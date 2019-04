Páscoa: uma seleção de quitutes açucarados para presentear ou servir no tradicional almoço de domingo

+ Além da variedade de ovos recheados, a linha de Páscoa da Pati Piva traz o bom pão de mel da marca recheado com doce de leite cremoso e decorado com o tema (R$ 14, cada; foto acima). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, piso superior, Jd. Europa, 3032-4615. 10h/22h (dom., 14h/20h).

+ Moldada uma a uma, a colomba de fermentação natural da Casa Bonometti leva até 48 horas para ficar com a massa leve e amanteigada. Há duas versões: a de chocolate 50% e a tradicional, com laranja e passas brancas (R$ 55, 500 g; foto abaixo). R. Bahia, 480, Higienópolis, 2774-1888. 9h/20h (dom., 9h/17h).

+ Entre as sugestões da Sucrier estão o coelho de chocolate ao leite com recheio de brigadeiro ou gianduia (R$ 36, 70 g; foto acima) e o ‘Carrot Cake’ (R$ 144, 1 kg), decorado com riscos de chocolate e bandeirinhas de coelho. R. Mateus Grou, 50, Pinheiros, 2892-0929. 10h/19h (2ª, 10h/18h; sáb., 11h/18h; fecha dom.).

+ Uma das atrações na vitrine da Chocolat du Jour são os ‘ovinhos yellow’. Na lata, as metades de ovos são feitas à base de chocolate branco e recheadas com palha italiana (R$ 178; foto acima). Já os bombons com cara de pintinho ganham recheio de brigadeiro (R$ 48, caixa com 6 unid.). R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h).

+ Na rede de docerias Cristallo, a novidade para levar à mesa é o ‘Ovo Plano Ruby’ (R$ 197,50, 500 g; foto acima), preparado com o chocolate naturalmente rosa da Callebaut e recheado com ganache de limão-siciliano e pedacinhos de coco queimado no açúcar mascavo. R. Oscar Freire, 914, Cerqueira César, 3082-1783. 9h/20h30 (sáb. e dom., 10h/20h30).

+ Conhecida pelos biscoitos delicados e os cookies servidos quentinhos na loja, a Biscoitê criou para a data o kit ‘Toca do Coelho’, que traz uma casinha de biscoito, quatro tubos de glacês coloridos, confeitos, balas e um manual de instruções (R$ 69,90; foto abaixo). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3021-1533. 10h/22h (dom., 13h/20h).