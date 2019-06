PÃO – Padaria Artesanal Orgânica serve novos quitutes vegetarianos

A PÃO – Padaria Artesanal Orgânica investe em uma nova leva de comidinhas vegetarianas (foto). A seleção inclui empanada de vegetais e ricota (R$ 9), sanduíche aberto de queijo de cabra cremoso com tapenade de azeitonas (R$ 31,90) e bolo de maçã (R$ 11,90). R. Mourato Coelho, 1.039, V. Madalena, 3791-5532. 8h/19h (dom. e fer., 8h/15h).

Cafés

Cantina

A cafeteria do Museu da Imigração está sob o comando do chef Fellipe Zanuto. Nascido na Mooca e dono de outras casas na região, ele propõe um cardápio enxuto para acompanhar o café preparado em diferentes métodos (R$ 6, expresso; R$ 8, coado). Entre os quitutes, há bolo do dia (R$ 7). No fim de semana, o brunch à la carte traz pedidas como pão artesanal com ovo mole, linguiça e cogumelos (R$ 22). R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Chás

Talchá

É quase uma ‘biblioteca’ do chá, com mais de 60 tipos de blend – de países como Índia, China e Japão – ocupando uma enorme estante, ao lado de acessórios. Prove o quente ‘Doce Amêndoa’ (R$ 11,50, o bule; R$ 39, 50g para viagem) ou o gelado ‘Tropical’, de rooibos, polpa de abacaxi e limão taiti (R$ 44, 50g). Para acompanhar, pão de queijo de mandioquinha (R$ 10,70, 2 unid.). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-3744. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Cau Chocolates

Na casa, o chocolate belga resulta em bombons finos, como os de caramelo de baunilha e ganache de maracujá (R$ 7, cada). A barra de chocolate ao leite com recheio de pão de mel custa R$ 38. Também faz geleias de framboesa e tangerina (R$ 7, cada). Também não falta um bom chocolate quente (R$ 24, grande), que é preparado com duas das três opções: chocolate amargo, Nutella e caramelo. Para o inverno, a dica é a fondue de chocolate (R$ 180, 500 gramas). R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Brigadeiro

Pioneira dos brigadeiros gourmet, Juliana Motter produz os docinhos utilizando o próprio chocolate e os vende também na loja da fabrica. Na linha, há vários sabores (R$ 5,50, cada), como doce de leite com nozes, fava de baunilha com cookies, cupuaçu e chocolate noir. O tablete de chocolate ao leite 45% cacau sai por R$ 25. Tem unidade também no shopping JK Iguatemi. R. Jorge Rizzo, 56, Pinheiros, 94974-0048. 10h/17h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

A Trigueira

Os pães de fermentação natural são a maioria no balcão. Entre eles, estão as baguetes multigrãos (R$ 40, o quilo) e de centeio, nozes e passas (R$ 40, o quilo). Também serve bons sanduíches, como o que vem com salame espanhol e queijo emental (R$ 39), acompanhado de salada ou fritas. A casa ainda prepara sorvetes, como o de iogurte com amarena (R$ 92, o quilo). Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 40,90), das 7h às 13h, e de sopas (R$ 36,90), a partir das 18h. R. Demóstenes, 805, Campo Belo, 5531-7158. 6h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Yoka

A família trabalha com pastel há mais 60 anos. Tem, sim, os sabores tradicionais de feira e com massa sequinha, mas o pastel ‘Japonês’ surpreende: tofu, shitake, kamaboko (massa de peixe) e cebolinha (R$ 13). Tem ainda pastel recheado com carne-seca e muçarela (R$ 11) e a versão doce de banana com canela ou ‘Romeu e Julieta’ (R$ 9,50, cada). R. dos Estudantes, 37, Liberdade, 3207-1795. 8h30/19h30 (sáb. e dom., 8h30/16h30). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Achapa

O cheese salada (R$ 27) e o milk-shake de Oreo (R$ 23, 300 ml) estão entre os campeões de pedidos. Ainda prepara o ‘Fit Burguer’, um cheese salada envolto por folhas de acelga no lugar do pão (R$ 27), e o ‘Garden Monster Burguer’, com hambúrguer de 200 gramas, salada, cebola, tomate e molho tártaro, servido aberto com batatas rústicas (R$ 42). A casa também conta com cardápio para o café da manhã. Av. Lins de Vasconcelos, 1.353, Cambuci, 3399-2332. 8h/1h (6ª e sáb., 8h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Menca Burger

Tanto os hambúrgueres quanto os molhos são feitos na casa. Para comemorar o ‘Dia da Onion Rings’ (anéis de cebola empanados), neste sábado (22), o cliente que pedir o ‘American Burger’ (R$ 28,80), feito com disco de carne de 160 gramas, cheddar, onion rings, bacon e molho barbecue, receberá uma versão maior do hambúrguer, com 240 gramas. Para beber, o ‘Milk Menca de Amarula’ (R$ 20,80) é dos mais pedidos. R. do Acre, 73, Mooca, 4329-0096. 17h/23h (6ª, 12h/15h e 17h/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sottozero

Além dos sabores expostos na vitrine, a antiga sorveteria também serve taças, como a banana split (R$ 25). Dos sorvetes, peça versões como pistache, chocolate, iogurte com amora, mascarpone, manga e morango, servidos na casquinha ou no copinho (R$ 11/R$ 15). Os picolés custam R$ 5,50, cada. Av. Sumaré, 840, Perdizes, 3673-1281. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Stuppendo

A gelateria de Eduardo Guedes segue a receita italiana. São mais de 30 sabores em exposição feitos com frutas frescas e ingredientes orgânicos (R$ 15/R$ 18, com três sabores). Para a temporada de festas juninas, criou versões como cocada cremosa com doce de abóbora, curau, batata-doce roxa e paçoca. R. Canário, 1321, Indianópolis, 5093-2967. 12h30/21h (6ª e sáb., 12h30/22h; 2ª, 12h30/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Comida de Herança

A 3ª edição da feira vai reunir 40 produtores de queijos, chocolates, méis, cafés e cachaças, além de comidinhas para comer lá mesmo, como crepes e arepas. O evento também contará com 30 marcas autorais de design, casa e bem-estar. Na programação, atrações musicais, oficinas e recreação para as crianças. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (22) e dom. (23), 10h/22h. Grátis.