Peças dirigidas por Juliana Galdino e Caco Ciocler estão entre as estreias da semana

+ Uma das mais prestigiadas dramaturgas inglesas em atividade, Caryl Churchill terá uma de suas obras encenada no Brasil a partir desta semana. Com direção de Juliana Galdino e tradução de Eliana Rocha, a comédia dramática ‘Escaped Alone’, que ganha, por aqui, o título Chá e Catástrofe, traz no elenco as atrizes Clarisse Abujamra, Selma Egrei, Chris Couto e Agnes Zuliani.

As três últimas dão vida, respectivamente, a Vi, Lena e Sally, três senhoras que se reúnem para o tradicional chá da tarde e, em meio a conversas sobre o cotidiano, são surpreendidas pela presença da intrusa e misteriosa Sra. Jarrett, vivida por Clarisse. Ambientado em um quintal inglês, o encontro acaba por revelar, com ironia, a solidão e as dificuldades de comunicação entre elas.

Entrecortados, os diálogos entre as senhoras, cujas histórias de vida precedem a era virtual, exprimem uma série de visões paranoicas do mundo – que envolvem desde crimes ambientais até guerras químicas. Ao longo da conversa, uma delas, por exemplo, revela segredos que envolvem o marido e uma faca de cozinha, e outra detalha suas razões para ter medo de gatos.

50 min. 14 anos. ONDE: CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. QUANDO: Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Até 12/5. QUANTO: R$ 20.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Soror

Caco Ciocler dirige peça escrita por Luisa Micheletti, que atua com Daniel Infantini, Fernanda Nobre e Geraldo Rodrigues. No enredo, um encontro entre as figuras femininas da Gênese – Eva e Lilith. 80 min. 18 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 5/5.

Apocalipse de um Diretor

Com texto de Angela Ribeiro e direção de Thiago Franco Balieiro, a peça do grupo Eco Teatral discute relações hierárquicas e abusos de poder a partir dos conflitos de um grupo de atores, uma assistente e um diretor no dia da estreia de um espetáculo. 120 min. 18 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 50. Até 26/5.

Conto de Inverno

Com direção de Juliano Barone, o Núcleo Sem Querer Tentativas Teatrais encerra sua Trilogia da Taverna com a encenação da peça de Shakespeare (traduzida e adaptada por Bruna Longo), que gira em torno de um rei que manda prender e matar sua própria mulher. 110 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Taverna (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Estreia dom. (7). Dom., 2ª e 3ª, 15h. R$ 20 (2ª e 3ª, grátis). Até 21/5.

Do Abismo às Estrelas

Adaptação do romance de Victor Hugo, psicografado por Divaldo Franco, a peça dirigida por Renato Scarpin traz reflexões sobre temas como a prática do aborto e da eutanásia durante a Primeira Guerra Mundial. A dramaturgia é de Lurimar Vianna. 90 min. 14 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Estreia dom. (7). Dom., 18h. R$ 60. Até 28/7.

Em Casa a Gente Conversa

Na comédia dirigida por Fernando Philbert, Carla Diaz e Cássio Reis vivem um casal que revê a sua própria história durante os encontros para definir detalhes do divórcio. 60 min. 12 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 26/5.

Homens de Papel

Com direção de Sergio Ferrara, uma das turmas da Escola de Atores Wolf Maia encena o texto de Plínio Marcos, que gira em torno de um grupo de catadores de papel. 80 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 15. Até 14/4.

Livro Ao Vivo

Jô Soares volta aos palcos para apresentar espetáculo solo humorístico no qual ele conta as divertidas histórias que marcaram a sua vida e que estão presentes nos dois volumes de seu best-seller ‘O Livro de Jô’. Prevista para estrear em 4/4, a peça foi adiada e finalmente chega à cidade. 75 min. 14 anos. Teatro Faap (486 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª, 6ª e sáb., 21h. R$ 80. Até 29/6.

Loloucas

A comédia dirigida por Otávio Muller traz Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros como duas mulheres com mais de 80 anos. Assíduas frequentadoras de teatro, elas chegam atrasadas para uma peça e, ao tentar ir embora, acabam em cima do palco, onde compartilham suas histórias de vida. 70 min. 12 anos. Teatro Raul Cortez (513 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia 6ª (5). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até 26/5.

Mau Encontro

Devido a situações climáticas adversas, um grupo de brasileiros de poder aquisitivo elevado fica preso na Sala VIP de um aeroporto. É desse quadro que parte a nova peça da Companhia Letras em Cena, escrita por Guilherme Mattos e dirigida por Imara Reis. 70 min. 14 anos. Espaço Cia. da Revista (99 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Estreia 5ª (11). 5ª e 6ª, 20h. R$ 20. Até 31/5.

Morte e Dependência na Terra do Pau Brasil

Parte do processo de construção do espetáculo ‘Os um e os Outros’, o experimento cênico da Cia. Livre e da Cia. 8 Nova Dança, dirigido por Cibele Forjaz, baseia-se na obra ‘Os Horácios e os Cruácios’, de Bertolt Brecht, para abordar a violência no processo de conquista das terras brasileiras. 60 min. 14 anos. Museu do Ipiranga. Pq. da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga, 3340-2000. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes no Sesc Ipiranga: R. Bom Pastor, 822). Até 24/4.

Projeto Terra Pátria

Na peça escrita por Bruno Canabarro e dirigida por Vivian Valente, a palestra de um homem que preza pela segurança pública é o mote para abordar a violência cotidiana das cidades. 60 min. 18 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 19h. R$ 30. Até 21/4.

A Queda

Dirigido por Nelson Baskerville, o solo de Marcello Airoldi mostra um homem em queda livre, com um pássaro a lhe arrancar as vísceras – uma metáfora para a renovação de valores e crenças do personagem. 60 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (60 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (11). 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 20. Até 5/5.

Tecelão. Trama Cênica Metropolitana

Marcos Damigo apresenta solo baseado em manuscritos de seu bisavô operário, morto em 1912 durante surto de meningite, num período de intensas transformações em São Paulo. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Estreia 2ª (8). 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/4.

Vidas Medíocres ou Alma Líricas

A Companhia Alvorada apresenta peça na qual reúne fragmentos de textos de Anton Chekhov com a poética do samba de nomes como Cartola e Nelson Cavaquinho. 70 min. 12 anos. Teatro Pequeno Ato (35 lug.). R. Teodoro Baima, 78, República, 99642-8350. Estreia sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 26/5.