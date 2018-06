Está no Papo: Maria Alcina lança vinil de álbum em que homenageia Caetano Veloso

Elogiado pela crítica, o álbum ‘Espírito de Tudo’ traz Maria Alcina interpretando dez músicas de Caetano Veloso – entre elas, ‘Tropicália’ e ‘Fora da Ordem’. A cantora conversou com o Divirta-se sobre o lançamento do trabalho em vinil, marcado por um show nesta 3ª (13). Renato Vieira

Como você está vendo isso ser lançado em LP? É uma segunda etapa desse projeto, que já tinha saído em CD e está disponível nas plataformas digitais. O vinil é um produto maravilhoso e sofisticado. Sinal de que as pessoas gostaram, já que os produtores investiram no formato. O som, que já é maravilhoso em CD, é um esplendor no vinil.

Qual foi seu primeiro contato com a obra de Caetano? Eu não tinha rádio em casa e, um dia, um tio, que é vivo até hoje, levou um rádio para minha casa. Lembro que tocou ‘Atrás do Trio Elétrico’. Gostei muito daquele som e daquela guitarra. Quando fui gravar meu primeiro compacto simples, em 1971, cantei uma música do Caetano, ‘Mamãe Coragem’. Ele está comigo desde o início da carreira.

Diante de um repertório tão grande, como foi a escolha das músicas? Thiago Marques Luiz, meu produtor, foi muito importante. Ele amarrou muito bem o disco e montou um trabalho que me agradou. Quando a gente estava entrando no estúdio, a intenção era fazer um disco que soasse anárquico. Isso foi entendido pelo Rovilson Pascoal (diretor musical) e pelos músicos.

