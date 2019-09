Parques e espaços ao ar livre para se divertir com as crianças em São Paulo no fim de semana

PARQUE DA ACLIMAÇÃO

+ Mais de cem espécies de animais vivem nos 112 mil m² do parque, entre aves, peixes e borboletas. Já os jardins são compostos por árvores como ipês, jacarandás e cabreúvas. Na área do lago, é comum encontrar frequentadores deitados, lendo um livro ou praticando ioga. A grande pista de corrida é uma das opções para praticar exercícios físicos, assim como os equipamentos de ginástica instalados em alguns pontos do local – playgrounds infantis, campo de futebol e quadras de vôlei e basquete também fazem parte da estrutura. R. Muniz de Souza, 1.119, Aclimação, 3208-4042. 6h/20h. Grátis.

AQUÁRIO DE SÃO PAULO

+ São 15 mil metros quadrados e 3 milhões de litros de água, onde vivem cerca de 300 espécies de animais e aproximadamente três mil exemplares. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até ursos polares. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

PARQUE DO POVO

+ Com quase 135 mil m², o parque possui sete roteiros botânicos, com jardins, árvores frutíferas e até espécies ameaçadas de extinção. Já o Jardim Sensitivo convida o visitante a explorar texturas e aromas de diferentes plantas. Para se exercitar, o local tem três quadras poliesportivas – uma delas com marcação para esportes paraolímpicos –, aparelhos de ginástica, ciclovia e pista de caminhada. Av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros, 3073-1217. 6h/22h. Grátis.

ALTITUDE PARK

+ Mais de 50 camas elásticas interligadas fazem parte da estrutura do parque, que, desde setembro de 2016, ocupa um galpão na zona leste da cidade. Além dos ‘trampolins’, a casa conta com duas cestas de basquete e uma parede de escalada, bem desafiadora para os iniciantes – a dica de uma das monitoras é começar pelo lado direito, “um pouco mais fácil”. Posicionada em frente à parede, a piscina de espuma amortece as quedas dos menos experientes. A iluminação é um charme à parte: luzes negras ajudam a destacar os tons alaranjados dos equipamentos, assim como as pinturas com tinta néon das paredes. O efeito fica ainda mais evidente para quem visita o espaço durante a noite. E, para quem quiser aplacar a fome após o exercício, o parque conta com uma pizzaria nos fundos, a The Famous Pizza Good, com cardápio que conta também com hambúrgueres e milk-shakes. Av. Dr. Eduardo Cotching, 410, Tatuapé, 2385-2640. 13h/21h (6ª, sáb. e fer., 11h/22h; dom., 11h/ 21h). R$ 45/R$ 50 (meias: R$ 15). Vendas pelo site: www.altitudepark.com.br

PARQUE BURLE MARX

+ Nos anos 1940, Roberto Burle Marx foi chamado para projetar o jardim da casa do empresário Francisco Matarazzo Pignatari. A área foi restaurada pelo próprio paisagista, nos anos 1990, e incorporada a uma reserva ambiental, dando origem ao atual parque. Nos fins de semana e feriados, um food park funciona logo na entrada com opções gastronômicas. E, para as crianças, o playground completa a diversão. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade, 3746-7631. 7h/19h. Grátis.

CIDADE DA CRIANÇA

+ Depois de passar por uma ampla reforma no ano passado, o parque convida as famílias a brincar em mais de 35 atrações, como xícara maluca, roda-gigante, barco viking, minhocão, Vale dos Dinossauros, cinema 4D, Chapéu Mexicano, teleférico, carrinhos de bate-bate, Twister, trem fantasma e a fazendinha Fala Bicho. Livre (crianças a partir de 80 cm). R. Tasman, 301, São Bernardo do Campo (SP), 4330-6998. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 60 (R$ 50, pelo site: www.cidadedacriancasbc.com.br).

PARQUE IBIRAPUERA

+ No planetário do parque, próximo ao portão 10, sessões revelam astros e estrelas do céu de São Paulo. Com várias datas e horários, os ingressos custam R$ 8 (no site www.ticketfacil.com.br, busque por Planetário do Ibirapuera). O ‘Família MAM’, do Museu de Arte Moderna, no portão 3, promove oficina para criação de móbiles para bebês neste sábado (7), às 15h. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana, 5575-5045. 5h/0h. Grátis.

WIND UP

O local é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula teórica e prática, com as dicas necessárias para um voo seguro e divertido. E o ‘salto’ é acompanhado, em tempo integral, por instrutores. Av. Ricardo Jafet, 1730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. R$ 96.

PARQUE VILLA-LOBOS

+ Há muito o que aproveitar no parque, que conta com quadras, pistas de corrida e de skate, área de ginástica, campos de futebol e até um orquidário. Bosque, playground e um anfiteatro aberto também fazem parte da estrutura. Com diversas atividades gratuitas, a Biblioteca Parque Villa-Lobos costuma receber oficinas, contações de histórias e outros eventos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. 5h30/20h. Grátis.