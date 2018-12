Panetone vira sobremesa em restaurantes

+ Sobremesa natalina da Bráz Trattoria, o ‘Zucotto’ (R$ 27; foto acima) é preparado com o panetone da Bráz, licor de cassis, sorvete de baunilha, calda de Nutella e frutas vermelhas. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 4º piso, 3198-9435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). 2ª (24), 12h/16h; fecha 3ª (25).

+ Até 2ª (24), o Piselli serve uma sobremesa feita para a época: o tiramisú de panetone com sorvete e crumble de café (R$ 34; foto acima). Antes, prove o risoto da casa, com ervilha fresca e pecorino (R$ 95). R. Padre João Manuel, 1.253, Cerqueira César, 3081-6043. 12h/16h e 19h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h). 2ª (24), 12h/16h; fecha 3ª (25).

+ Montada com panetone, calda de frutas vermelhas, sorvete de nata, chantilly e cerejas frescas, a ‘PaneTonTon’ (R$ 22; foto) fica no menu do Tonton até o fim de janeiro, com renda revertida ao Chef pela Cura, da Tucca. R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168. 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h30/16h e 19h30/23h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Fecha 3ª (25).