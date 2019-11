‘Parasita’, filme coreano vencedor da Palma de Ouro em Cannes, é uma das estreias da semana; leia a resenha

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e do prêmio de público na 43ª Mostra Internacional de Cinema, Parasita já pode ser considerado um dos filmes mais aclamados deste ano – tanto pela coleção de estatuetas quanto pelo sucesso de crítica.

Uma sátira social com clima de suspense, o longa-metragem de Bong Joon-ho contrasta com suas produções anteriores, como ‘O Hospedeiro’ (2006) e ‘Okja’ (2017), compostas normalmente por metáforas e elementos de ficção científica.

O tom do roteiro, neste caso, varia drasticamente entre o cômico e o trágico. E, apesar do título, o enredo não dá espaço a nenhum tipo de criatura – apenas humanos repletos de falhas e divididos por suas classes sociais.

De um lado, os membros da Família Park, abastada e dona de uma mansão modernista. Do outro, a família Kim, que vive desempregada em um porão infestado de insetos.

Quando o filho mais velho da família Kim consegue emprego como professor particular da filha dos Park, seu primeiro contato com a realidade luxuosa e confortável lhe dá uma ideia inusitada para, finalmente, ganhar dinheiro.

Em pouco tempo, os quatro membros da família Kim se ‘infiltram’ como empregados, prestando serviços de luxo. Sem os Parks saberem do parentesco entre eles, a família intrusa estabelece cada vez mais domínio sobre o espaço e as decisões na mansão, distanciando-se cada vez mais de sua posição social desfavorecida. Humberto Abdo

Confira todas as estreias desta semana nos cinemas paulistanos:

Bate Coração

(Brasil/2019, 94 min.) – Drama. Dir. Glauber Filho. Com Aramis Trindade. Sandro é um homem conquistador e preconceituoso. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa de um coração novo e recebe o transplante da travesti Isadora, morta em um acidente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Cadê Você, Bernadette?

(Where’d You Go, Bernadette?, EUA/2019, 110 min.) – Drama. Dir. Richard Linklater. Com Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig. Antes de viajar com sua família para a Antártida, uma arquiteta some sem deixar pistas para trás. Sua filha, então, tenta descobrir para onde sua mãe foi e quais foram as razões de seu desaparecimento. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Cine São Paulo

(Brasil/2019, 78 min.) – Documentário. Dir. Ricardo Martensen, Felipe Tomazelli. Desde 1940, quando seu pai comprou um cinema, a vida de Francisco Teles passou a ser dedicada ao local. Quando o edifício, muito deteriorado, precisa ser restaurado, Francisco encara a tarefa de fazer o velho cinema voltar a funcionar. Livre. Confira salas e horários de exibição

Doutor Sono

(Doctor Sleep, EUA/2019, 151 min.) – Terror. Dir. Mike Flanagan. Com Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran. Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai. agora um adulto traumatizado e alcoólatra, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospício local e cria um vínculo telepático com uma menina, paciente da instituição. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Link Perdido

(Missing Link, EUA-Canadá/2019, 93 min.) – Animação. Dir. Chris Butler. Com Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana. Sir Lionel Frost se considera o melhor investigador de mitos e monstros do mundo. O problema é que nenhum dos seus colegas o leva a sério. Sua última chance para ganhar respeito é provar a existência de um ancestral primitivo do homem, conhecido como o link perdido. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Meu Amigo Fela

(Brasil/2019, 94 min.) – Documentário. Dir. Joel Zito Araujo. A história do músico nigeriano Fela Kuti a partir de conversas com seu amigo pessoal e biógrafo oficial, Carlos Moore. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Parasita

(Parasite, Coréia do Sul/2019, 132 min.) – Suspense. Dir. Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam. A família de Ki-taek vive desempregada em um porão. Quando o filho mais velho começa a dar aulas particulares à garota de uma família rica, todos eles enxergam uma oportunidade única para ganhar mais dinheiro. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Relatório

(The Report, EUA/2019, 119 min.) – Drama. Dir. Scott Z. Burns. Com Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm. Após os atentados terroristas de 11 de setembro, a CIA passou a adotar o uso da tortura como meio para obter informações de pessoas consideradas ameaças ao país. Em 2007, o agente Daniel J. Jones inicia, então, uma investigação interna para desvendar os segredos da agência. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Retablo

(Alemanha/2019, 101 min.) – Drama. Dir. Álvaro Delgado-Aparicio. Com Junior Béjar Roca, Amiel Cayo, Magaly Solier. Segundo Paucar é um menino de 14 anos que admira o trabalho de seu pai Noé, construtor de retábulos, pequenas caixas que narram histórias religiosas. Mas quando um segredo de Noé vem à tona, Segundo enfrenta a dura realidade de uma sociedade conservadora. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Ventos da Liberdade

(Balloon, Alemanha/2018, 125 min.) – Suspense. Dir. Michael Bully Herbig. Com Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross. No verão de 1979, na Alemanha Oriental, uma família assume um ousado plano para deixar o local: montar um grande balão caseiro capaz de flutuar até a fronteira. 12 anos. Confira salas e horários de exibição