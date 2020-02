Passeios em São Paulo: carnaval pet e cinema ao ar livre estão entre as opções do fim de semana

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Bate-papo com Drauzio Varella

O médico cancerologista, famoso por seus quadros na televisão, participa pela segunda vez de um evento na Biblioteca de São Paulo, que fica dentro do Parque da Juventude, local que anos atrás abrigava a Casa de Detenção, tema de seu livro ‘Estação Carandiru’. No papo, mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, Drauzio falará sobre a sua experiência de mais de uma década atendendo os internos do presídio. Biblioteca de São Paulo. Parque da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Dom. (9), 10h30. Grátis (pro ordem de chegada).

Carnaval Pet

O democrático Carnaval de São Paulo também dá vez para os animaizinhos. Promovido Crystal Pet Spa, o bloco abre espaço para cães e gatos curtirem a folia acompanhados de seus donos. No ano passado, cerca mais de 100 pets participaram – a maioria deles fantasiados. A inciativa também tem um fundo solidário, já que os organizadores pedem a doação de mochilas, caminhas e ração para a ONG ‘Moradores de Rua e seus Cães’. Crystal Pet Spa Shopping Mooca. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4740. Sáb. (8), 15h30. Grátis.

Cine Autorama

Inspirado nos drive-in dos anos 1940 e 1950, o projeto exibe filmes ao ar livre. Nesta edição, que é especial pets, haverá a exibição de dois longas. Na primeira sessão, às 19h15, o filme escolhido é ‘Turma da Mônica – Laços’, de Maurício de Souza. Às 22h15, na segunda sessão, será a vez de ‘Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2’, dirigido por Chris Renau. A entrada de cães estará liberada. Memorial da América Latina. Praça Cívica. Portão 2. Rua Tagipuru, s/nº, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (8), 19h. Grátis (Reservas em www.cineautorama.com.br)

Feirinha Queer do Museu

Com o objetivo de promover a economia criativa da comunidade LGBTI+, o evento reúne produtos como fotografias, objetos de decoração, design, bijous, HQs e outros. Entre os expositores, Monique Moon, Humilhacira Edições, Ateliê Cruzado e Biainthesky. Complexo #9. R. Santo Antônio, 800, Bela Vista, 4075-1589. Dom. (9), 11h/20h; Grátis.

Futebol Digital

A Federação Paulista de PES (Pro Evolution Soccer) promove, no sábado (8), torneiro para selecionar os jogadores que irão disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital e Virtual. No domingo (9), ocorre a 2ª Copa Paulista Feras do PES, com participantes da capital e do interior, com a presença dos campeões brasileiros Alan Leal, Juninho Aguiar e Thiago Avaré. Museu do Futebol. Sala Jogo de Corpo. Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. Sáb (8) e dom. (9), 9h/18h. R$ 20.

Meditação Mindfulness

Dentro da programação do Sesc Verão, a aula aberta, ministrada por Glenda Rubinstein, apresenta a técnica voltada para atenção plena, com o objetivo de promover a capacidade de se concentrar nas experiências, atividades e sensações do presente. Sesc 24 de Maio. Hall de ginástica (10º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5 ª (13), 19h. Grátis.

Tudo sobre maternagem, ou não

A educadora Cecilia Mogadouro debate e explica o que é maternagem, que, diferente do conceito de maternidade, aborda o caminho pelo qual adultos conduzem seus filhos à autonomia, ensinado a independência por meio de atenção e carinho, atitudes que os especialistas definem como fundamentais nos primeiros meses de vida. Sesc Avenida Paulista. 3º andar. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (12), 17h. Grátis.