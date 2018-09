Passeios: evento no Museu do Ipiranga e Festa de San Gennaro estão entre as dicas da semana

+ Fechado para reforma desde 2013, o Museu Paulista da USP recebe a 2ª edição do Museu do Ipiranga em Festa, evento que celebra os 196 anos da Independência do Brasil. O Parque da Independência, ao longo de pontos como a Casa do Grito, a Praça Cívica e o riacho do Ipiranga, contará com apresentações de dança, teatro, música, performances, exposição e até uma projeção mapeada na fachada do local.

Tanto hoje (7) quanto sábado (8), a programação traz atividades como a ação itinerante ‘Poesia Refúgio’ (14h), realizada por pessoas em situação de refúgio, vindas de países como Angola e Palestina; a ‘Intervenção XIX’ (14h), realizada pelo Grupo XIX de Teatro; a Roda de Jongo Tradicional (16h), com a Comunidade Jongo do Tamandaré; e uma projeção mapeada na fachada do Museu (19h, 19h20, 19h40), criada pelo VJ Alexis Anastasiou, com curadoria de Giselle Beiguelman – a única atração realizada também no domingo (9).

Hoje (7), às 17h, um dos destaques da programação é o Cortejo Akotirenes Yibi das Mulheres Quilombolas, criado pelo bloco afro Ilú Obá de Min, que apresenta a história das mulheres quilombolas. O trajeto do cortejo percorrerá da esplanada até o Monumento da Independência. Luciana Lino (especial para o Estado)

+ Entre as ruas Lins e San Gennaro, na Mooca, a 45ª edição da Festa de San Gennaro reúne mais de 30 barracas com pratos típicos da culinária italiana. Na cantina da Paróquia San Gennaro, o ingresso (R$ 30/R$ 60, aos sábados; R$ 18/R$ 35, aos domingos) garante um prato de macarrão, um de antepasto e um pedaço de pizza, além de apresentações culturais e sorteios. R. San Gennaro e R. Lins, s/nº, Mooca, 3209-0089. A partir de sáb. (8). Sáb. e dom., 18h. Grátis. Até 7/10. Inf.: bit.ly/45SanG

CONFIRA OUTROS PASSEIOS:

1ª Feirinha no Mirante

O Mirante 9 de Julho recebe 16 expositores de artigos de papelaria, sabonetes naturais e bijuterias. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. Sáb. (8), 12h/19h. Grátis. Inf.: www.mirante.art.br

22º Pop Plus

A feira recebe 75 marcas, que vendem calçados, acessórios e peças em tamanhos grandes. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (8) e dom. (9), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.popplus.com.br

Feira de Selos e Publicações Independentes

A feira reúne 15 gravadoras e selos nacionais independentes. A ideia é expor e vender lançamentos exclusivos. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (7), 12h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/FichaNaVitrola

Instituto Italiano de Cultura

Em uma casarão de 1922, o local tem programação dedicada à cultura italiana. Visitas guiadas ocorrem periodicamente, com inscrições por email (biblioteca.iicsanpaolo@esteri.it) – a próxima está marcada para 3ª (11), às 18h. Av. Higienópolis, 436, Higienópolis, 3660-8888. 9h/17h (6ª, 9h30/13h; fecha sáb. e dom.). Grátis. Inf.: bit.ly/InstIta