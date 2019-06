Peça com Mel Lisboa está entre as dicas de teatro e dança da semana

TEATRO

Hedda Gabler

Dirigida por Márcio Macena, a montagem da obra de Ibsen propõe reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, com elenco formado por Mel Lisboa, Carol Carreiro e outros. 105 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 6ª (14). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 28/7.

Ator Mente

Dirigida por Marco Antônio Pâmio, a comédia reúne três peças curtas do britânico Steven Berkoff, com reflexões sarcásticas sobre a profissão de ator. Com Norival Rizzo, Noemi Marinho, Josemir Kowalick e Luciano Schwab. 90 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia (14). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 28/7.

Parede

Ao chegar ao teatro, o público é convidado a ‘acompanhar’ os atores na construção de uma obra. Em um cenário marcado por blocos de concreto, tapumes de madeira, televisões e telas de celulares, o grupo 28 Patas Furiosas apresenta, então, uma fábula absurda, inspirada na obra de Qorpo-Santo, sobre a instabilidade e a invenção de realidades nos tempos atuais. 90 min. 18 anos. Espaço 28 (30 lug.). R. Dr. Bacelar, 1.219, V. Clementino. Estreia sáb. (15). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 7/7. Inf.: fb.com/espaço28

DANÇA

A Biblioteca de Babel

O segundo espetáculo da temporada 2019 do Balé da Cidade parte de conto de Jorge Luis Borges para abordar temas como o entendimento entre os homens. 70 min. 14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Estreia 6ª (14). 6ª, sáb., 4ª e 5ª, 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 80. Até 23/6.

Eu Por Detrás de Mim

Com direção de Ana Bottosso, o espetáculo da Cia. de Danças de Diadema é inspirado na obra do dinamarquês Olafur Eliasson e no conto ‘O Espelho’, de Guimarães Rosa. 50 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª (14), 19h. R$ 10.

São Paulo Companhia de Dança

A companhia dá início à temporada 2019, ‘Sem Fronteiras’, com dois programas. O segundo deles, 6ª (14) e sábado (15), às 20h, e no domingo (16), às 17h, reúne três produções. A primeira é ‘A Morte do Cisne’ (3 min.), a partir do solo criado em 1907 por Michel Fokine. A segunda, ‘Balé Pulcinella’ (40 min.), coreografia neoclássica do italiano Giovanni Di Palma, dirigida por William Pereira. E a terceira é ‘Suíte Para Dois Pianos’ (21 min.), com movimentos criados por Uwe Scholz a partir da música de Rachmaninoff. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. R$ 40/R$ 65.

Still Reich

Idealizado por Alex Neoral, o espetáculo da Focus Cia. de Dança é inspirado nas músicas minimalistas do compositor americano Steve Reich. 65 min. 18 anos. Sesc Pompeia. Teatro (302 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (20) e 23/6, 18h; 21 e 22/6, 21h. R$ 6/R$ 20.