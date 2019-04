Páscoa: dicas de lugares para encomendar pratos especiais (e sobremesas) para o almoço

+ O Manioca pra Levar, serviço de encomendas do Grupo Maní, sugere um menu fechado com cinco itens (R$ 690, para cinco pessoas). Na seleção, arroz de bacalhau (foto) e terrine de tomate ao pesto com queijo de cabra. Pedidos com dois dias de antecedência. R. Joaquim Antunes, 377, Jd. Paulistano, 2372-9526. 8h30/16h (fecha sáb. e dom.).

+ No cardápio de Páscoa do Petit Comité Buffet & Rotisserie, há pratos como o cuscuz de bacalhau com grão-de-bico e legumes (R$ 134, o quilo) e o lombo suíno recheado com migas de broa e pancetta (R$ 125, o quilo). Para a sobremesa, destaque para o cheesecake de Ovomaltine com praliné de nuts e calda de chocolate meio amargo (R$ 98, o quilo). Encomendas até 2ª (15). R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (sáb., 11h/17h; dom. e fer., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª).

+ A salada de bacalhau com grão-de-bico (R$ 85,90, o quilo), o polvo à provençal (R$ 180, o quilo) e a torta de amêndoas com mel (R$ 99, o quilo; foto) estão entre as receitas do Empório Santa Maria para a Semana Santa. As encomendas podem ser feitas até 3ª (16). Av. Cidade Jardim, 790, Jd. Paulistano, 3706-5211. 8h/22h (dom., 8h/21h).

+ Em novo endereço, a rotisseria Mesa III, da chef Ana Soares, terá massas, assados e sobremesas a pronta entrega. Entre as opções, tem nhoque de semolina (R$ 37,50, 500 g), pernil de vitela recheado (R$ 150, o quilo) e torta de chocolate e caramelo com flor de sal (R$ 130). R. Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré, 3868-5501. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h).

+ A rotisseria da Casa Santa Luzia elaborou dois menus especiais: um para a Páscoa cristã e outro para o Pessach, a Páscoa Judaica, celebrado este ano de 19 a 27/4. O primeiro cardápio traz sugestões como o panzerotti de bacalhau ao molho branco (R$ 102, o quilo) e a moqueca vegana de banana-da-terra (R$ 82, o quilo). Para o Pessach, há opções como a salada de grãos com tâmaras e avelãs (R$ 78, o quilo), a lasanha de matzá com espinafre e cogumelos (R$ 103, o quilo) e o cheesecake de matzá com calda de damasco (R$ 80, 650 g). Encomendas até 2ª (15). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.).

+ Na rotisseria Pastagrano, o cardápio de Páscoa traz boas massas, como o pasontti de salmão defumado (R$ 50; 400 g ) e o ravióli de nata (R$ 44; 400 g). Outra pedida é a torta de bacalhau (R$ 45; 500 g). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., 9h/14h).

+ A Ghee Banqueteria também criou um menu de Páscoa, que será entregue pelo Gheelivery. Entre os pratos principais, figuram o bacalhau em postas com aspargos, batatas, ovo caipira e tomate assado (R$ 550, 2 quilos), e a moqueca de peixe e vôngole ao leite de coco e mandioquinha (R$ 520, 2 quilos). Os pedidos podem ser feitos até 2ª (15), pelos telefones 3208-0767 e 3275-0618.