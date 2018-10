Passeios: BrooklinFest reúne música, brincadeiras e quitutes alemães em São Paulo

+ A 24ª edição da festa alemã BrooklinFest terá brincadeiras, danças folclóricas e música ao vivo. Barracas vendem pratos típicos, como o ‘Eisben’, popular joelho de porco. O evento será distribuído entre as ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, no Brooklin Paulista. Sáb. (20) e dom. (21), 10h/22h. Grátis.

Streetopia

O festival de basquete e cultura promove competições do esporte em várias modalidades, incluindo as eliminatórias do Nike Battle Force. O espaço reúne exposições, campeonato de break e atrações musicais durante todo o evento. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, V. Água Funda, (19) 99126-4730. Sáb. (20) e dom. (21), 10h/21h. R$ 25. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Tattoo Week

A 8ª edição reúne mais de três mil profissionais com novidades e tendências sobre tatuagem e piercing. Em três dias, a programação também inclui concursos de tatuagem divididos em 27 categorias, como aquarela, pontilhismo e tribal. Além de DJs, bandas como CPM 22 (21/10, 20h), Dead Fish (20/10, 19h30) e Garage Fuzz (20/10, 21h) se apresentam. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, V. Água Funda. Hoje (19), sáb. (20) e dom. (21), 12h/22h. R$ 50.

Virada Aunimal

O evento conta com feira de adoção de cães e gatos; concurso e show de cães, com uma disputa no domingo (21), às 17h, da melhor fantasia de Halloween, organizada no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé; e um espaço dedicado à doação de sangue de cães e gatos. Complexo Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, Tatuapé. Sáb. (20) e dom. (21), 12h/20h. Grátis.

