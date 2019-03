Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, dicas de exposições, espetáculos e restaurantes com homenagens e promoções

Paulo Roberto Netto

Confira dicas de programas para aproveitar o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), em São Paulo:

Claudia Andujar no IMS Paulista

No Dia Internacional da Mulher, o IMS Paulista realiza ações para difundir a produção de fotógrafas de seu acervo. Nesta 6ª (8), o instituto realizada uma conversa com Claudia Andujar, cujas fotografias estão expostas no local. O centro cultural também recebe a maratona IMS Wiki Artes+Feminismos 2019 e a inauguração de uma instalação no térreo com imagens de oito fotógrafas, incluindo Alice Brill, Dulce Soares, Hildegard Rosenthal e Lily Sverner. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Conversa com Claudia Andujar: 8/3, às 19h30, na Galeria 3, entrada gratuita com distribuição de senhas 1 hora antes do evento. IMS Wiki Artes+Feminismos 2019: 8/3, das 9h às 17h (20 vagas; é preciso fazer a inscrição online). Instalação Fotógrafas no Acervo do IMS: 8/3 a 16/3, das 10h às 22h. Grátis.

Mulheres no Folk

O minifestival ‘Era Uma Vez no Oeste’ realiza uma edição especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste sábado (9). O ‘Mulheres no Folk’ vai contar com a apresentação de diversas artistas da nova cena folk, como Flávia Felício, Lívia Mendes e Magê. O evento será no Piccolo Teatro, a partir das 20h, com acesso gratuito. R. Avanhandava, 40, Consolação.

Sobremesa grátis no El Tranvía

A sugestão para amantes de carne à moda uruguaia é aproveitar o Dia Internacional da Mulher com pedidos de cortes exclusivos da casa, como o bife ancho e o bife de chorizo. A sobremesa é grátis a todas as mulheres nas unidades da rede. Entre as sugestões, há panqueca com doce de leite uruguaio, cheesecake de chocolate branco e torta alfajor (foto). R. Conselheiro Brotero, 903, Santa Cecília, 3664-8417. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/15h e 19h/0h). R. Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1.372, Itaim Bibi, 2361-3588. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/15h e 19h/0h).

Tiramisù no Montechiaro

No Dia Internacional da Mulher, a Cantina Montechiaro presenteará as clientes com a sobremesa mais conhecida da cantina. O tiramisù com mascarpone, bolacha champanhe, café, licor Amaretto e cacau será oferecido a todas que pedirem pratos com frutos do mar ou sugestões do chef Daniel Montechiaro, como o ravióli recheado com damasco, queijo brie e nozes ao tomate fresco e manjericão. R. Santo Antônio, 844/846, Bela Vista, 3259-2727. Horário de funcionamento na 6ª: 11h30/15h30 e 18h30/0h.

‘Welcome drink’ no Serafina

As três unidades do Serafina em São Paulo também prestam homenagens às mulheres nesta sexta-feira (8), com duas opções de ‘Welcome drink’ gratuitos: o ‘Bossa Nº 1 Burt’, feito com o espumante Bossa Nº com Chardonnay, e o ‘Drink Sevilla Fizz’, elaborado com Tanqueray Sevilla, espumante Bossa Brut, suco de limão-siciliano e xarope de açúcar. A harmonização fica por conta dos pratos clássicos da casa italiana. Serafina JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, térreo, V. N. Conceição, 3849-0636. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/15h e 18h/0h30. Serafina Jardins. Al. Lorena, 1.705, Jardim Paulista, 3081-3702. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/1h. Serafina Itaim Bibi. R. Pedroso Alvarenga, 1.051, Itaim Bibi, 3079-1391. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/1h.

Taça de espumante no Des Cucina

As mulheres que passarem pelo Des Cucina no almoço ou jantar desta sexta-feira (8), receberão uma taça de espumante e uma rosa. Além do menu especial, que combina entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 56, o chef Sergio França sugere o novo cardápio à la carte, com pratos de verão. R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050 / 3868-2654. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/17h e 19h/0h30.

Menu especial e brinde no italiano La Macca

O restaurante criou um menu, com drinque, entrada, prato e sobremesa (R$ 135), que será servido no almoço e no jantar. Na ocasião, as mulheres que reservarem uma mesa vão ganhar um kit da Giovanna Baby. No cardápio, ‘Insalata Caprese in Spiaggia’ (foto), de entrada, com muçarela de búfala morna, folhas verdes, tomates, molho pesto e azeitonas pretas. Entre as sugestões de pratos, estão frango grelhado com legumes e ravióli com burrata e molho de tomate. R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, 3061-9049. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/16h e 19h/0h30.

Amor em Mechas no Bar Charles Edward

Durante todo o mês de março, o Bar Charles Edward firmou parceria com o instituto Amor em Mechas, criado em 2017, para elevar a autoestima de mulheres durante o tratamento quimioterápico. O objetivo é arrecadar mechas de cabelo, lenços e bijuterias novas para doação. No Dia Internacional da Mulher, a cada R$ 5 de entrada será revertido ao Amor em Mechas. Além disso, a cliente que levar algo para doação recebe um “vale drinque”. R. Miriti, s/nº (altura do 1.400 da Av. Pres. Juscelino Kubitschek), Itaim Bibi, 3079-2804. Horário de funcionamento na 6ª: a partir das 18h. Entrada: R$ 35/R$ 60 (grátis até 20h).