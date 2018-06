Roteiro de shows: Ozzy Osbourne, Buena Vista Social Club e Elza Soares estão entre os artistas que se apresentam em São Paulo

6ª (11)

Erasure

Andy Bell e Vince Clarke formam o duo de synthpop, que apresenta show da turnê do álbum ‘World Be Gone’, lançado no ano passado. Espaço das Américas (7.110 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (11), 22h30 (abertura, 19h30). R$ 160/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

O músico interpreta as músicas do álbum ‘Bicho de Sete Cabeças’, lançado em 1979. O segundo álbum solo do artista tem ‘Táxi Lunar’ e uma releitura de ‘Águas de Março’, composta por Tom Jobim. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (11) e sáb. (12), 21h30. R$ 9/R$ 30 (sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Donato, Carlos Lyra, Roberto Menescal e Marcos Valle

Grandes compositores da bossa nova, eles gravaram o disco ‘Os Bossa Nova’ em 2008. Agora, os amigos retomam a parceria para celebrar o movimento, que está completando 60 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Living Colour

Com quase 35 anos de carreira, a banda americana vem a São Paulo com a turnê do álbum ‘Shade’ (2017). Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 6ª (11), 20h (abertura). R$ 120/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Lula Queiroga

Seis anos depois de seu último álbum, o compositor voltou aos estúdios para gravar ‘Aumenta o Som’. Neste quinto trabalho, ele apresenta parcerias com Lenine, Pedro Luís e outros amigos. Pedro faz participação no show de hoje (11), Marcelo Jeneci no de sábado (12), e Roberta Sá estará no palco domingo (13). Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marianna Perna

A poeta e performer lança o livro-disco ‘A Cerimônia de Todas as Vozes’. Nesta apresentação, ela mescla música, performance cênica, dança e linguagem audiovisual. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. 6ª (11), 21h (abertura, 19h). R$ 20.

Ná Ozzetti, Badi Assad, Lucina e Regina Machado

No show ‘Substantivo Feminino’, as quatro artistas expõem as particularidades de sua arte. Canções como ‘Canto em Qualquer Canto’, parceria de Ná com Itamar Assumpção, estão no repertório. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (11) e sáb. (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Terno

Influenciado pelo rock psicodélico, o trio toca o repertório do álbum ‘Melhor do que Parece’ (2016), acompanhado por naipe de metais. O show faz parte da programação de um ano da Casa Natura Musical. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (11), 22h (abertura, 21h30). R$ 70/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Therion

Com 21 anos de carreira, a banda sueca de metal sinfônico lança o álbum ‘Beloved Antichrist’ (2018). O grupo Cellar Darling também se apresenta. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (11), 21h30 (abertura, 20h). R$ 150/R$ 360. Cc.: M e V. Cd.: todos.

SÁBADO (12)

Agnaldo Rayol e Angela Maria

Em show dedicado ao Dia das Mães, o cantor convida a amiga para dividir o palco. Canções como ‘Fascinação’ e ‘As Rosas Não Falam’ são relembradas. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (12), 21h. R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Alceu Valença

Ele faz show que integra a programação de um ano da Casa Natura Musical. Sucessos como ‘Coração Bobo’ estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (12), 22h (abertura, 21h30). R$ 100/R$ 200 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Andy Timmons e Sydnei Carvalho

Com suas guitarras, os músicos lançam o DVD ‘Bossa Hits’, com clássicos da bossa nova e músicas inéditas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin

O cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017), que foi eleito pelo júri da APCA o melhor do ano passado. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (12), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Incognito

Mesclando jazz, funk e soul, a banda inglesa destaca as músicas de seu mais recente álbum de estúdio, ‘In Search of Better Days’ (2016). Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (12), 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 140. Vendas pelo site: www.ingresse.com

João Donato, Carlos Lyra, Roberto Menescal e Marcos Valle

Liniker e os Caramelows

No embalo do lançamento do single ‘Lava’, que antecipa seu segundo álbum, Liniker e a banda fazem show baseado no álbum ‘Remonta’ (2016). Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (12), 16h. Grátis.

Lula Queiroga

Ná Ozzetti, Badi Assad, Lucina e Regina Machado

Orquesta Buena Vista Social Club

O grupo vem ao Brasil para apresentar a turnê ‘Adios’, contando com a cantora Omara Portuondo (foto) e outros artistas cubanos que se tornaram célebres. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (12), 22h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Kooks

Prestes a completar 15 anos de carreira, a banda inglesa de indie rock divulga ‘The Best of… So Far’ (2017), compilação com seus grandes sucessos. Espaço das Américas (7.110 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (12), 22h (abertura, 19h). R$ 200/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Titãs

Branco Mello (voz/baixo), Sergio Britto (voz/teclado/baixo), Tony Bellotto (guitarra), Mario Fabre (bateria) e Beto Lee (guitarra) gravam DVD da ópera-rock ‘Doze Flores Amarelas’. A história foi concebida por Mello, Britto, Bellotto, Marcelo Rubens Paiva e Hugo Possolo, que divide a direção do espetáculo com Otavio Juliano. As cantoras e atrizes Corina Sabbas, Cyntia Mendes e Yas Werneck participam. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. Sáb. (12), 21h. R$ 140/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO (13)

João Donato, Carlos Lyra, Roberto Menescal e Marcos Valle

Lula Queiroga

Ozzy Osbourne

Nesta que promete ser sua última turnê, ele celebra cinco décadas de estrada com seus clássicos, que marcaram o rock. Allianz Parque (47.146 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Perdizes. Dom. (13), 21h30 (abertura dos portões, 16h). R$ 260/R$ 680. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Plutão Já Foi Planeta e Selvagens à Procura de Lei

As duas bandas fazem shows que integram a programação de um ano da Casa Natura Musical. O Plutão Já Foi Planeta apresenta músicas de seus dois álbuns, com toques de pop, psicodelia e rock. Já o Selvagens à Procura de Lei destaca ‘Gostar Só Dela’, single recém-lançado que dá uma pista sobre as composições do próximo trabalho. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (13), 18h (abertura, 16h30). R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiê

Em ‘Gaya’ (2017), seu quarto disco, a cantora e compositora contou com a produção de Adriano Cintra e André Whoong. Neste trabalho, ela aposta de vez na sonoridade pop, em faixas como ‘Mexeu Comigo’ e ‘Amuleto’. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (15)

Elza Soares

Com 60 anos de carreira, ela antecipa músicas do álbum ‘Deus É Mulher’, previsto para ser lançado ainda este mês. Uma das músicas é ‘Banho’, composição inédita de Tulipa Ruiz. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (15) e 4ª (16), 20h (abertura). R$ 220. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (16)

Elba Ramalho

Em show beneficente, Elba Ramalho canta clássicos que marcaram seus 40 anos de carreira, acompanhada pela banda do sanfoneiro Mestrinho. ‘Bate Coração’, ‘De Volta pro Aconchego’ e ‘Asa Branca’ não ficam de fora. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (16), 20h30. R$ 45/R$ 55. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Elza Soares

Tunai e Wagner Tiso

O compositor e o pianista fazem o show ‘Saudade de Elis’, com músicas de Tunai e de outros autores gravadas pela ‘Pimentinha’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (16), 15h e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (17)

Antonio Adolfo Quinteto

Compositor do clássico ‘Sá Marina’, o pianista se apresenta acompanhado de seu grupo. No show, há músicas dos álbuns ‘Viralata’ (1979), ‘Tropical Infinito’ (2016) e ‘Hybrido’ (2017). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (17) e 18/5, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Arnaldo Baptista

No show ‘Sarau o Benedito’, o ex-integrante dos Mutantes se acompanha ao piano. Ele relembra músicas como ‘Balada do Louco’ e outras gravadas em seu primeiro disco solo, ‘Lóki?’ (1975). Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (17), 18/5 e 19/5, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Desumanos

Os produtores Kassin (baixo) e Liminha (guitarra) se juntam a Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro (guitarras) e Pedro Garcia (bateria), para tocar um som instrumental dançante, passando por guitarrada, surf music e cumbia. O show faz parte da programação de um ano da Casa Natura Musical. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (17), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eugénia Melo e Castro

Poemas de E. M. de Melo e Castro, pai da cantora portuguesa, foram musicados por ela e outros compositores. Esse material deu origem ao álbum ‘Mar Virtual’, cujo show de lançamento ela faz ao lado do pianista Emílio Mendonça. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

O elogiado ‘Todas as Bandeiras’ é o quarto trabalho da banda, agora em formação de quarteto. ‘Aquela Força’ é uma das boas faixas do álbum. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (17), 20h (abertura). R$ 10/R$ 15. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rita Pavone

Ela marcou os anos 1960 com o hit ‘Datemi un Martello’. Depois de anos afastada dos palcos, a cantora italiana volta com a turnê ‘Rita Pavone Is Back!’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (17), 22h. R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Simone Sou

Com participação de Bocato (trombone) e Carlos Malta (flauta), a percussionista apresenta temas do álbum ‘S.O.S Bras Beat’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (17), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

ESPECIAL

Balaclava Fest

Nesta sétima edição, o evento do selo e produtora Balaclava Records recebe a banda americana Future Islands, que despontou durante aparição no talk show de David Letterman. As bandas Sun Kil Moon, Un Planeta e o quinteto paulistano Holger também estão escalados. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Dom. (13), 16h. R$ 90/R$ 260. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Dona Ivone Lara: Em Cada Canto uma Esperança

A apresentação celebra os 40 anos do lançamento do primeiro disco solo de Dona Ivone Lara, ‘Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz’. As cantoras Adriana Moreira e Juçara Marçal são acompanhadas por Rodrigo Campos (cavaquinho, guitarra e percussão), Maria Beraldo (sopros) e Kiko Dinucci (violão). O espetáculo tem direção musical de Campos e pesquisa de Lucas Nobile. Instituto Moreira Salles (IMS). Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (15), 20h30. R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Feminino

O projeto celebra a presença e força do feminino na música, promovendo o encontro de artistas. No sábado (12), Fernanda Abreu convida Iza. Domingo (13), é a vez do encontro de Anelis Assumpção e Juçara Marçal, que interpretam músicas do álbum ‘Ascensão’, gravado por Serena Assumpção, irmã de Anelis. Filipe Catto e Maria Gadú se apresentam na 2ª (14), fechando o evento. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. Sáb. (12) e 2ª (14), 20h; dom. (13), 18h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Geração 501

Comemorando os 145 do modelo de jeans Levi’s 501, a marca inicia o projeto neste fim de semana. Além de debates, há pocket shows. Thiago El Niño, 2DE1 e Linn da Quebrada se apresentam hoje (11). No sábado (12), é a vez de Desa Pauline, Helen Nzinga e As Bahias e a Cozinha Mineira, em show com formação de trio. Casa de Francisca (180 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (11) e sáb. (12), 19h30 (abertura). Grátis (sujeito à lotação do espaço).

Reggae Sessions

Nesta primeira edição do evento dedicado ao reggae, a atração principal é a dupla jamaicana Israel Vibration, que está na ativa desde os anos 1970. A noite também conta com apresentações de Planta e Raiz, Adão Negro e Mitchell Brunings. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (11), 22h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.