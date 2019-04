Páscoa: vinte restaurantes com menu especial para o almoço de domingo

Confira uma seleção com 20 restaurantes que preparam um cardápio exclusivo para o almoço de Páscoa.

+ O simpático La Macca sugere um menu em três etapas, por R$ 135. Uma das opções de prato é a paleta de cordeiro assada lentamente com tagliatelle na manteiga e sálvia (foto). Para começar, a dica é o ‘Parmigiana Veggie’, com berinjela e abobrinha. R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, 3061-9049. Dom. (21), 12h/17h e 19h/23h.

+ No Bistrô Charlô, o prato especial será cordeiro laqueado e cozido em baixa temperatura (R$ 98). Para adoçar, os clientes ganham a ‘nhá benta’ da casa. R. Barão de Capanema, 454, Jd. Paulista, 3087- 4444. Dom. (21), 12h/17h.

+ O chef Renato Carioni servirá sua receita de bacalhau no almoço do Così. A posta confitada vem com couve, tomate, aioli e farofa de migas (R$ 89). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. Dom. (21), 12h/17h.

+ Na Osteria del Pettirosso, a escolha do prato principal será entre a lasanha de cordeiro (foto) e o ‘Bacalhau à Romana’. Servido em três tempos, o almoço (R$ 95) do chef Marco Renzetti terá ainda tartar de vegetais com ovas de bottarga e, de sobremesa, tortinha de chocolate amargo. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. Dom. (21), 12h/16h30.

+ A boa pedida no Mangiare Gastronomia é a paleta de cordeiro assada no forno a lenha e servida com batatinhas e abóbora (R$ 160, para dois). Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074. Dom. (21), 12h/17h.

+ Com várias opções de pratos e estação de sobremesas, o brunch do Seen (R$ 160, com espumante e bebidas não alcoólicas) terá também recreação para as crianças. Al. Santos, 1.437, 23º andar, Jd. Paulista, 3146-5922. Dom. (21), 12h30/16h.

+ A caça aos ovos será uma das atrações no espaço kids do Zillis Bar Lounge & Restaurante, que servirá um brunch (R$ 66) com menu variado e pratos típicos, como bacalhoada. Av. Ibirapuera, 2.927, Moema, 2161-2228. Dom. (21), 12h/16h.

+ Ostras de Santa Catarina, mexilhões, sushis, sashimis, bacalhau e paleta de cordeiro são alguns itens do brunch pascal do Tessen, elaborado pelo chef Thiago Maeda. A refeição (R$ 210) também inclui espumante e vinhos branco e rosé. R. Joaquim Floriano, 295, Itaim Bibi, 2386-8203. Dom. (21), 12h/17h.

+ O almoço no Margot Bistrot terá pedidas como jarret de cordeiro com molho roti, minilegumes e farofa de brioche (R$ 98) ou sorrentini de alcachofra com fonduta de taleggio e amêndoas (R$ 73). R. Antônio de Macedo Soares, 1.683, Campo Belo, 2309-9515. Dom. (21), 12h/17h.

+ Sob o comando da chef Cintia Piubelli, o Mici sugere o ‘Sacottini de Cordeiro’ com mousseline de cabotiá, farofa crocante de alho e crisps de couve (R$ 62; foto). R. Min. Ferreira Alves, 244, Perdizes, 3871-5294. Dom. (21), 12h30/16h.

+ O próprio Terraço Itália já é uma atração. Neste domingo, o bufê completo (R$ 165) terá receitas típicas de Páscoa, como carré de cordeiro, leitão assado e bacalhau. Av. Ipiranga, 344, 41º e 42º andares, Centro, 2189-2929. Dom. (21), 12h/16h.

+ Música ao vivo e recreação prometem animar o almoço no Bananeira. No bufê (R$ 120), lombo de pirarucu com pesto de rúcula e arroz negro com frutos do mar. R. Mal. Hastimphilo de Moura, 419, V. Suzana, 3542-4630. Dom. (21), 12h/17h.

+ Além da série de pratos com bacalhau, o Rancho Português vai preparar uma nova receita: o ‘Polvo do Seu João’ (R$ 160; foto), com grão-de-bico e aspargos. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077. Dom. (21), 11h/18h.

+ Com direito a taça de vinho branco e, de sobremesa, ovo de chocolate recheado com mousse de chocolate Ruby, o menu (R$ 115) do Skye terá duas opções de prato: mix de sushis e sashimis ou bacalhau assado com nhoque romano, emulsão de limão-siciliano e gema curada. Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. Dom. (21), 13h/16h.

+ Charmoso e acolhedor, o Chou abrirá especialmente para o almoço de Páscoa, com receitas como as ameixas frescas fermentadas, radicchio, nozes pecãs, queijo boursin de ovelha e mel da jataí (R$ 31), e o tagliatelle caseiro com porcini fresco, creme, sálvia e alho (R$ 59). R. Mateus Grou, 345, Pinheiros, 3083-6998. Dom. (21), 12h/16h.

+ Criação do confeiteiro Arnor Porto, o ‘Spumone’ de chocolate com morangos e laranja ao Grand Marnier (R$ 36; foto) vai adoçar a celebração no Loup. O menu especial traz sugestões como risoto de cordeiro (R$ 92) e bacalhau rosado com creme de grão-de-bico (R$ 108). R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jd. Paulistano, 3078-0484. Dom. (21), 12h/17h30.

+ No requintado Tre Bicchieri, o cardápio inclui couvert, entrada, prato e sobremesa, por R$ 185. A refeição abre com hadoque defumado com vinagrete de pupunha seguido de ‘Baccalá alla Tre’, assado com batatas, brócolis, cebola, pimentão e azeitonas pretas. R. General Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004. Dom. (21), 12h/17h e 19h/22h.

+ Montado no Armazém Morumbi, o brunch do Hilton (R$ 140) terá desde itens do café da manhã até estação de risotos, além de pratos como paella de frutos do mar e moqueca vegana de banana-da-terra. Mesa de doces e recreação fazem parte do pacote. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, 2845-0100. Dom. (21), 12h30/15h30.

+ No Templo da Carne Marcos Bassi, os peixes também vão para a churrasqueira e são servidos em porções de 350 a 400 gramas, como a posta de robalo (R$ 128; foto). Já o bacalhau assado vem com batatas, alho, cebola, pimentão e azeitonas pretas (R$ 128). R. 13 de Maio, 668, Bela Vista, 3288-7045. Dom. (21), 11h/18h.

+ Sempre uma boa opção para levar as crianças, por ter espaço com monitores, o Praça São Lourenço reforça o bufê de Páscoa (R$ 138) com pratos como o peixe no papillote com ragu de fava e o arroz cremoso com chorizo espanhol. De sobremesa, ovos trufados e de colher. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. Dom. (21), 12h/17h.