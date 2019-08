Panorama da Arte Brasileira é uma das inaugurações da semana em SP

Voltada à temática do sertão, a 36ª edição do Panorama da Arte Brasileira leva ao MAM trabalhos de 29 artistas e coletivos

+ Após viajar por diferentes regiões do País, a curadora da 36ª edição do Panorama da Arte Brasileira, Júlia Rebouças, decidiu reunir artistas com obras ligadas a noções de sertão. Buscando fugir de estereótipos como a aridez, a aspereza e a escassez, ela escolheu trabalhos que evidenciassem vitalidade, força e resistência.

Assim, na mostra, o termo ultrapassa a questão geográfica, aparecendo também a partir desse sentido simbólico – ligado a aspectos como espiritualidade, identidade de gênero, lutas antirracistas e a relação com o meio ambiente.

Isso fica evidente em instalações, fotografias, pinturas, vídeos, esculturas e outros projetos apresentados pelos 29 artistas e coletivos participantes. De Belém, Luciana Magno, por exemplo, apresenta vídeo em que aborda a capacidade de resiliência da natureza diante dos projetos do homem.

O piauiense Santídio Pereira, residente em São Paulo, exibe xilogravuras em que retrata espécies da caatinga. Já Antonio Obá, do Distrito Federal, expõe obras em diferentes suportes sobre a identidade negra e o racismo estrutural.

ONDE: Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, V. Mariana, 5085-1300. QUANDO: Inauguração: sáb. (17). 10h/18h (fecha 2ª). Até 15/11. QUANTO: R$ 7 (sáb., grátis).

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

+ Com curadoria de Emanoel Araujo, a mostra A Arte de Elifas Andreato na Música Brasileira reúne retratos feitos pelo artista para capas de discos icônicas – como a de Paulinho da Viola em ‘Nervos de Aço’ –, além de itens como um cartaz feito para os 50 anos da Semana de Arte Moderna. Na abertura, haverá bate-papo com ele e nomes como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Janaína Marquesini e Anna Setton. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera, portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3320-8900. Inauguração: 3ª (20), 19h. 10h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/10.

Andre Araujo

Em ‘Na Danada: o Esgar do Crânio Nu’, o artista apresenta esculturas, pinturas, livro de artista e vídeo ligados a temas como o corpo, o erotismo e a sexualidade. Casagaleria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: sáb. (17). 13h/19h (sáb., 13h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 14/9.

Camus: um Estrangeiro no Brasil – Exposição Fotográfica

A mostra celebra os 70 anos da visita de Albert Camus ao Brasil, com reprodução de fotografias provenientes do acervo de seus filhos. No dia da abertura, 4ª (21), às 19h, haverá palestra do curador e jornalista Manuel da Costa Pinto. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Inauguração: 4ª (21). 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/10.

…e Passa a Procissão

Entre as atrações que dão início às celebrações dos 50 anos do Museu de Arte Sacra, a mostra reúne fotografias do acervo que propõem uma releitura da mostra ‘Andores, Opas e Anjos: Passa a Procissão’, de 1985. São exibidos trabalhos de nomes como Juca Martins, Rosa Gauditano e Ricardo Malta. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. Inauguração: sáb. (17), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 5/10.

Flávio de Carvalho

Sob curadoria de Kiki Mazzucchelli, são exibidos registros das performances do artista, além de pinturas e desenhos feitos entre 1930 e 1970. No dia da abertura, sábado (17), às 11h30, sob direção de Marcelo Drummond, 12 atores do Teatro Oficina encenam trecho da ‘O Bailado do Deus Morto’ (20 min.; livre), com máscaras criadas por Flávio. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3882-7120. Inauguração: sáb. (17), 10h/14h. 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 19/10.

New York, New York

A mostra reúne 16 imagens que revelam o olhar dos fotógrafos Marcello Barbusci e Thales Trigo para a cidade americana. Galeria Roberto Camasmie. R. Bela Cintra, 1.992, Cerqueira César, 3062-5288. Inauguração: 2ª (19). 9h30/18h30 (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 6/9.

Nuno – Poéticas Têxteis Contemporâneas

O universo têxtil japonês ganha destaque na mostra, que destaca o processo criativo da designer Reiko Sudo, da marca Nuno. Japan House. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (20). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/10.

Paisagens de Van Gogh

A mostra propõe uma experiência visual e sonora pela vida e pela obra do pintor holandês, com cenários que representam, em grande formato, paisagens retratadas em suas telas. Shopping Pátio Higienópolis. Piso Veiga Filho. R. Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, 3823-2347. Inauguração: sáb. (17). 13h/21h (dom. e fer., 14h/20h). Grátis. Até 15/9.

A Parte Maldita: um Esboço

Obras de nomes como Yuli Yamagata, Cildo Meireles, Di Cavalcanti, Tunga e Maria Martins são expostas na mostra que tem curadoria de Ricardo Sardenberg, que propõe um ato de revolta em relação às exigências de produtividade e à ideia de utilidade de uma obra de arte. Sim Galeria. R. Sarandi, 113, Cerqueira César, 3062-8980. Inauguração: 6ª (16). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 11/10.

Patrícia Carparelli

A artista apresenta ‘Mar Expandido’, com pinturas e esculturas inspiradas na fluidez do mar. New Gallery. R. Pe. García Velho, 173, Pinheiros, 95677-7177. Inauguração: 6ª (16). 10h/ 12h e 14h/18h (sáb., 10h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/9.

Pazé

Entre desenhos a lápis, croquis, aquarelas e fotografias, a artista visual apresenta, em ‘Jardins do Tempo’, um projeto que prevê transformar quatro cemitérios paulistanos em parques abertos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Inauguração: sáb. (17). 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 28/10.

Renato Larini

Com inspiração nas vanguardas dos anos 1920 e 1950, o artista apresenta ‘Sinfonia Concreta’, mostra composta por obras que são híbridos entre escultura, mobiliário e assemblages. Espaço Zebra. R. Major Diogo, 237, Bela Vista, 99281-2483. Inauguração: 6ª (16). 6ª e sáb., 19h/0h (outros horários, mediante agendamento). Grátis. Até 1º/12.

Ruy Teixeira

Na exposição ‘Diálogos Imprevistos’, o fotógrafo apresenta trabalhos de seus últimos 15 anos de carreira, que envolvem seu olhar para a arte, o design e a arquitetura. Galeria Passado Composto Século XX. Al. Lorena, 1.996, Jd. Paulista, 3088-9128. Inauguração: 3ª (20). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/9.

São Paulo: Uma Biografia Gráfica

A Escola da Cidade apresenta arquivos, fotografias, desenhos e textos que retratam o acelerado crescimento urbano de São Paulo, em mostra desenvolvida a partir do livro homônimo de Felipe Correa. Galeria da Cidade. R. Gal. Jardim, 65, V. Buarque, 3258-8108. Inauguração: 6ª (16). 10h/20h (sáb., 10h/12h e 14h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 15/11.

Silvana LaCreta Ravena

A artista apresenta ‘Arqueologia da Cor’, mostra que inclui pinturas e colagens ligadas aos temas da psicologia, arte, memória e percepção. Galeria VerArte. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3807-9777. Inauguração: sáb. (17), 14h/19h. 10h/17h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 6/9.

Tiago Carneiro da Cunha

A mostra individual ‘Zona Crepúsculo’ reúne pinturas inéditas em que o artista propõe a repetição de cenas crepusculares, a partir de diferentes experimentações formais. Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: 3ª (20). 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 5/10.

Tudo que se Come, Tudo que se Reza

Belga radicado no Brasil, Tinko Czetwertynski, em parceria com Fabricio Brambatti, apresenta uma série de fotografias com diferentes registros do território do País. Lamb Arts. R. Barão de Capanema, 343, 9º andar, Jd. Paulista, 2368-8044. Inauguração: 6ª (16). 12h/19h (sáb., 12h/18h; fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis. Até 28/9.

Un’altra storia

A coletiva reúne 25 registros de oito fotógrafos, que escolheram as fotografias que gostariam de expor, sem uma seleção curatorial direcionada. Entre os integrantes, estão Antonio Garcia, Carol Nogueira, Giovanna Nucci e Thomas Baccaro. Bianca Boeckel Galeria. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 5ª (22). 5ª a sáb., 12h/19h (outros horários, mediante agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 22/9.

Vinicius Parisi

Em ‘Instantes’, o artista apresenta um conjunto de dez pinturas sobre madeiras nativas brasileiras. A curadoria é de Luciana Guilarducci. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (16). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 14/9.