Paulaner Oktoberfest e projeto Rabo de Galo são destaques da semana; confira outras dicas de bares

+ A 3ª edição do Paulaner Oktoberfest traz um pedaço da festa de Munique para São Paulo, com destaque para o chope Oktoberfest Bier, de um litro (R$ 30). Entre as opções gastronômicas, brezel, strudel de maçã e a salada de repolho ‘cole slaw’ (R$ 10, cada). Clube Atlético Juventus. R. Juventus, 690, Mooca, 2271-2000. Hoje (14), 18h/3h; sáb. (15), 16h/3h. R$ 50/R$ 60. Inf.: www.paulaneroktoberfest.com.br

+No festival Projeto Rabo de Galo, que promove o uso da cachaça no clássico drinque nacional, mais de 70 bares participam com versões autorais da receita. Um deles é o Bar Botânico (R. Dep. Lacerda Franco, 344, Pinheiros), que usa cachaça Yaguara, Carpano Clássico e limão (R$ 18). No Forfé (R. Iguatemi, 243, Itaim Bibi), a combinação leva cachaça, vermute tinto, toque de absinto e angostura de laranja (R$ 25). Até 30/9. Inf.: bit.ly/RaboDeGalo

Confira outras dicas de bares:

NOVOS

Beverino

Do sommelier Bruno Bertoli, o bar serve apenas vinhos biodinâmicos e naturais. Como não há carta fixa, pergunte as opções do dia – o tinto italiano Unlitro (R$ 22, a taça) costuma ser servido sempre. O cardápio, escrito à mão e colado na parede, lista porções como queijos de leite cru (R$ 27). R. Gen. Jardim, 702, V. Buarque, 98438-3597. 18h/23h30 (fecha dom. a 3ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Botequim do Hugo

Em companhia da irmã Emiliana, Hugo Cabral cuida do ponto onde funcionou, por 90 anos, o empório de secos e molhados de seu avô. Há poucas e boas opções para comer, como os pastéis (R$ 6, cada) e o prato de provolone (R$ 15) – companhia ideal para as cervejas de garrafa (Original, R$ 12). R. Pedroso Alvarenga, 1.014, Itaim Bibi, 3079-6090. 16h/22h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jacaré Grill

Sempre movimentado, o bar ocupa dois imóveis, com um parklet instalado na porta, e mesmo assim há espera por mesas. As cervejas, como a Serramalte (R$ 12,75), são uma boa escolha para beber enquanto aguarda. Entre os petiscos, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 48,90) e as coxinhas de asas de frango grelhadas (R$ 46,90, 8 unid.) costumam agradar. R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816- 0400. 12h/2h (3ª e 4ª, 12h/1h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar da Vila

O ambiente é gostoso e a cozinha capricha em itens como a porção ‘Calabresa Mariana’ (R$ 44), temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano, ou o sanduíche ‘Bonde Carne Louca’ (R$ 31). Para matar a fome enquanto bebe um chope Brahma (R$ 9,35, claro), peça o espetinho de carne (R$ 8,30, cada). R. Joaquim Távora, 1.322, V. Mariana, 5539-4887. 17h/0h30 (sáb. e dom., 12h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Asterix Bar

O bar tem uma carta com mais de 400 rótulos de cervejas, como a Dogma Hop Lover (R$ 29,90, 310 ml), e também conta com quatro tipos de chopes diferentes. O famoso Guinness (R$ 27,90, 568 ml) e o Boktor Brau (R$ 14,90, 300 ml) estão entre os mais pedidos. Para dividir, peça a linguiça recheada (R$ 54, para duas pessoas) com tomate seco e muçarela de búfala. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573,

Jd. Paulista, 3368-5610. 17h/2h (6ª e sáb., 17h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada e cardápio composto por petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 49,90). Outro bom quitute são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.). Para beber, tem chope Brahma (R$ 9, claro; R$ 10, black). R. Luís Góis, 1, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 12h30/23h; 2ª, 17h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e cem rótulos de cervejas – entre elas, a gaúcha Coruja Viva (R$ 49, 1 litro). Para comer, as almôndegas cobertas com molho ao sugo (R$ 36) vêm em uma panelinha. R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, 12h/15h e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

VARIADOS

Bartira

Vizinho da PUC, o local serve cerveja Original (R$ 12). Para comer, uma das sugestões são as bolinhas de queijo fritas (R$ 25, 15 unid.). R. Ministro Godói, 999, Perdizes, 2645-0474. 11h/14h30 e 16h30/1h (sáb., 16h30/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

