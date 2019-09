Palhaço Pennywise retorna aos cinemas em ‘It – Capítulo 2’, baseado em livro de Stephen King

+ Publicado em 1986 por Stephen King, o livro ‘It: A Coisa’ não é uma obra fácil de traduzir para as telonas: são mais de mil páginas, vários personagens e narrativa dividida em dois períodos. A primeira adaptação, com direção de Tommy Lee Wallace, foi lançada em 1990, com a marcante atuação de Tim Curry.

Desta vez, o visual moderno e o roteiro ainda mais assustador já são suficientes para justificar o lançamento da primeira refilmagem, lançada em dois capítulos dirigidos por Andy Muschietti.

Se depender da saudade dos fãs, a duração dos dois longas será motivo de elogios (merecidos): juntos, ‘It – A Coisa’ (2017) e o novo It – Capítulo 2 têm cerca de cinco horas, tempo essencial para explorar os desafios de um grupo de amigos adolescentes de Derry, cidade abalada por uma série de crianças desaparecidas em 1989.

Responsável pelos crimes, a figura do palhaço Pennywise (Bill Skarsgård) retorna 27 anos depois, decidido a capturar mais vítimas. Hesitantes, os integrantes do grupo e sobreviventes do último ataque se unem para eliminar o monstro para sempre.

Já adultos, ao investigar a origem do suposto palhaço, eles passam a reviver traumas pessoais, uma das maiores armas do vilão – cuja existência parece estar diretamente atrelada ao medo e à insegurança de seus alvos. E o que parecia apenas mais uma saga de terror vira uma jornada tensa e intrigante sobre o poder e a influência que o medo – irracional ou não – é capaz de exercer sobre as pessoas. Confira salas e horários de exibição

Assista ao trailer: