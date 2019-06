Parada do Orgulho LGBT 2019: evento ocupa a Paulista e inspira festas e passeios em São Paulo

O evento, também chamado, popularmente, de Parada Gay, ocorre neste domingo (23/6) na capital paulista. Mas as atrações temáticas tomam conta da cidade em vários dias da semana

Em sua 23ª edição, a Parada do Orgulho LGBT ocupa a Avenida Paulista, neste domingo (23), com 19 trios elétricos. O tema deste ano, ‘50 Anos de Stonewall’, é uma homenagem à série de protestos que ocorreu em 1969, num bar dos Estados Unidos – e que é considerada um dos maiores movimentos a favor dos direitos da comunidade que reúne lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros.

Assim como na última edição, o evento promete receber mais de três milhões de pessoas. Entre as atrações, estão artistas como Gloria Groove, Luisa Sonza, Aretuza Love, Lexa e a ex-Spice Girl Mel C.

Com concentração no vão-livre do Masp, os trios começam a percorrer a avenida às 12h. O último carro deve chegar à Rua da Consolação por volta das 16h. E o trajeto do desfile segue até a região da Praça Roosevelt, onde ocorre, às 18h30, um show de encerramento. O metrô funcionará normalmente, mas as entradas de algumas estações ao longo da avenida poderão ser, temporariamente, fechadas. Concentração: Masp. Av. Paulista, 1.578. Dom. (23/6), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/PLGBT19

PROGRAMAÇÃO PARALELA

BALADAS

+ Na semana da Parada, a ZIG Club tem a ‘Zig Pride Fest’, cujo ingresso dá acesso tanto à pista da ZIG como ao espaço da ZIG Duplex (R. Araújo, 155, República), a 10 minutos da balada. Performances ao vivo e sucessos do pop fazem parte da noite. R. Álvaro de Carvalho, 190, República. 4ª (19/6), 23h30/8h. R$ 10. Inf.: bit.ly/ZIGPride

+ A festa Bixa Party, promovida pelo Coletivo Bixa Pare, reúne discotecagem, apresentação de drag queens e open bar de catuaba até 1h. Participam DJs como Luana Hansen Figueiredo e Glaucia Figueiredo Hansen, e Naísa Zaiiah (do grupo Bruxa Clã) fará um pocket show. No sábado (22), às 19h, o coletivo também organiza uma nova edição do Sarau Bixaria Literária, na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37), com apresentações de dança, poesia e música. Espaço 170. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena. 6ª (21/6), 23h/5h. R$ 10/R$ 25. Inf.: bit.ly/BixaParty

+ Coletivos de DJs animam o Tokka Festival, selo LGBT com set de várias vertentes do house music. Participam nomes como Joy Corporation, Trepanado – da festa Selvagem –, Salk e Rafael Cancian. Uma área de comidinhas e food trucks será instalada no local. Mart Center. R. Chico Pontes, 1.500, V. Guilherme. Sáb. (22/6), 15h/3h. R$ 115. Vendas pelo site: www.ingresse.com/tokka

+ Sucesso na internet, a cantora paraense Leona Vingativa fará um pocket show na Festa Mel, cantando sucessos como ‘Lixo na Sua Cara’ e ‘Frescáh no Círio’. R. Formosa, 65, metrô Anhangabaú. Sáb. (22/6), 22h/5h. R$ 10/R$ 20. Inf.: bit.ly/MELLeona19

+ Dedicada à tribo gay dos ‘ursos’, a festa Ursound terá duas edições. Nesta 6ª (21/6), a ‘Edição Especial Junina’ toca ritmos como pop, brasilidades e house music; no sábado (22/6), a ‘Mega Pride 2019’ celebra 14 anos do selo e recebe o DJ mexicano Jose Spinnin Cortes. Club Hotel Cambridge. R. João Adolfo, 108, Centro. 6ª (21/6), 23h/6h. R$ 40/R$ 90. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Sáb. (22/6), 23h/7h. R$ 40/R$ 90. Inf.: bit.ly/Ursound19

+ Tradicional casa noturna LGBT em São Paulo, a Blue Space (foto) costuma lotar durante a semana da Parada. No sábado (22/6), a partir das 23h, a ‘Pride Party’ é comandada pelos DJs Alessandro Kalero e DJ Feeling e, às 2h, o local recebe performances de drag queens. Já no domingo (23/6), às 20h, a ‘Matinê Blue Space’ recebe os DJs Hebert Tonn e Gustavo Viana, que tocam hits de eletrônica, e mais shows de performers. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (22/6), 23h; dom. (23/6), 20h. R$ 35/R$ 80.

+ Inspirada no clima de Gala Gay, baile dos anos 1980, a edição ‘pós-parada’ do Baile Profano conta com os DJs Johnny Luxo, Leiloca Pantoja, No Plastik e DJ Profano, que conduzem ritmos marcados pelo som de tambores, estilos de diferentes nacionalidades e variações do funk brasileiro. Club Jerome. R Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. Dom. (23/6), 20h. R$ 70/R$ 90. Inf.: bit.ly/BProfano

+ Domingueira clássica na cidade, a Grind Pride Edition toca hits do rock, pop e indie. Entre os DJs, participam Sérjô, Adriana Pax e Andre Pomba. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2028-2857. Dom. (23/6), 23h30/5h. R$ 30/R$ 70. Inf.: bit.ly/GrindPride

CINEMA E PASSEIOS

+ O projeto Cine na Praça exibe três longas-metragens sobre o universo LGBT em um telão na Praça Victor Civita. Nesta 5ª (20/6), às 19h, tem ‘A Garota Dinamarquesa’ (foto), de Tom Hooper, sobre um pintor que decide transformar-se em uma mulher e passa a se chamar Lili Elbe. A sessão desta 6ª (21/6) exibe, às 18h, ‘Paraíso Perdido’, de Monique Gardenberg, seguida de uma apresentação do músico Jaloo. E na 5ª (27/6), às 19h, o drama ‘Desobediência’, de Sebastián Lelio, encerra a programação. R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 5102-2050. 5ª (20/6), 19h; 6ª (21/6), 18h; 27/6, 19h. Grátis.

+ Com cerca de três horas de duração, o Free Walk Tour LGBT é um passeio sobre pontos importantes da cidade para a história da comunidade LGBT. O Largo do Arouche, as baladas do Baixo Augusta e o Museu da Diversidade Sexual fazem parte do roteiro. Para participar, basta chegar ao ponto de encontro com 15 minutos de antecedência. Lgo. Santa Cecília, s/nº, S. Cecília. Sáb. (22/6), 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/TourLGBT

+ Em homenagem ao Mês do Orgulho, o projeto Petra Belas Artes da Diversidade organiza sessões de filmes com temática LGBT até o fim do mês. Na 4ª (26/6), às 20h, é a vez de ‘Intimidade Pública’, filme de Luciana Canton que reúne quatro histórias, uma em cada estação do ano – entre elas, a de um garoto se descobre gay e precisa lidar com a própria homofobia e a de uma professora transexual que se envolve com dois alunos. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. 4ª (26/6), 20h. R$ 24. Vendas pelo site: www.cinebelasartes.com.br

+ O Museu da Diversidade Sexual exibe, em duas sessões, a pré-estreia da série americana ‘Drags: Arrasando Até ao Altar’. Cada exibição terá 30 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. R. do Arouche, 24, Centro, 3882-8080. 5ª (20/6), 10h e 17h. Grátis.

+ A mostra de filmes e debates Cinema em Transe – Reflexões Acerca da Identidade de Gênero, no Centro Cultural São Paulo, destaca produções sobre a comunidade transexual, como ‘Meu Corpo É Político’, de Alice Riff, que acompanha ativistas gays e trans no Brasil – com sessões na 3ª (25/6) e na 4ª (26/6), às 17h. No sábado (22/6), às 17h, será exibido o curta-metragem ‘Leona Atrack em SP’, seguido por um debate com Candy Mel, Leona Vingativa e Jup do Bairro. Na 4ª (26/6), às 19h, é a vez do curta ‘Tea for Two’, de Julia Katherine, e ‘Lembro Mais dos Corvos’, documentário de Gustavo Vinagre – os dois títulos serão exibidos também no dia 30/6, às 19h30. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro. Sáb. (22/6) a 30/6. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/CineTranse