Peça com Rosi Campos e Leonardo Miggiorin está entre as estreias da semana

O Louco e a Camisa

Elias Andreato dirige texto do argentino Nélson Valente, que mostra uma família que busca esconder um filho tido como louco. Ao longo da peça (foto), porém, ele revela-se o mais lúcido entre todos. Com Leonardo Miggiorin, Rosi Campos, Ricardo Dantas e outros. 60 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 4ª (4). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 3/5.

A Pequena Sereia

Inspirado no filme da Disney, o musical ganha versão brasileira, com Tiago Abravanel e Fabi Bang no elenco. A direção é de Lynne Kurdziel-Formato. 150 min. Livre. Teatro Santander (959 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. Estreia 6ª (30). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 280. Até 29/7.

Macbettu

O Teatro Stabile Dell Sardegna, da Itália, apresenta sua montagem de ‘Macbeth’, de Shakespeare. A peça resgata mitos da Sardenha e, como na tradição elisabetana, é encenada só por homens. Dir. Alessandro Serra. 75 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (5), 6 e 7/4, 21h; 8/4, 18h. R$ 12/R$ 40.

Diga Que Você Já Me Esqueceu

Com direção de Dan Rosseto, a peça traz temas frequentes das tramas de Nelson Rodrigues – como fantasias e autopunição – para contar a história do casamento de Silvio e Lúcia, personagens que guardam vários segredos. 80 min. 14 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Estreia sáb. (31). Sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 60. Até 29/4.

O Inevitável Tempo das Coisas

Com Natallia Rodrigues e Pedro Henrique Moutinho, a peça mostra um casal confinado em um espaço, que debate seus traumas e anseios. Dir. José Roberto Jardim. 60 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Porão (40 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 3ª (3). 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 24/5.

Toda Nudez Será Castigada

Ressaltando temas como tabus e moralismo, a Cia. Lâmina de Teatro propõe uma adaptação da peça de Nelson Rodrigues, que mostra a conturbada relação entre o viúvo Herculano e a prostituta Geni. 85 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 5ª (5). 5ª, 21h. R$ 40. Até 24/5.