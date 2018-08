Para aquecer: chocolate quente ganha destaque e novas versões em cafeterias e docerias paulistanas

A confeitaria Sucrier criou o ‘Kit Chocolate Quente’ (R$ 57; foto), com gotas de chocolate belga e marshmallow em um potinho, para quem quiser preparar a receita em casa. Na loja, a xícara grande da bebida custa R$ 10. R. Mateus Grou, 50, Pinheiros, 2667-4972. 10h/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 10h/18h; fecha dom.).

A novidade na Casa Bauducco é o ‘Cookie Cioccolato’ (R$ 14,90; foto), chocolate quente com pedacinhos de cookie, chantilly e gotas de chocolate. Para acompanhar, fatia de panetone com cobertura de chocolate (R$ 9,90). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, piso térreo, Pinheiros, 2197-7945. 9h/22h (dom., 14h/20h).

A Dengo também lança seu chocolate quente (R$ 12; foto), que leva só leite integral e o ótimo chocolate 50% cacau da marca, em barra e triturado. Para fazer em casa, vende ainda chocolate em pó (R$ 45, 200g). JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia. 10h/22h (dom., 14h/20h).

A pedida da temporada no Suplicy Cafés é o ‘Chocolate Quente Maria Brigadeiro’ (R$ 18; foto), feito com raspas de chocolates ao leite 45% e amargo 75%, produzidos pela Maria Brigadeiro com cacau baiano. Al. Lorena, 1.430, Jd. Paulista, 97624- 3367. 7h30/21h (sáb., 8h/21h; dom., 8h30/21h).

Na lista de bebidas quentes da Ofner figuram o ‘Mocha Nutella’ (R$ 16,90; foto), preparado com leite vaporizado, café expresso e uma generosa cobertura de Nutella, e o ‘Mocha Chocolate’ (R$ 14,90), que vem coberto com calda de chocolate. Av. Pedroso de Morais, 1.099, Pinheiros, 3034-5141. 24h.

Para adoçar a estação mais fria, o Sterna Café serve algumas bebidas dentro da casquinha de sorvete “impermeabilizada” com uma camada de chocolate belga. É o caso do próprio chocolate quente (R$ 9,90). R. Áurea, 409, V. Mariana, 2935-0409. 8h/19h30 (sáb., 8h30/ 19h30; fecha dom.).