Paula Toller, Zeca Pagodinho e A Cor do Som são destaque da programação de sábado (7)

Antonio Loureiro

O compositor e multi-instrumentista mineiro mostra no show canções de seu terceiro disco autoral, ‘Livre’, com músicas que dialogam com a cena de música eletrônica contemporânea, além de elementos do jazz. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (7), 21h. R$ 9/R$ 30.

Arrigo Barnabé

O expoente da Vanguarda Paulista apresenta repertório dos shows ‘Caixa de Ódio’, um mergulho no universo das canções Lupicínio Rodrigues, e ‘Quero Que Vá Tudo Pro Inferno!’, em que interpreta músicas de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (7), 22h. R$ 80.

Bia Ferreira

A multi-instrumentista, cantora e compositora, compositora de músicas como ‘Cota Não É Esmola’, ‘Não Tem Que Ser Amélia’ e ‘Diga Não’, faz pocket show. Depois da apresentação, haverá um bate-papo sobre empoderamento, racismo e feminismo. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (7), 16h. Grátis.

Bruna Viola

Uma das principais estrelas da música sertaneja no país, a violeira cuiabana, premiada com o Grammy Latino em 2017, se apresenta com o show ‘Melodias do Sertão’. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb.(7), 17h. Grátis.

A Cor do Som

O lendário grupo, nascido nos anos 1970, comemora 40 anos de carreira e, com a formação original – Armandinho (guitarra e voz), Dadi (baixo e voz), Mú Carvalho(teclado e voz), Gustavo Schroeter (bateria) e Ary Dias, faz show em que canta os sucessos ‘Abri a Porta’, ‘Zanzibar’ e ‘Swingue Menina’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (7), 20h e 22h30. R$ 90.

Funmilayo Afrobeat Orquestra

Formada por mulheres negras, a orquestra foi criada pela cantora e saxofonista Stela Nesrine e a trompetista Larissa Oliveira. O nome é uma homenagem à ativista nigeriana Funmilayo Anikulapo Kuti, mãe de Fela Anikulapo Kuti, considerado o criador do gênero musical afrobeat. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. sáb. (7), 17h. Grátis.

Graja Minas

Formado no Grajaú, o coletivo de nove mulheres mistura rap e poesia, em versos que contam as agruras da vida na periferia. O show é baseado na coletânea ‘Da Lama Nasce a Flor de Lótus’. Sesc Pompeia – Comedoria. R. Clélia, 93, Lapa, 3871-7700. Sáb. (7), 21h30. R$ 30.

Grupo Palimpsesto

O grupo chileno traz para a cidade a ‘Cantata de Santa María de Iquique’, peça da Nova Canção Chilena. A obra mistura elementos do folclore chileno, a música erudita e a poesia moderna e é executada com instrumentos andinos, como quena, zampoña, charango, cuatro e tiple. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Sáb. (7), 21h30. R$ 40.

Jards Macalé

Com direção musical do próprio Jards, o show apresenta o repertório de ‘Besta Fera’, novo disco do cantor e compositor carioca. O álbum – o primeiro de inéditas de Jards em 20 anos, traz 12 canções inéditas, como o samba ‘Vampiro de Copacabana’ e ‘Trevas’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (6) e sáb. (7), 21h. R$ 40.

Metronomy

O selo Popload Gig traz ao país a banda inglesa, liderada por Joseph Moun, para apresentar o novo disco, ‘Metronomy Forever’, lançado em setembro. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (7), 21h30. R$ 190/R$ 220.

Paula Toller

A cantora faz a apresentação solo ‘Como Eu Quero’ em que canta grandes sucessos dos tempos de vocalista do Kid Abelha, como ‘Nada Sei’, ‘Fixação’ e ‘Lágrimas e Chuva’. Paula também apresenta a balada ‘Essa noite sem fim’, que acaba de lançar como single. Tom Brasil. (1.800 lug.) R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h. R$ 129/R$ 229.

Zeca Pagodinho

O cantor e compositor apresenta o show ‘Mais Feliz’, baseado em seu último álbum. Além das novas ‘Na Cara da Sociedade’ e ‘Permanência’, o sambista canta clássicos do seu repertório, como ‘Vai Vadiar’ e ‘Deixa a Vida Me Levar’. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (7), 22h. R$ 120/R$ 450.

ESPECIAL

Dream Festival

Liderando o festival, a banda de metal progressivo americana Dream Theater mostra a turnê ‘The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years of Scenes From A Memory’. As demais atrações da noite, que promete ter oito horas de muito rock, são Killswitch Engage, Turilli/Lione Rhapsody e Sabaton. Nova Arena Anhembi (20.000 lug). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 3031-0393. Sáb. (7), 15h. R$ 550/ R$ 550.

