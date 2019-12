Passeios: os melhores programas para aproveitar este fim de semana em São Paulo

Foto: Ivan Rocha+ O músico e compositor Hélio Ziskind, que se destacou por compor temas para programas televisivos como ‘Cocoricó’, ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ e ‘Glub Glub’, apresenta o inédito Zis Show, com histórias cantadas, músicas para dançar e cantar com a plateia e até a participação de ‘bonecos-músicos’. Junto da banda, o artista vai apresentar parte do repertório criado para o seu ‘Zis É o Canal’, do YouTube.

No palco, estarão, além do próprio Hélio (voz e guitarra), Ivan Rocha (bateria e vocais), Joana Bergman (teclado e vocais), Sidnei Borgani (trombone) e Régis Damasceno (contrabaixo). O show conta ainda com participação de Lulu Araújo. Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (15), 18h. R$ 9/R$ 30 (até 12 anos, grátis).

Tarsila para Crianças

Por meio de tecnologia sensorial e cenários imersivos, a exposição busca retratar o universo de cores e formas da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. São sete estações temáticas, que ocupam 490 m2, como a ‘Vila dos Sentidos’ (sobre a infância da artista, que reproduz uma pequena vila caipira) e ‘As Cores de Tarsila’ (em que os visitantes podem criar suas próprias pinturas, digitalmente). Farol Santander. R. João Brícola, 24, metrô São Bento, 3553-5627. 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 2/2/2020.

The Art of the Brick, DC Super Heroes

A maior mostra com pecinhas de Lego do mundo conta com mais de 2 milhões de bloquinhos utilizados em 120 obras, todas produzidas pelo artista Nathan Sawaya. As criações são inspiradas na Liga da Justiça, incluindo Batman, Super-homem e Coringa. Livre. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 10h/21h (fecha 2ª). R$ 40. Até 29/12.

Alphonse Mucha: o Legado da Art Nouveau

A mostra reúne mais de cem obras que destacam a trajetória publicitária de Mucha, com ilustrações para produtos, capas de livros e divulgação de espetáculos de nomes como Sarah Bernhardt, bem como mensagens menos explícitas de sua produção, como a presença de figurinos e adereços folclóricos para remeter à sua origem eslava. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Arte. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3549-4499. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/1/2020.

Slam BR 2019

Apresentada pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a 6ª edição do campeonato brasileiro de poesia falada reúne os campeões regionais brasileiros da modalidade, com disputas divididas em quatro dias. O vencedor representará o Brasil na Coupe Du Monde de Slam, que ocorre na França. Sesc Pinheiros. Ginásio Onix (7° Andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (13), sáb. (14) e dom. (15), 16h. Grátis.

Meu Primeiro Municipal

Nesta edição, o projeto comemora os 50 anos da Escola Municipal de Música de São Paulo com repertório de obras como ‘Dança Eslava nº 8’, de Antonin Dvorák, e ‘Warum’, de Johannes Brahms. 90 min. Livre. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (14), 12h. R$ 10/R$ 20.

Ocupação Alceu Valença

Para homenagear o cantor e compositor pernambucano, que é tema de exposição no Itaú Cultural, Alessandra Leão e Rafa Barreto interpretam sucessos de Alceu dos anos 1970, no sábado (13). Domingo (14) é a vez de Almério, que tem no conterrâneo uma grande influência. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (14), 20h; dom. (15), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Chão Não Tá para Urso

Criação da Brava Companhia de Teatro, o espetáculo com música ao vivo narra a história de um urso preso em uma fábrica, onde é confundido com um operário. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 12h. R$ 5/R$ 17.

O Quebra-nozes

A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta sua tradicional temporada do clássico natalino de Tchaikovski. Encenado pelo grupo desde 1983, o espetáculo, dirigido por Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, retrata a história de Clara, menina que ganha muitos presentes na noite de Natal, mas se encanta, especialmente, pelo boneco quebra-nozes. O brasileiro Marcelo Gomes e a italiana Alice Mariani estão entre os solistas convidados desta edição. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 4ª a 6ª, 20h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 75/R$ 160. Até 22/12.