Peça com Débora Falabella e Yara de Novaes está entre as estreias da semana

Depois de ‘Contrações’, em 2013, o Grupo 3 de Teatro, formado por Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva, apresenta Love, Love, Love, mais uma montagem de texto do britânico Mike Bartlett. Com direção de Eric Lenate, a peça é ambientada em Londres e contempla um arco temporal que vai de 1967 a 2014 – ao longo do qual se revela uma trajetória familiar. O público acompanha, assim, como o contexto político e social de cada época molda o comportamento dos personagens.

A primeira parte centra-se no encontro entre Sandra e Kenneth, que se conhecem no ambiente libertário dos anos 1960. Eles passam de universitários hippies a um casal de classe média, que tem de lidar com a busca de realização pessoal, mas também com a criação dos filhos, Rose e Jamie. A segunda parte foca a juventude dos irmãos, na década de 1990. Por fim, já em 2014, a peça mostra a reunião entre todos os membros da família, que escancara as consequências dos conflitos geracionais na configuração familiar. Além de Débora e Yara, o elenco traz os atores Augusto Madeira, Mateus Monteiro e Alexandre Cioletti. E Paiva cuida da iluminação.

110 min. 14 anos. ONDE: Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. QUANDO: Estreia 6ª (23). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. Até 27/5. QUANTO: R$ 60. CORREÇÃO: Diferentemente do que foi publicado na edição impressa do Divirta-se do dia 23/3/2018, o preço do ingresso é R$ 60.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

A Noviça Rebelde

O consagrado musical da Broadway ganha montagem dirigida por Charles Möeller e Claudio Botelho. Estrelado por Malu Rodrigues e Gabriel Braga Nunes, o espetáculo (foto) reúne 45 atores e 18 músicos. 165 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. Estreia 4ª (28). 4ª a 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 75/R$ 310. Até 27/5.

Interiores

Com texto e direção de Lucas Mayor e Marcos Gomes, a peça aborda as relações das pessoas com lugares físicos vazios, que revelam aspectos interiores dos personagens. 70 min. 14 anos. Teatro Cemitério de Automóveis. R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h.

R$ 30. Até 6/5.

Magnífico

Na peça escrita e dirigida por Victor Ribeiro, o ator André Rockmaster interpreta o palhaço Magnífico, que decide se candidatar à presidência. 50 min. 16 anos. Inbox Cultural (40 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, metrô Faria Lima, 99587-4150. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 20 (dom., grátis). Até 15/4.

Quarenta e Duas

A Cia. Artehúmus e o Núcleo Tumulto encenam texto de Camila Damasceno, que parte da história de um adolescente e suas compulsões. 70 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia 6ª (23). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 23/4.

Revoltar – Memórias de Ilhas e Revoluções

Escrita por Dione Carlos e dirigida por Vinícius Torres Machado, a peça da Cia. Livre aborda a relação entre a construção histórica e a memória social de Cuba e do Brasil. 100 min. 14 anos. CCSP. Sala Ademar Guerra (77 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 3ª (27). 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 2/5.

Sutura

César Baptista dirige texto do escocês Anthony Neilson, que mostra a tentativa de um casal de reconstruir sua história de amor diante de uma importante notícia. Com Anna Cecilia Junqueira e Ivo Müller. 70 min. 16 anos. CCSP. Porão (60 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 29/4.

O Terceiro Sinal

Encenada pela Cia. BR116, a peça escrita por Otávio Frias Filho retrata experiências e angústias de uma jornalista que passa a vivenciar o universo do teatro. Com Bete Coelho. 60 min. 14 anos. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 20/5.