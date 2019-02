Padaria artesanal, Pace e Bene assa pães de longa fermentação e serve boas comidinhas, no Sumaré

+ Novidade no Sumaré, a padaria artesanal Pace e Bene (‘paz e bem’, em italiano) tem conquistado a região com fornadas diárias de pães artesanais e um cardápio com sanduíches, torradas e doces servidos durante todo o dia.

À frente da casa, com clima familiar e descontraído, estão os sócios Rafael Ostronoff e Marcos Martins, que contam com um time especializado na cozinha: padeiro; confeiteira; e um chef, que é responsável pelos pratos rápidos do almoço (e, em breve, também do jantar), como massas e risotos.

Para comer lá mesmo, prove a caprichada porção de ovos mexidos com creme de leite sobre fatia de pão (R$ 18) ou um dos sanduíches na baguete (R$ 20), como o que leva queijo brie, tomate seco e agrião. Companhia para os cafés, a cesta de pães vem com manteiga, requeijão e geleia caseira de morango.

Da vitrine de doces, o carro-chefe é o cannolo feito à moda italiana, com massa de semolina e recheio de ricota e limão-siciliano (R$ 10). Também vale conferir as opções de bolos e tortas do dia. Para levar, a seleção de pães – todos com fermentação longa – inclui as versões de café e chocolate, açaí com granola, azeitonas, integral e sete grãos (R$ 33, o quilo).

ONDE: R. Plínio de Morais, 440, Sumaré, 2367-5777.

QUANDO: 8h/19h (dom., 9h/16h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Botanikafé

A cozinha fica logo na entrada, num corredor estreito que leva a uma varanda arborizada, ideal para um bom café expresso (R$ 7) ou coado (R$ 6), feito com grãos de pequenos produtores. Já o cardápio traz tigelas como as de açaí e de creme de manga (R$ 26, cada); e uma seleção de torradas, com coberturas que incluem ovo, abacate, queijo, shitake e fruta (R$ 18/R$ 35). A casa também serve pratos rápidos no almoço. R. Padre Carvalho, 204, Pinheiros, 3819-0726. 8h/19h (sáb. e dom., 9h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Nina Veloso Pâtisserie

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em doces pequenos, como os macarons (R$ 4,80, cada), trufas (R$ 4,30, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados para festas, como o ótimo brigadeiro (R$ 4,40). Bombons, bolos e brownies completam o cardápio da casa, que tem mesas ao ar livre onde se pode provar os doces e tomar um expresso (R$ 5,80). R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Senhor Pudim

A casa prepara diversos sabores de pudins individuais, que custam entre R$ 11 – como a versão tradicional, o de brigadeiro e o de doce de leite – e R$ 12, como os pudins de pistache, Nutella e chocolate branco com calda de blueberry. Al. dos Aicás, 471, Moema, 5051-3632. 10h/18h (sáb. e dom., 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Le Pain Quotidien

A rede de padarias faz pães com farinha orgânica, que são assados em forno de pedra. Opções de salgados como o croissant (R$ 8,50), o pão de chocolate (R$ 8,70) e o folhado de peru (R$ 10,50) estão entre as mais pedidas. No menu também há pratos e sanduíches, como croque monsieur com presunto, emental e molho bechamel (R$ 38,50). R. Wisard, 138, V. Madalena, 3031-6977. 7h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pão de Queijo Haddock Lobo

Desde 1968 assando pães de queijo na capital paulista, o lugar chega a vender centenas de unidades por dia. A receita leva queijo meia cura e polvilho doce. A pãozinho pesa 50 gramas, em média, e custa R$ 7,50. Faz tanto sucesso que também é revendido em outros endereços da cidade. R. Haddock Lobo, 1.408, Jd. Paulista, 3088-3087. 8h/20h20 (dom. e fer., 9h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger do Posto

A hamburgueria funciona dentro do posto de combustível – com entrada independente, deck, bancadas de madeira e chapa à vista. O cardápio traz hambúrguer (R$ 18) e cheese salada (R$ 20), com carne Wessel, e uma lista de complementos para adicionar à parte, como picles e bacon (R$ 1,50/R$ 4, cada). O cliente também escolhe o queijo e o tipo de pão. Na dúvida, peça a sugestão da casa: ‘Super X-Salada, Bacon e Cebola Caramelizada’ (R$ 26), na companhia de batatas rústicas com maionese (R$ 11). R. Inácio Pereira da Rocha, 50, V. Madalena, 3813-3455. 12h/5h (dom., 12h/0h; 2ª e 3ª, 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Guarita Burger

Dos sócios do bar Guarita, é um lugar pequeno, que funciona no esquema de autosserviço – você escolhe, paga e recebe um pager que avisa quando o pedido estiver pronto. Os sabores fogem do convencional: tem de alho negro e cebola roxa com queijo cheddar (R$ 26). Mas a estrela é o hambúrguer de frango com kimchi (R$ 27). As ‘Fritas com Cajun Spice’ (R$ 12) são uma boa companhia. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 3262-1677. 11h37/0h07 (6ª e sáb., 11h37/1h07). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 1, cada). Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. Também fazem sucesso os de cream cheese com goiabada, de capim-santo com limão-siciliano e de banana caramelada. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb., 12h/20h; dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.