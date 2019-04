Paulista Cultural: confira o melhor do evento que vai tomar conta da avenida neste domingo (28/4)

Na 2ª edição do Paulista Cultural, instituições fazem ‘intercâmbio’ de várias atrações gratuitas – é neste domingo (28), das 10h às 20h

MASP

+ O museu que é cartão-postal da cidade terá entrada gratuita neste domingo (28) – uma boa oportunidade para ver as exposições de Tarsila do Amaral e Lina Bo Bardi. Ali, também ocorrerá a oficina ‘Luna Córnea – Paisagem e Memória’ (foto acima), promovida pelo Instituto Moreira Salles, em que participantes de qualquer idade constroem uma câmera escura desmontável. São cinco sessões de hora em hora, entre 12h e 16h, e as inscrições devem ser feitas no local. Às 15h e às 17h, o coletivo Feminicidade convida o público a criar cartazes do tipo lambe-lambe. E o Masp ainda abre espaço para a música contemporânea, com shows como de Marcelle Equivocada (17h) e Triz (18h30). Av. Paulista, 1.578, 3149-5959.

ITAÚ CULTURAL

+ O Slam das Minas (17h), promovido pelo Masp, ocupa o Itaú Cultural com batalhas poéticas entre mulheres (retirar senha 1h antes). Já o cantor britânico Nick Drake (1948-1974) ganha homenagem com o show Nick Drake Lua Rosa (foto acima), às 19h, que tem direção musical de Regis Damasceno e participação de Blubell e Gui Amabis nos vocais (ingressos 1h antes). Outra opção é a exposição sobre Gregori Warchavchik (11h/20h), que revê a trajetória do importante arquiteto modernista. O local ainda terá a intervenção ‘Do Barro de Manoel’, com o grupo Teatro de Senhoritas (14h, 15h30 e 16h30), e a contação de história ‘Caminho da Roça’, com a Cia. As Meninas do Conto (15h). Av. Paulista, 149, 2168-1776.

IMS

+ Aproveite o dia para ver as exposições (10h/20h) do Instituto Moreira Salles, que incluem paisagens do século 19 registradas por Marc Ferrez (foto acima), além de novas mostras com fotografias de Letizia Battaglia e Sergio Larrain. O local também exibe, em duas partes (às 18h e às 20h), o documentário ‘Raízes do Brasil’, de Nelson Pereira dos Santos, que conta a trajetória do historiador Sérgio Buarque de Holanda (retirar ingresso 1h antes). Às 14h, tem a oficina fotográfica ‘Caminhada do Flâneur Audiovisual’, em que 20 pessoas participam de bate-papo e seguem até o Masp para fazer seus próprios cliques e vídeos (retirar senha 1h antes). Na ‘JAMZZ’ (10h30), promovida ali pelo Sesc Avenida Paulista, sucessos dos anos 1980 e 1990 animam uma improvisação de dança inspirada no jazz dance. O IMS ainda recebe o ‘Gabinete de Curiosidades e Habilidades’ (11h/17h), com a Cia. Circo de Trapo, e o grupo Cupuaçu, com sua apresentação de bumba meu boi (16h/17h30). Av. Paulista, 2.424, 2842-9120.

JAPAN HOUSE

+ Ciclo de debates realizado pelo Itaú Cultural, o Brechas Urbanas terá edição na Japan House (foto acima). A partir das 16h30, os arquitetos Guilherme Wisnik e Hiroshi Sambuichi falam sobre a relação entre espaços culturais e a cidade (retirar senha 1h antes). Já o miniteatro dos Ciclistas Bonequeiros apresenta breves histórias do universo circense, ao longo de dois períodos do dia (14h/15h30 e 16h/17h30). Às 11h, a chef Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê, ensina a fazer o oniguiri, típico bolinho de arroz; e, às 14h, tem palestra sobre inovação no design japonês, com Adélia Borges (retirar ingresso 1h antes). Na área externa, ainda serão vendidos sorvetes nipônicos – um deles preparado por Marcia Garbin (Gelato Boutique) para o evento. Av. Paulista, 52, 3090-8900.

CENTRO CULTURAL FIESP

+ Animações japonesas – os famosos animes – são exibidas no prédio da Fiesp, em uma parceria com a Japan House. Às 11h, tem ‘Guerras de Verão’ e, às 14h, ‘A Garota que Conquistou o Tempo’ – ambos dirigidos por Mamoru Hosoda. No fim do dia, às 19h, é a vez de ‘5 Centímetros por Segundo’ (foto acima), de Makoto Shinkai. Em cartaz no local, a exposição Leonilson: Arquivo e Memória Vivos reúne mais de 120 obras do artista. Para as crianças, às 14h, tem o espetáculo infantil da Artesanal Cia. de Teatro, Tatá – O Travesseiro. No caso das sessões de cinema e teatro, é possível reservar antecipadamente pelo site (bit.ly/meusesi); os ingressos remanescentes serão distribuídos, na bilheteria, 15 minutos antes da atração. Av. Paulista, 1.313, 3146-7439.

SESC AVENIDA PAULISTA

+ Com direção musical das percussionistas Beth Beli e Mazé Cintra, o bloco Ilú Obá De Min (foto) mostra suas conexões com a cultura africana em apresentação marcada para as 17h30. Antes, às 14h30, o grupo de teatro As Graças encena o espetáculo Quem Vem de Longe, em que três mulheres carregam diversos sapatos, que fazem referência a indivíduos deslocados de sua terra natal. Em uma atividade promovida pela Casa das Rosas, o coletivo Desde que o Samba É Sampa realiza, a partir das 13h, um sarau com intervenção da roda de samba Massembas de Ialodês, encabeçada pela cantora Luana Bayô. O Sesc Avenida Paulista também aposta em atividades físicas para preencher a agenda deste domingo – há aulas abertas de pilates (10h30, 12h e 14h), ioga (15h30) e até reflexologia (10h). Av. Paulista, 119, 3170-0800.

CASA DAS ROSAS

+ Concluída em 1935, a mansão projetada pelo escritório do famoso arquiteto Ramos de Azevedo recebe, às 11h30, uma oficina de instrumentos musicais, para crianças de 3 a 6 anos, conduzida por Giovanna Puerto Carlin. Para tanto, a musicista se inspira nas ideias da exposição ‘Solfejo’, do artista Felippe Moraes, em cartaz no Centro Cultural Fiesp. Outra oficina, marcada para as 14h, é Ocupando o Quintal: Tarde de Jogos. Nela, os participantes poderão conhecer mais sobre a Casa das Rosas (e as histórias que compõem a memória do espaço) utilizando recursos como ‘Jogo da Memória’ e ‘Dominó de Palavras’. Já a tradicional Feira de Livros (foto) do local terá todos os títulos com 20% de desconto. Av. Paulista, 37, 3285-6986.

OUTROS ESPAÇOS PELA AVENIDA

+ O Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073) recebe o Museu de Brinquedos Estrela (10h/ 22h), com 120 brinquedos antigos da marca Estrela. Haverá também brincadeiras como o clássico jogo Genius em versão gigante.

+ Também no Conjunto Nacional, o Blue Note recebe a estreia da Banda Blue Note São Paulo, que faz sets gratuitos às 19h30 e às 21h30. Instrumentistas como Maurício Fleury (teclados) integram o grupo.

+ Zenaide Denarde faz a contação de história Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 11h (retirar ingresso 1h antes).

+ Uma feira de editoras independentes do mundo hispânico (11h/18h) ocupa o Instituto Cervantes (Av. Paulista, 2.439). E a banda Vino Tinto faz show às 17h, tocando jazz latino.

+ No domingo (28), as peças do Teatro Gazeta (Av. Paulista, 900) terão ingressos vendidos na bilheteria com 50% de desconto: Os Monólogos da Vagina (20h) e Fato Venério (18h).