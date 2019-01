Paulinho da Viola, José González e Silva estão entre os shows da semana

6ª (18)

Ava Rocha

A cantora apresenta músicas do terceiro disco, ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ foi escolhido como single do trabalho, que reuniu 35 instrumentistas. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin

O cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017). Reggae, pop e sons sintéticos estão em faixas como ‘Boca de Groselha’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (18), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Jão

Mesclando pop e folk, o dono do hit ‘Me Beija com Raiva’ apresenta a turnê de ‘Lobos’ (2018), seu álbum de estreia. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (18), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kimbra

Cinco anos depois de participar do Rock in Rio, a cantora da Nova Zelândia faz show mostrando seu som indie e eletrônico. Jaloo abre a noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (18), 21h. R$ 160/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

O show marca a despedida da turnê ‘Remonta’ (2016), em que a cantora e sua banda flertam com ritmos como reggae, pop e soul. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (18), 23h (abertura, 21h30). R$ 60/R$ 140 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mulamba

Formada por mulheres, a banda de Curitiba lança o primeiro disco, calcado no rock e no pop. Juliana Strassacapa, da banda Francisco, el Hombre, e Lyo Soares, do trio Tuyo, participam do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (18), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nação Zumbi

Nome forte do movimento manguebeat, a banda faz show do álbum ‘Radiola NZ Vol. 1’, de 2017. Eles apresentam versões para sucessos de Gilberto Gil e David Bowie. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (18) e sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Petrobras Sinfônica e Nando Reis

Com regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra faz concerto da série Convidados, acompanhando o cantor e compositor. Ele relembra hits da carreira como ‘O Segundo Sol’. Espaço das Américas (3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (18), 21h30 (abertura, 19h30). R$ 80/R$ 380 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

No show ‘Na Madrugada’, Paulinho da Viola relembra grandes sucessos da carreira, iniciada nos anos 1960. Além de interpretar ‘Para um Amor no Recife’, ‘Foi um Rio que Passou em Minha Vida’ e ‘Nervos de Aço’, o artista faz uma homenagem ao pai, o músico César Faria. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (18), 22h. R$ 120/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Menescal e Quarteto Do Rio

Um dos mestres da Bossa Nova se junta a ex-integrantes do grupo vocal Os Cariocas para o lançamento do álbum ‘Mr. Bossa Nova’. Músicas de Chico Buarque, Milton Nascimento e Tom Jobim integram o trabalho. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (18), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Watain

A banda sueca de black metal destaca o disco ‘Trident Wolf Eclipse’ (2018). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 6ª (18), 21h. R$ 240/R$ 360 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Zezé Motta

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora e atriz apresenta as canções do álbum ‘O Samba Mandou me Chamar’ (2018), dedicado ao estilo. Músicas compostas por Arlindo Cruz, Erasmo Carlos e Xande de Pilares estão no repertório. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (18), 21h30. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (19)

Bloco Pagu e Marina Lima

Marina Lima participa de apresentação do Bloco Pagu, que também conta com sucessos de outras cantoras. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (19), 23h (abertura, 21h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariene de Castro

Ao lado de um trio de músicos, a cantora faz o show ‘Meu Cumpadre Ferreira’, totalmente dedicado à obra de Roque Ferreira. Ele é um dos autores de ‘Água da Minha Sede’, sucesso na voz de Zeca Pagodinho. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina de la Riva

No show ‘Memórias de um Jardim’, a cantora se inspira no jardim de casa e nas memórias da infância, passando por sucessos de nomes como Glória Estefan e Roberto Ribeiro. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (19), 21h. R$ 35/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nação Zumbi

Leia mais acima

Nelson Ayres Big Band

O grupo do pianista e regente vai do jazz à MPB, em show com participação de Livia Nestrovski. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ronei Jorge

Representante do pop contemporâneo da Bahia, o cantor e compositor lança o primeiro disco solo, ‘Entrevista’. Giovani Cidreira e Joana Queiroz participam do show. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (19), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Domingo (20)

Mariene de Castro

Leia mais acima

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) destaca músicas de seus três álbuns. Centro Cultural da Juventude. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Dom. (20), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Nação Zumbi

Leia mais acima

Nelson Ayres Big Band

Leia mais acima

Sá & Guarabyra

Com mais de 45 anos de carreira, os artistas interpretam músicas do álbum ‘Cinamomo’ (2018), com novas versões para ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (20), 20h. R$ 65/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Toninho Ferragutti eSalomão Soares

O acordeonista e o pianista interpretam temas do álbum que gravaram juntos, com influência da música erudita e do jazz. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (20), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tuyo

De Curitiba, o trio, influenciado por pop e folk, lança ‘Pra Curar’. Sesc Pompeia. Deck. R. Clé- lia, 93, 3871-7700. Dom. (20), 16h. Grátis.

3ª (22)

Hamilton de Holanda

No show ‘Eu e Vocês’, o músico apresenta músicas que marcaram sua carreira, escolhidas pelo público em votação via internet. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (22), 21h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (23)

José González

Nome forte do indie folk, o sueco, filho de imigrantes argentinos, faz show com músicas dos três álbuns de sua carreira. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (23), 22h. R$ 200/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal e Kiko Dinucci

A dupla se encontra para lembrar os dez anos de lançamento do álbum ‘Padê’, agora lançado em vinil. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (23), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Negro Leo

Ele destaca músicas de seu álbum mais recente, ‘Action Lekking’, com canções que misturam soul, blues, rap e R&B. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (24), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá, Marcos Valle e Roberto Menescal

Os três amigos se encontram para relembrar temas importantes da Bossa Nova, de compositores como João Donato e Tom Jobim. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (23) e 5ª (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc. e Cd.: D, E, M e V.

5ª (24)

As Bahias e a Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo faz show com músicas de seus dois discos. Giovani Cidreira participa. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (24) e 25/1, 22h. R$ 44. Cc. e Cd.: M e V.

Cida Moreira

Ao lado de dois músicos, a artista faz show em que relembra músicas que marcaram sua carreira. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (24), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Claudia Leitte e Banda Eva

A cantora e o grupo se apresentam na mesma noite, interpretando músicas marcantes do carnaval da Bahia. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (24), 23h (abertura, 21h).R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Duda Beat

Destaque de 2018, ela apresenta o show ‘CarnaBeat Apaixonado’, tendo Luê como convidada. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (24), 23h (abertura, 21h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pabllo Vittar e Karol Conká

As estrelas pop se encontram em apresentação do projeto Filtr LIVE. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (24), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Ele apresenta o Bloco do Silva, em que canta hits de Caetano Veloso e Daniela Mercury. Saulo participa da apresentação. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (24), 23h (show, 1h). R$ 45/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá, Marcos Valle e Roberto Menescal

Leia mais nesta página

Especial

A Love Supreme

Um quarteto interpreta o álbum de John Coltrane. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Hoje (18), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Bowie Let’s Dance

Ritchie, Filipe Catto, Leo Cavalcanti, Barbara Ohana, Antiprisma e Charly Coombes interpretam David Bowie. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (19), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Centro do Rap

Na 5ª (24), Tássia Reis se apresenta no evento. Alt Niss é a atração de 25/1 e MC Bivolt, do dia 26/1. O evento se encerra em 27/1 com Edi Rock. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (24), 21h; 25 e 26/1, 19h; 27/1, 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Tom Jobim Instrumental

Na 5ª (24) e no dia 26/1, Fábio Caramuru (piano), Camilo Carrara (violão) e Toninho Ferragutti (acordeom) interpretam Tom Jobim. Marco Bernardo (piano), Léa Freire (flauta), Patrícia Ribeiro (violoncelo) e Edson Ghillardi (percussão) tocam nos dias 25 e 27/1. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (24), 25, 26 e 27/1, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).