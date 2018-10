Peça com Eva Wilma e Suely Franco está entre as estreias da semana

Quarta-feira, Sem Falta, Lá em Casa

A comédia (foto abaixo) de Mário Brasani traz Eva Wilma e Suely Franco como duas amigas cuja longa amizade é posta à prova. A direção é de Alexandre Heinecke. 75 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70/R$ 90. Até 25/11.

As Irmãs Siamesas

Com texto de José Rubens Siqueira e encenação de Sébastien Brottet-Michel, a peça mostra o reencontro de duas irmãs (Cinthya Hussey e Nara Marques) após a morte da mãe. 80 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até 2/12.

Cálculo Ilógico

Sob direção de Daniel Herz, a atriz Jéssika Menkel leva ao palco uma dor pessoal, causada pela perda do irmão. Em cena, sua personagem busca uma nova perspectiva para ver o mundo a partir de fórmulas matemáticas. 55 min. Livre. Top Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 28/10.

Casa Vazia

A peça assinada por Carolina Barres narra o relacionamento entre duas mulheres, questionando como o amor pode sobreviver ao tempo e à rotina. Com Angelina Trevisan e Samya Peruchi. 55 min. 14 anos. Teatro Alfredo Mesquita. (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 28/10.

De Cara pra Fama

A comédia escrita por Néviton de Freitas se passa durante as gravações de uma novela, quando uma das atrizes é encontrada morta, e todos viram suspeitos, inclusive a estrela da emissora. 80 min. 10 anos. Dir. Carlos Capeletti. Teatro Augusta (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia sáb. (6). Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 50. Até 15/12.

Dois a Duas

Com dramaturgia de Maria Fernanda de Barros Batalha e direção de Erica Montanheiro e Mariá Guedes, a peça investiga a juventude contemporânea e a descoberta da homossexualidade.

70 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (11). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/11.

Réquiem para o Desejo

Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra e direção de Ruy Cortez, a peça da Companhia da Memória recria ‘Um Bonde Chamado Desejo’, de Tennessee Williams, invertendo os papéis desempenhados pelos quatro personagens principais do clássico. 90 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (198 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. Dom. (7), não haverá espetáculo. R$ 8/R$ 30. Até 4/11.

Seu Silêncio É um Barulho do Inferno

Dirigida por Mônica Granndo, a montagem do texto de Alberto Guiraldelli pela Cia. do Ator Careca parte da história real de dois rapazes que foram forçados a saltar de um trem por um grupo de skinheads. 75 min. 14 anos. Teatro Hangar (50 lug.). R. Conselheiro Brotero, 305, Barra Funda, 2338-4711. Estreia sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 40. Até 11/11.