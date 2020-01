Passeios: um roteiro de parques para aproveitar o dia ao ar livre neste domingo

Parque Burle Marx

Nos anos 1940, Roberto Burle Marx foi chamado para projetar o jardim da casa do empresário Francisco Matarazzo Pignatari. A área foi restaurada pelo próprio paisagista, nos anos 1990, e incorporada a uma reserva ambiental, dando origem ao atual parque. Nos fins de semana e feriados, um food park funciona logo na entrada com opções gastronômicas (10h/18h). E, para as crianças, o playground completa a diversão. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade, 3746-7631. 7h/19h. Grátis.

Parque da Aclimação

Mais de cem espécies de animais vivem nos 112 mil m² do parque, entre aves, peixes e borboletas. Já os jardins são compostos por árvores como ipês, jacarandás e cabreúvas. Na área do lago, é comum encontrar frequentadores deitados, lendo um livro ou praticando ioga. A grande pista de corrida é uma das opções para praticar exercícios físicos, assim como os equipamentos de ginástica instalados em alguns pontos do local – playgrounds infantis, campo de futebol e quadras de vôlei e basquete também fazem parte da estrutura. R. Muniz de Souza, 1.119, Aclimação, 3208-4042. 6h/20h. Grátis.

Parque da Água Branca



Com 137 mil m², o parque criado em 1929 tem um clima de fazenda – não estranhe se cruzar com galinhas soltas durante o passeio. Ali, o Museu Geológico, com entrada gratuita, expõe minerais, rochas, documentos e fósseis, incluindo uma coleção sobre dinossauros brasileiros (3ª a dom., 9h/16h45). O Trenzinho de Passeio funciona aos sábados e domingos, das 9h às 17h e faz um tour pelo parque. Não é permitida a entrada de animais. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 3803-4200. 6h/20h. Grátis.

Parque da Juventude

O parque, inaugurado em 2003, ocupa o terreno onde funcionava o antigo complexo penitenciário do Carandiru. Com ampla área verde, o parque também abriga a Biblioteca de São Paulo, com mais de 35 mil títulos. Para atividades físicas, o local conta com quadras poliesportivas, pista de cooper e locais para andar de skate e patins. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-8600. 6h/19h. Grátis.

Parque do Carmo

Aberto em 1976, o parque tem 1,5 milhão de m² e cerca de 6 mil árvores, como ipês e quaresmeiras. Em agosto, o local recebe a Festa das Cerejeiras, que celebra a tradição japonesa de contemplar a florada da espécie. Como programação permanente do parque, há, por exemplo, as aulas de yoga ( 5ª, 8h, no Salão de Vidro). Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera, 2748-0010. 5h30/20h. Grátis.

Parque do Povo



Inaugurado em 2008, o parque contrasta com a paisagem de prédios do Itaim Bibi e da Marginal do Pinheiros. Entre as atrações, há um jardim sensitivo adaptado para deficientes, com ervas aromáticas como mostarda, coentro e cheiro-verde. Av. Henrique Chamma, 420, Itaim Bibi, 3073-1217. 6h/22h. Grátis.

Parque Ibirapuera



Um dos mais famosos parques da cidade, o Ibirapuera foi inaugurado em 1954 e tem um conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer. Entre as atrações, está, além do famoso lago, o Viveiro Manequinho Lopes, que produz mudas de plantas destinadas aos plantios das áreas públicas da cidade. No planetário do parque, próximo ao portão 10, sessões revelam astros e estrelas do céu de São Paulo. Com várias datas e horários, os ingressos custam de R$ 4 a R$ 8 (no site www.ticketfacil.com.br, busque por Planetário do Ibirapuera). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana, 5575-5045. 5h/0h. Grátis.

Parque Villa-Lobos



Há muito o que aproveitar no parque, que conta com quadras, pistas de corrida e de skate, área de ginástica, campos de futebol e até um orquidário. Bosque, playground e um anfiteatro aberto também fazem parte da estrutura. Com diversas atividades gratuitas, a Biblioteca Parque Villa-Lobos costuma receber oficinas, contações de histórias e outros eventos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. 5h30/19h. Grátis.