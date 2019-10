Passeios: BrooklinFest, evento que celebra cultura alemã, é uma das dicas para o fim de semana

+ A 25ª edição da festa alemã BrooklinFest reúne atividades para as crianças, danças folclóricas e apresentações musicais. Barracas vendem pratos típicos, como salsichão e receitas feitas com cortes de carne de porco. O evento ocupará uma área delimitada por várias ruas: Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, no Brooklin Paulista. Sáb. (26) e dom. (27), 10h/22h. Grátis.

Comida de Herança

Em sua 5ª edição, o festival reúne mais de 50 produtores artesanais de comida, bebida e artigos para casa. Entre os expositores, estão Julice Pães, Sara Accioly Chocolatière, A Table e Casinha Bistrô. A programação também inclui oficinas e diversão para as crianças com os brinquedos sustentáveis feitos pelo Pai Alkimiko. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (26) e dom. (27), 10h/19h. R$ 5.

Experimenta! Comida, Saúde e Cultura

A 3ª edição do festival dedicado ao universo gastronômico chega à última semana com atividades como a ‘Feira de Produtos Orgânicos e Agroecológicos’, no Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185), no sábado (26), das 11h às 17h. O evento organiza a venda de produtos orgânicos de produtores paulistas e mineiros. Inf.: bit.ly/ExpeSesc

Feira Preta

O evento reúne 10 expositores com produtos dedicados à cultura afro-brasileira em setores como moda, beleza, acessórios, papelaria e decoração. Santana Parque Shopping. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. Hoje (25) e sáb. (26), 10h/22h; dom. (27), 14h/20h. Grátis.

Halloween no Água Branca

A festa no parque reúne show musicais, brinquedos infláveis e barracas com sobremesas feitas com morango. No sábado (26), às 14h, ocorre um concurso de fantasias. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3453-9574. Sáb. (26) e dom. (27), 9h/19h. Grátis.

Mercado Manual

Com mais de 80 expositores de artigos diversos, o festival de cultura feita à mão organiza sua

3ª edição no estacionamento da Pinacoteca. O evento reúne uma série de oficinas e shows, incluindo o harpista Sole Yaya (13h) e a dupla de música eletrônica Xaxim (16h). A área gastronômica tem opções como pratos da cozinha árabe e doces artesanais. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000.

Sáb. (26) e dom. (27), 10h/18h. Grátis.

Museu da Língua Portuguesa

O programa ‘Escola, Museu e Território’ promove hoje (25), às 10h, um clube de leitura com Marcelo Maluf e, às 19h30, exibição de ‘Terra Deu, Terra Come’, filme de Rodrigo Siqueira. No sábado (26), às 11h, ocorre uma visita guiada à obra de recuperação do museu. Pça. da Luz, 1, 3664-3859. Hoje (25), 10h/19h30; sáb. (26), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).