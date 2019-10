Para dar risada: uma seleção de espetáculos de humor em cartaz em São Paulo

Roteiro inclui festival com diversos nomes da cena nacional e espetáculos de nomes como Marco Luque e Grace Gianoukas

O 3º Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping reúne 33 atrações ao longo de seis semanas, com apresentações de estreantes e veteranos de dez estados brasileiros. A primeira delas, na 5ª (17), às 21h, é do grupo Comida dos Astros (40 min.; livre), da dupla Luiz França e Rony Cacio, que faz paródias de clássicos da música usando o vocabulário gastronômico. Assim, apresentam canções de nomes como ‘Frango Sinatra’, ‘Picles Floyd’ e ‘Chouriço Buarque’. A programação ainda inclui nomes como Diogo Portugal, Oscar Filho, Nany People e Rafael Cortez. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. R$ 60. Até 24/11. Inf: bit.ly/3festhumor

Comédia ao Vivo

Humoristas como Fabio Rabin, Thiago Ventura, Luiz França, Diogo Portugal e Dihh Lopes integram o elenco do espetáculo, que conta com um elenco rotativo para shows de stand-up comedy. 90 min. 18 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 23h59. R$ 60. Até 21/12.

É o que Tem Pra Hoje!

Famosa na noite LGBT, Silvetty Montilla apresenta stand-up de sua autoria, que promete doses de humor inteligente, com participação de Vagner Cavalcante, diretor do espetáculo. 60 min. 16 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 4ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 13/11.

Terça Insana

Nos 18 anos do projeto, Grace Gianoukas e Roberto Camargo recebem elenco rotativo e convidados especiais. 60 min. 16 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. 3ª, 21h. R$ 70. Até 29/10.

Todos por Um

Marco Luque conta histórias ligadas a diferentes personagens de sua carreira. Entre eles, o motoboy Jackson Faive, o taxista Silas Simplesmente e a diarista Mary Help. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 5ª, 21h. R$ 100. Até 28/11.

Os Monólogos da Vagina

A peça, com texto da americana Eve Ensler adaptado por Miguel Falabella, parte de depoimentos verídicos de mais de 200 mulheres, que fazem uma reflexão bem-humorada sobre a relação da mulher com sua própria sexualidade. Com Maximiliana Reis, Cacau Melo, Sônia Ferreira e Rebeca Reis. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h (não haverá sessão em 20 e 25/10). R$ 80. Até 27/10.

Hortance – A Velha

Grace Gianoukas dá vida a uma idosa, já um pouco esquecida, que relembra seu passado como uma mulher transgressora. Dir. Fred Mayrink. 60 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 5ª, 21h. R$ 50/R$ 60. Até 14/11.