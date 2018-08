Peça com Rodrigo Lombardi e Sergio Mamberti está entre as estreias da semana

Um Panorama Visto da Ponte

Sob direção de Zé Henrique de Paula, os atores Rodrigo Lombardi e Sergio Mamberti estrelam texto de Arthur Miller, que traz temas como imigração e intolerância. 100 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (513 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia 6ª (3). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 25/11.

Anatol

O texto do austríaco Arthur Schnitzler ganha montagem do Grupo Tapa. No enredo, um homem busca prazer em diferentes relações desprovidas de afeto. Dir. Eduardo Tolentino de Araujo. 110 min. 14 anos. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 26/8.

Meu Filho Vai Casar

Escrita por Ed Júlio e dirigida por Alexandre Reinecke, a comédia traz um casal decadente da elite que vê no casamento do filho a chance de sair da pior. Assim, em um jantar com a família da noiva, a missão é manter as aparências. Com Suzy Rêgo, Anderson Müller, Clara Carvalho, Blota Filho e outros. 90 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50/R$ 60. Até 7/10.

Assombrosas

A peça da Companhia da Tia Siré, escrita por Andressa Ferrarezi e dirigida por André Capuano, traz o universo das histórias de terror voltadas a jovens para abordar o tema do machismo. 90 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (9). 5ª e 6ª, 20h. Sáb., 15h e 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/9.

Cobra na Geladeira

O texto do canadense Brad Fraser ganha montagem dirigida por Marco Antônio Pâmio. A peça, que conta a história de jovens que vivem em uma casa misteriosa, aborda temas como consumismo, dependência química e autocobrança dos jovens. 100 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 16/9.

Intensa Paisagem Vermelha como Tomate

Com direção e texto de Luciano Ferrari, a peça traz a história de duas camponesas para abordar conflitos enfrentados pelas mulheres na conquista por igualdade. 80 min. 10 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Estreia sáb. (4). Sáb., 19h. R$ 50. Até 24/11.

Martinho da Vila 8.0 – Uma Filosofia de Vida

Dirigido por William Vita, o espetáculo apresenta passagens pouco conhecidas sobre a vida pessoal e profissional do cantor desde a década de 1940 até hoje. 80 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 6ª (3). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50/R$ 100. Até 12/8.

A Milionária

A comédia escrita nos anos 1930 por Bernard Shaw ganha montagem dirigida por Thiago Ledier. Com nomes como Sergio Mastropasqua e Chris Couto no elenco, a peça gira em torno de temas como dinheiro e direitos dos trabalhadores. 100 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/8.

Montanha-Russa

No ‘documentário cênico’ escrito por Marcelo Braga e dirigido por José Eduardo Vendramini, um filho narra a história de um pai com transtorno bipolar, mostrando, entre outros aspectos, como a família lida com a doença. 70 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 23/9.

Um Povo Omitido

Assinada por Marcelo Marcus Fonseca, a peça da Cia. Teatro do Incêndio propõe olhar surrealista a apagamentos de identidade na cultura brasileira. 60 min. 16 anos. Teatro do Incêndio (45 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. Estreia sáb. (4). Sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 24/9.

Super Moça

Com texto de Márcio Azevedo, que divide a direção com Milton Filho, a peça gira em torno da atrapalhada aeromoça Pérola (Izabella Van Hecke), que decide virar atriz depois de se aposentar. 55 min. 12 anos. Casa Aguinaldo Silva de Artes (476 lug.). R. Major Sertório, 476, V. Buarque, 3213-8754. Estreia sáb. (4). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 26/8.

A Última Peça

Escrita por Inez Viana e dirigida por Danilo Grangheia, com colaboração artística de Grace Passô, a peça parte da dificuldade que uma atriz e um ator têm ao se encontrar para escrever uma dramaturgia sobre uma mulher desmemoriada. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (78 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (9). 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 2/10.