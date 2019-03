Paul McCartney, Kamasi Washington e Liniker e os Caramelows se apresentam esta semana

6ª (22)

Alice Caymmi

A turnê ‘Eu te Avisei’ tem músicas de ‘Alice’ (2018), terceiro disco da cantora e compositora. Com sonoridade pop, o álbum tem entre os destaques a faixa ‘Inocente’, parceria com Ana Carolina. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (22), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

As Bahias e a Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo faz show com músicas de seus dois discos. Ana Cañas participa da apresentação. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (22), 22h. R$ 60/R$ 100 (meia-entrada levando 1 kg de alimento não perecível). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Céu

Em show especial, ela celebra 15 anos de carreira relembrando músicas marcantes da carreira. ‘Lenda’ está entre elas. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (22), 23h59 (abertura, 22h). R$ 110/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chitãozinho & Xororó

‘Evidências’ é o atual show da dupla sertaneja, que homenageia a canção que dá nome à turnê. Faixas como ‘No Rancho Fundo’ e ‘Fio de Cabelo’ também estão no repertório. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (22) e sáb. (23), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 160/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Emmerson Nogueira

Conhecido pelas versões que faz do pop rock internacional, o cantor faz o show ’18 Anos de Estrada, Mais Amigos e Mais Canções’. ‘Wish You Were Here’ é uma das músicas que está no repertório. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (22), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gal Costa

A cantora grava o DVD do show baseado no álbum ‘A Pele do Futuro’ (2018). Canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Carlos foram escolhidas para a apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (22) e sáb. (23), 22h. R$ 100/R$ 200 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco

Ao lado de três músicos, ele faz um passeio por toda sua trajetória, marcada por parcerias com Aldir Blanc e com seu filho Francisco Bosco. Depois de oito anos sem lançar disco de inéditas, o cantor e compositor gravou, em 2017, ‘Mano que Zuera’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (22), 20h e 22h. R$ 210/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta músicas do disco ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Ellen Oléria participa da apresentação. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (22), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ mostra a cantora em formato intimista, ao lado do instrumentista Rannieri Oliveira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. ‘Amor de Índio’, parceria com Beto Guedes, é uma delas. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (22), 22h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thiago Arancam

Tenor que protagoniza o musical ‘O Fantasma da Ópera’, ele apresenta o show ‘Bela Primavera’, mesclando músicas do universo clássico e do pop internacional. A soprano Carmen Monarcha participa. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (22), 22h. R$ 90/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (23)

Chitãozinho & Xororó

Leia mais acima

Dee Snider

Ex-integrante do Twisted Sister, ele apresenta show do álbum ‘For The Love Of Metal’ (2018). O trio The Secret Society abre a noite. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (23), 22h. R$ 180/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Drik Barbosa

Integrante do coletivo Rimas & Melodias, ela apresenta as músicas do EP ‘Espelho’ (2018), com toques de rap e R&B. O show tem abertura do Slam das Minas, com batalha de poesia. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

Leia mais acima

Gustavo Mioto

Intérprete de hits do sertanejo contemporâneo como ‘Ela Não Gosta de Mim’, o cantor apresenta show da turnê ‘Ao Vivo’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (23), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jards Macalé

Ele estreia a turnê de ‘Besta Fera’, primeiro álbum de canções inéditas em 21 anos. Os parceiros de composição Tim Bernardes, Romulo Fróes, Rodrigo Campos e Kiko Dinucci participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (23), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

Sucessor de ‘Remonta’ (2016), ‘Goela Abaixo’ é o segundo álbum de Liniker e os Caramelows. As faixas ‘Lava’ e ‘Calmô’, já lançadas como singles, se integram a novidades como ‘Amarela Paixão’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (23), 23h (abertura, show 1h). R$ 60/R$ 90. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lula Queiroga

Mais conhecido por seu trabalho como compositor de hits de Elba Ramalho e Roberta Sá, o artista quebrou um hiato de seis anos sem disco com ‘Aumenta o Sonho’ (2018). Marcelo Jeneci participa da apresentação. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mano Brown

O rapper apresenta músicas da carreira solo e também do grupo Racionais MCs, no qual se projetou. Luccas Carlos e o grupo Recayd Mob abrem a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (23), 22h. R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

Leia mais acima

Orquídeas Do Brasil

Criado por Itamar Assumpção, o grupo formado só por mulheres faz show com participação especial de Chico Chico, filho de Cássia Eller. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projeto Coisa Fina

O maestro Moacir Santos é homenageado neste show da big band paulista, com participação do pianista João Donato. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (23), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

A cantora faz show ao lado do quarteto de cordas Quintal Brasileiro, Caíto Marcondes e Luz Marina. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (23), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Xênia França

A cantora baiana apresenta seu primeiro álbum solo. O disco traz uma sonoridade pop com pitadas de eletrônica, jazz, samba reggae, rock e R&B. Centro Cultural da Juventude. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb. (23), 20h. Grátis.

Domingo (24)

Hurtmold

Com foco no rock instrumental, a banda já trabalhou com Marcelo Camelo, Rob Mazurek e outros nomes consagrados da música nacional e estrangeira. Temas representativos da carreira do grupo fazem parte do show. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (24), 19h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karol Conka

‘Ambulante’ é o segundo álbum da artista, que interpreta o repertório deste trabalho no show. ‘Kaça’ e ‘Vida que Vale’ são destaques. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (24), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Lula Queiroga

Leia mais acima

Mafalda Minnozzi

No show ‘Retratos em Bossa & Jazz’, a cantora italiana celebra grandes nomes da música brasileira internacional, interpretando canções de Ennio Morricone, Tom Jobim, entre outros. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (24), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

Leia mais acima

Orquídeas Do Brasil

Leia mais acima

Rodrigo Campos

Ele interpreta músicas do álbum ‘9 Sambas’, o quarto de sua carreira solo. A faixa ‘Clareza’ também foi gravada por Elza Soares. Luisa Maita e Tiganá Santana participam da apresentação. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandra de Sá

Passando por soul, samba e funk, a cantora participa da festa Pardiero, em show que tem como convidadas Simone Malafaia e Nanda Fellyx. ‘Vale Tudo’ e ‘Olhos Coloridos’ estão no repertório. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Dom. (24), 19h30 (abertura, 17h). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tommy

A lendária ópera rock criada pelo grupo The Who ganha nova versão nos palcos, que agora chega ao Brasil com direção de Alan Veste. A parte final da apresentação conta com músicas de ‘Lifehouse Chronicles’, ópera rock inacabada de Pete Townshend. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (24), 19h30 (abertura, 17h30). R$ 120/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toninho Horta

Nome de ponta do Clube da Esquina, o guitarrista faz show com a participação de Nivaldo Ornelas, saxofonista que acompanhou Milton Nascimento nos anos 1970. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (24), 20h. R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Zezé Motta

No show ‘Atendendo a Pedidos’, a cantora interpreta músicas que marcaram sua carreira. Há composições de Caetano Veloso e Nei Lopes. Centro Cultural da Juventude. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Dom. (24), 18h. Grátis.

3ª (26)

Jesuton

Em ‘Home’ (2017), seu terceiro álbum, a artista britânica radicada no Brasil apresenta novidades como ‘In Between the Lines’ e ‘Don’t Think So’. O naipe de metais do grupo Afrojazz participa do show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (26), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Paul McCartney

Ele faz duas apresentações em São Paulo. Os ingressos para o show de 3ª (26) já estão esgotados, mas ainda restam entradas para 4ª (27). Desta vez, o eterno beatle traz ao Brasil show da turnê ‘Freshen Up’, com a qual roda o mundo desde setembro. Allianz Parque (45.613 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Perdizes. 3ª (26) e 4ª (27), 20h30. R$ 400/R$ 890. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

4ª (27)

Kamasi Washington

Expoente do jazz contemporâneo, o saxofonista americano está de volta ao Brasil. Ele faz show que destaca o repertório do álbum ‘Heaven and Earth’ (2018), no qual contou com as colaborações de Thundercat e Terrace Martin. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (27), 21h (abertura). R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

Com músicas interpretadas em shows e discos por nomes como Gal Costa e Erasmo Carlos, a banda faz show especial em que comemora dez anos de carreira. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 4ª (27), 21h30 (abertura, 20h). R$ 20/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar

No show ‘Veia Nordestina’, a cantora se aproxima do forró e de ritmos da Bahia. Composições de Dominguinhos, Moraes Moreira e uma versão para ‘Lucro Descomprimido’, do BaianaSystem, estão no repertório. Otto é o convidado especial da apresentação. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (27), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paul McCartney

Leia mais acima

Banda Mantiqueira

A big band apresenta temas autorais e de compositores como Jorge Ben em show com participação da cantora Virgínia Rosa. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (28)

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz shows com músicas dos quatro álbuns da carreira. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (28), 19h e 21h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pretinho da Serrinha

Em show com participações de Maria Rita e Baco Exu do Blues, o cantor e compositor ligado ao samba lança o álbum ‘Som de Madureira’. O trabalho tem faixas autorais e uma releitura de ‘Paratodos’ (Chico Buarque). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (28), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ritchie

Ele continua na estrada com o show comemorativo de 35 anos do álbum ‘Voo de Coração’. O trabalho lançou o inglês radicado no Brasil com ‘Menina Veneno’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (28), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 65/R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

Xênia França

Depois do show do Centro Cultural São Paulo, a cantora se apresenta com formação inédita, incluindo um trio de sopros. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Nublu Jazz Festival

Chegando à nona edição nacional, o evento é composto por apresentações de nomes nacionais e estrangeiros. Apresentações de Tony Allen com Thiago França e Marc Ribot y Los Cubanos Postizos estão programadas para hoje (22). O encerramento do festival, no sábado (23) conta com shows de Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad, apresentando o projeto The Midnight Hour, e Georgia Anne Muldrow. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (22) e sáb. (23), 21h30 (abertura, 20h). R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vida em Marte – Tributo a David Bowie

Blubell, Miranda Kassin e Hélio Flanders participam desta homenagem a David Bowie, com releituras de ‘Changes’, ‘Rebel Rebel’, entre outras músicas. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (22) e sáb. (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Women’s Music Event

O evento promove a participação feminina na música brasileira, em programação que também conta com shows. Hoje (22), no Centro Cultural São Paulo, há shows de Maria Beraldo (15h15), Slam das Minas (17h15) e Mahmundi (19h30, gratuito). No sábado (23), o local recebe Anelis Assumpção (18h) e Santa Mala (19h30). No Jazz Nos Fundos, Josyara (21h30) e Paula Lima (23h) se apresentam hoje (22). A festa de encerramento é no domingo (24), na House of Bubbles, com shows de Carne Doce, Linn da Quebrada, Lei di Dai, Bivolt e BrisaFlow. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (22), 15h15, 17h15 e 19h30; e sáb. (23), 18h e 19h30. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. 6ª (22), 21h30 e 23h. R$ 25.

House of Bubbles. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 61. Dom. (24), 15h. Grátis. Passaporte para os shows: R$ 150, com direito a uma bolsa do evento.

Música Clássica

Contrapontos

A Orquestra do Theatro São Pedro recebe o maestro Luis Otavio Santos e a soprano Marília Vargas, que irão apresentar o programa Contrapontos. Obras de Mozart e Felix Mendelssohn estão na apresentação. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (23), 20h; dom. (24), 17h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio geral: 6ª (22), 11h. Grátis.

Jazzmin’s Big Band e Anat Cohen

A série Concertos Internacionais, da Tucca, faz uma homenagem às mulheres. A clarinetista israelense Anat Cohen (foto) é convidada da Jazzmin’s Big Band, formada apenas por mulheres. Clássicos de Djavan, Tom Jobim e outros compositores estão no repertório. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (27), 21h. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

Sob regência de Jamil Maluf, a orquestra interpreta temas compostos por Béla Bartók. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (24), 12h. R$ 10/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp

A Osesp abre temporada em concerto com regência do maestro Isaac Karabtchevsky e obras compostas por Villa-Lobos, Jean Sibelius e Antonín Dvorák. Augustin Hadelich (violino) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (22), 20h30; sáb. (23), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege a 4ª de Mahler

Sob regência de Marin Alsop, a orquestra faz concerto com o Coro da Osesp (regido por Valentina Peleggi) e o Coro Acadêmico da Osesp. Além da ‘Sinfonia nº 4 em Sol Maior’, de Mahler, obras de Roxanna Panufnik e Franz Liszt estão no programa. Lucas Thomazinho (piano) e Camila Titinger (soprano) são os solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (28), e 29/3, 20h30; 30/3, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (28), 10h. R$ 15.

As Quatro Estações

A Orquestra Sinfônica Municipal interpreta a obra de Vivaldi em concerto com a direção musical do violinista Alejandro Andrés Aldana. ‘As Quatro Estações Portenhas’, de Astor Piazzolla também está no programa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (22), 20h; sáb. (23), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.