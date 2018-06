Osteria Terra Madre serve almoço especial aos sábados, para repetir à vontade

O menu Giro d’Itália é a novidade do Osteria Terra Madre para os almoços de sábado. A casa serve quatro receitas por R$ 65, como o espaguete à carbonara (foto), com direito a repetir qualquer prato à vontade. R. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442. 12h/15h e 19h/23h30 (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/15h30 e 19h/0h; dom., 15h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balaio IMS

Chef de casas de sucesso na Vila Medeiros, o Mocotó e o Esquina, Rodrigo Oliveira está à frente do restaurante no térreo do Instituto Moreira Salles, e do café, instalado no 5º andar. No menu enxuto e que ultrapassa as fronteiras sertanejas, não faltam os famosos dadinhos de tapioca (R$ 25, 12 unid.;

R$ 16, 6 unid.). Mas a ideia é ser mais abrangente. Há de sanduíches a pratos vegetarianos e para compartilhar, a exemplo da paleta de cabrito assada (R$ 158, para três). Outras pedidas são o arroz de linguiça com costelinha e quiabo (R$ 54), e o angu de fubá caipira, com ovo pochê, ora-pro-nóbis e queijo da Canastra (R$ 49). Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9123 (80 lug.) 12h/23h (dom. e fer., até 17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Baruk

No salão amplo, com teto de vidro e mezanino, há cadeiras de madeira e sofás. O cardápio lista receitas boas receitas típicas, como a ‘Berinjela Baruk’ (R$ 32,90), com carne refogada à moda árabe, fatias de berinjela com molho branco e amêndoas torradas. Também serve rodízio (R$ 47,90/R$ 57,90). Al. Raja Gabaglia, 160, V. Olímpia, 3045-9999 (120 lug.). 12h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.



Brasserie Victoria

A casa traz o nome da fundadora, Dona Victoria, uma das referências da cozinha árabe em São Paulo. Sua família dirige o restaurante, que abriga uma loja de comida rápida. A esfiha aberta de carne

(R$ 6,20, comum; R$ 9,80, folhada) e a porção de quibe cru (R$ 35,90) são ótimos. Para experimentar um pouco de tudo, opte pelo rodízio de pratos árabes (R$ 96). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 545, Itaim , 3845-8897 (180 lug.). 12h/22h30 (2ª, 12h/16h; sáb. 12h/23h; dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Brasileiro

Dona Lucinha

Em Moema, quem comanda a casa de Lucinha Nunes é a filha Elza. No almoço, monta um tradicional bufê (R$ 62,90). Os pratos à la carte chegam à mesa em porções generosas. Entre as pedidas: frango com quiabo (R$ 84); carne de sol desfiada com abóbora acebolada, arroz, tutu de feijão e couve (R$ 92); e tutu de feijão à mineira, servido com arroz branco, linguiça, lombo, abacaxi frito e couve (R$ 81).

Av. Chibarás, 399, Planalto Paulista, 5051-2050 (96 lug.). 12h/15h (sáb., dom. e fer., 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tempero das Gerais

Serve uma comida feita a preço honesto e porções capazes de saciar os maiores comilões. O cardápio privilegia a carne de porco, variando cortes — lombo, pernil e costela — e acompanhamentos — tutu, arroz, couve e banana frita são os mais recorrentes. Experimente o ‘Gostinho de Minas’, pernil, moranga com quiabo, tutu, couve e arroz (R$ 77,90, para duas pessoas) ou o ‘Diamantina’, carne-seca, mandioca frita, tutu, arroz e couve (R$ 77,90, para duas pessoas). R. Princesa Isabel, 385, Brooklin, 5093-9950 (210 lug.). 11h30/23h (dom., até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



Carnes

Dinho’s

A churrascaria foi uma das pioneiras no ramo das casas finas, que assam ótimas carnes. O cardápio lista carnes maturadas como o ‘Prime Rib’ (R$ 136) e o t-bone (R$ 130). Às quartas e aos sábados, no almoço, há bufê de feijoada (R$ 108). Às sextas, monta bufê de frutos do mar (R$ 205). Al. Santos, 45, Jd. Paulista, 3016-5333 (240 lug.). 11h30/15h30 e 19h/0h (6ª, 11h30/16h e 19h/0h; sáb., 11h30/0h; dom., 11h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fogo de Chão

Garçons sempre atentos fazem com que o serviço seja impecável. Além dos tradicionais cortes de carne, entre os quais excelentes costeletas de cordeiro e bife ancho, o rodízio (R$ 138) inclui a costela premium, ótimos pães de queijo, saladas e arroz carreteiro. Apenas o bufê de saladas sai por R$ 49,90.. Av. Santo Amaro, 6.824, S. Amaro, 5524-0500 (320 lug.). 12h/16h e 18h/23h30 (dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Parrilla La Recoleta

Julio Escandar passou a infância em Buenos Aires e foi buscar inspiração na cidade para abrir seu restaurante. Instalado em uma casa dos anos 30, tombada pelo patrimônio histórico, tem cardápio sucinto. Da grelha, saem bons cortes como ‘Ojo de Bife’ (R$ 97) e ‘La Recoleta’ (R$ 129). De 3ª a 6ª, também serve menu executivo, por R$ 42,90. R. Caiubi, 155, Perdizes, 2506-8007 (180 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodeio

Mantém o alto nível com ótimas carnes (além de fazer um pão de queijo espetacular) desde 1958. Entre os cortes mais pedidos estão o bife ancho (R$ 135), o bife de tira (R$ 148) e a fraldinha (R$ 128). Mas nenhum supera a picanha (R$ 165), servida em finas fatias e finalizada em fogareiro na hora, no ponto requisitado pelo cliente. R. Haddock Lobo, 1.498, Cerq. César, 3474-1333 (280 lug.). 11h30/15h30 e 18h30/0h (sáb., 11h30/0h; dom. e fer., 11h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Francês

Freddy

Restaurante francês clássico, fundado em janeiro de 1935. O cardápio apresenta receitas tradicionais, como ‘Vichyssoise’ (R$ 35) e ‘Steak au Poivre’ (R$ 96). Entre os pescados, experimente o hadoque cozido no leite servido com molho de manteiga queimada (R$ 159). A casa mantém no almoço um cardápio executivo que varia semanalmente, com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 99). R. Pedroso Alvarenga, 1.170, Itaim Bibi, 3167-0977 (82 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

L’Amitié

O bistrô tem no comando o chef francês Yann Corderon, que defende a prática de uma cozinha simples e bem feita. Entre os destaques do menu estão o ‘Entrecôte Béarnaise’ (R$ 64); o ‘Steak Tartare’, filé mignon cortado na ponta da faca, com batatas rústicas e folhas verdes (R$ 59); e o ‘Gâteau aux Amandes’, torta de amêndoas com calda de laranja e sorvete de mel com flor de laranjeira (R$ 27).

R. Manuel Guedes, 233, Itaim Bibi, 3078-5919 (65 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Buttina

Em um simpático sobradinho com quintal, Filomena Chiarella prepara uma comida inspirada no sul da Itália, com destaque para o delicioso nhoque acompanhado por brachola (R$ 56). Outra sugestão é o ‘Gamberi alla Birra’ (R$ 68), camarões salteados na cerveja e acompanhados de nhoque de semolina e salada de agrião, rúcula e tomate-cereja. Monta bufê no almoço, de 3ª a 6ª, por R$ 32,80. R. João Moura, 976, Pinheiros, 3083-5991 (90 lug.). 12h/14h30 e 19h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 13h/17h e 19h30/0h; dom. e fer., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gero

A casa do grupo Fasano inaugurada em 1994 é bonita, tem ótimo serviço e cozinha bem executada. A polenta com ragu de linguiça toscana (R$ 68) é uma boa pedida, assim como o risoto com açafrão e ragu de ossobuco (R$ 124). R. Haddock Lobo, 1.629, Cerq. César, 3064-0005 (90 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/16h30 e 19h/1h; dom., 12h/16h30 e 19h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Jardim de Napoli

Foi nessa típica cantina italiana que foi criado, em 1970, o célebre polpettone à parmegiana. O polpettone é preparado com bolo de carne empanada, recheado com muçarela e coberto com molho de tomate, acompanhado de parmesão (R$ 48/R$ 66). R. Martinico Prado, 463, Higienópolis, 3666-3022 (150 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb. e fer., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

Nello’s

Sucesso desde 1974, a cantina serve pratos como o filé de frango recheado com champignons e purê

(R$ 45) e espaguete ao sugo (R$ 39). Outra opção é o risoto de funghi e frango com cogumelos e parmesão (R$ 45). Entre as pizzas, peça a margherita (R$ 68) e a de alcachofras (R$ 70). R. Antonio Bicudo, 97, Pinheiros, 3082-4365 (200 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mello & Mellão Trattoria

O projeto do chef Hamilton Mellão é um tributo a Federico Fellini. Pôsteres, fotos e desenhos do famoso diretor de cinema estão espalhados pela casa e a culinária prima por receitas da terra natal do italiano. Prove a paleta de cordeiro com pappardelle (R$ 84,50). Outra opção é o pansoti recheado com pera e brie ao creme de rúcula (R$ 52,40). Para encerrar a refeição, experimente o zabaglione ao cardamomo gratinado com frutas (R$ 21). R. Pais de Araújo, 184, Itaim Bibi, 3078-0812 (74 lug.). 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Modi Pátio Higienópolis

Instalada ao lado do Shopping Pátio Higienópolis, a segunda unidade é maior e mais arejada, com enorme fachada de vidro e um agradável deck. Sob o comando do chef Diogo Silveira, as sugestões do dia são um prato cheio para quem gosta de miúdos. Entre as novidades, há creme de palmito pupunha com pistache (R$ 19) e espaguete à carbonara com pancetta italiana (R$ 35). Av. Higienópolis, 618, Consolação, 3823-2663 (130 lug.). 12h/23h (dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Osteria del Pettirosso

O chef Marco Renzetti prepara massas artesanais como o ‘Tonnarelli Cacio e Pepe’, com molho de azeite, queijo pecorino e pimenta-do-reino (R$ 72), e ‘Crocchetta di Coda Alla Vaccinara’, uma rabada desossada e cozida no vinho tinto, seu molho e polenta taragna (R$ 79). De 3ª a 6ª, há almoço executivo (R$ 59/R$ 140), com couvert, entrada e sobremesa. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338 (50 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Pecorino Bar e Trattoria

Esta casa com estilo cantineiro prepara receitas como o medalhão com penne gorgonzola (R$ 59) e o espaguete com camarão (R$ 64). Como entrada, peça bruschetta de pecorino e presunto (R$ 39). Para beber, jarra de vinho com 500 ml (R$ 44). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.706, Jd. Paulista, 2339-2887 (74 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/17h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Ristorantino

Em uma casa pequena e requintada, serve pratos bem executados e saborosos. Entre as sugestões, há ‘Agnolotti con Carciofi’, massa fresca recheada com alcachofra, molho de tomate e tomilho fresco

(R$ 76); costela bovina assada em crosta de pistache com purê de batatas (R$ 104); e a pequena torta de creme de chocolate belga com sorvete de vinho do porto (R$ 36). R. Dr. Melo Alves, 674, Cerq. César, 3063-0977 (75 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vicolo Nostro

Produzidas artesanalmente com ovos caipiras, as massas atraem grande público, principalmente nos fins de semana. O ambiente, dos mais agradáveis, tem fonte e jardim de inverno. Prove o tortelone, massa recheada de cordeiro e molho cremoso de sálvia (R$ 74). Prepara também costeleta de cordeiro (R$ 99). R. Jataituba, 29, Brooklin, 5561-5287 (250 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/16h30 e 19h/1h; dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Ajissai

O restaurante de comida japonesa não oferece sushis e sashimis, comuns nos cardápios de restaurantes orientais. Há apenas pratos quentes como o ‘Tonkatsu’, lombo de porco empanado (R$ 56), e a ‘Ostra Empanada’ (R$ 56). Servido com lombo, o ‘Misotonkatsu’ é feito com missô importado da região de Nagoya (R$ 58/R$ 67). R. Conselheiro Rodrigues Alves, 372, V. Mariana, 5549-0627 (64 lug.). 11h30/

14h e 18h30/21h15 (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Djapa

Em um salão amplo, serve um rodízio que supera as expectativas. São 45 opções, entre frios e quentes (R$ 95), a começar pelas ostras de Santa Catarina e potinhos com ceviche, sushis e sashimis. Entre os quentes estão guiozas, tempurá de legumes e salmão com shimeji e abacaxi no papelote. Numa versão reduzida, mas não menos farta, o rodízio é servido no almoço de 2ª a 6ª (exceto feriados), por R$ 65.

R. Gaivota, 168, Moema, 2691-2003 (174 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kosushi

Moderna e informal, a casa tem mesas concorridas. Prove o ‘Karasumi de Codorna’, atum envolto de arroz e gema de codorna, bottarga e finalizado com azeite trufado (R$ 18, unid.); ou o tartar de barriga de salmão ao molho de yuzu (R$ 50). O prato mais pedido é o ‘Hambagu Tuna Foie’, atum com especiarias, foie gras e tarê balsâmico (R$ 25, 2 unid.). R. Viradouro, 139, Itaim Bibi, 3167-7272 (63 lug.). 19h30/0h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nagayama

De entrada, peça o ‘Nira’, broto de alho fresco refogado com saquê e temperos japoneses (R$ 32). Siga com um teppan de anchova (R$ 82) ou com um teppan de frutos do mar (R$ 140). Se quiser dividir, o combinado de 22 peças (R$ 110) entre sushis, sashimis e enroladinhos é preparado em frente ao cliente. De sobremesa tem tempurá de sorvete (R$ 26) e banana flambada (R$ 21). R. da Consolação, 3.397, Cerq. César, 3064-0110 (75 lug.). 19h/0h (2ª, 19h/23h30; fecha dom.) . Cc.: todos. Cd.: todos.

Ryo Gastronomia

Com ambiente simples e serviço atencioso, o chef Edson Yamashita serve uma comida primorosa. No almoço, há menu executivo (R$ 35/R$ 165) e pratos à la carte. No jantar, vale pedir o menu-degustação, de cinco etapas (R$ 130), sete (R$ 220) ou nove (R$ 290). Com técnica apurada, os pratos surgem em pequenas porções ricas em sabor, como a rabada de angus australiano. R. Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi, 3881-8110 (54 lug.). 12h/15h e 18h30/22h30 (5ª e 6ª, 12h/15h e 19h/23h; sáb., 12h30/16h e 19h/23h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Shigue

Esta casa impressiona pela cozinha japonesa clássica, sem truques, com toque caseiro e sabor autenticamente nipônico. Durante a semana, tem um menu executivo, que lista pratos como os sashimis (R$ 55, 12 fatias) e o saboroso peixe meca (R$ 43), preparado depois de ser curtido no missô e no saquê. Experimente o ‘Nabeyaki Udon’ (R$ 42), massa importada em caldo quente com camarões, pedaços

de frango e bolinho de arroz. R. Sampaio Viana, 294, Paraíso, 3885-9606 (70 lug.). 11h30/14h30 e 18h30/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Sushi & Noodle Bar

Grandes lustres de papel de arroz estampados com ideogramas enfeitam o primeiro salão, onde foi instalado o sushi bar. No segundo ambiente fica o bar. Boa pedida, o combinado ‘Moriawase’ (R$ 40) traz 12 fatias de diferentes peixes e frutos do mar. Da seleção de quentes, o ‘Tempurá Udon’ (R$ 50) traz a massa imersa em caldo aromático e escoltada por bom tempurá de camarão com legumes. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/15h e 19h/0h; dom., 12h/16h30 e 19h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Judaico

Adi & Shoshi Delishop

Restaurante de comida judaica comandado pelo chef Nir Baruch. Comece pelo ‘Guefilte Fish’ (R$ 18), bolinho de peixe ao molho de raiz forte e beterraba, e siga com ‘Shpondra’ (R$ 45), costela refogada acompanhada por férfale (macarrão judaico) e kache (trigo sarraceno), homus com tahine (R$ 25) e o moussaka (R$ 32). De sobremesa, peça o ‘Crème Caramel’ (R$ 10). Às sextas e aos sábados, serve a ‘Tchulent’ (R$ 45), feijoada com feijão branco e carne bovina. R. Correia de Melo, 206, Bom Retiro, 3228-4774 (40 lug.). 9h30/15h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano



Hecho en México

A predominância de tacos, burritas e tortas (sanduíches) combina com as cestinhas de plástico, as toalhas floridas e a trilha sonora 100% tradicional. Prove a porção de totopos com guacamole (R$ 17) ou com salsa de tomates e cebolas (R$ 17,20), acompanhada de molhos de pimenta com diferentes graus de picância. Se estiver com fome, peça os burritos de carne com bacon e queijo, cebolas, arroz, pasta de feijão preto, guacamole e salsa (R$ 28,50). R. Doutor Renato Paes de Barros, 538, Itaim Bibi, 3073-0833 (100 lug.). 12h/15h e 18h/0h (sáb. e dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oriental

Komah

Longe dos redutos da comunidade coreana, a casa pequena e despojada é endereço certo para explorar a culinária típica, porém mais leve e muito bem executada pelo chef Paulo Shin. Se possível, peça o ‘Banquete’ (R$ 80), que traz seis entradas e quatro pratos. À la carte, prove o ‘Kimichi Bokumbap’

(R$ 53), arroz salteado com kimchi e o cremoso omelete por cima; e o ‘Yukhoe’ (R$ 39), steak tartare à coreana, com miolo de alcatra, gema curada e pera asiática. R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, 3569-7956 (30 lug.). 18h30/23h30 (sáb., 12h/16h e 18h30/23h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Taizan

O forte do restaurante são as receitas chinesas. Há opções como o linguado ao molho apimentado com pimentão e gengibre (R$ 108, para dois), e o frango com molho de gengibre e cebolinha (R$ 76, para dois). R. Galvão Bueno, 554, Liberdade, 3208-9498 (165 lug.). 11h/23h30 (dom. e fer., 11h/21h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peixes e Frutos do Mar

República dos Camarões

O ambiente lembra uma churrascaria, amplo e com mesas espaçosas. Da cozinha saem pratos fartos, que podem ser divididos entre duas ou três pessoas. Entre as opções está o ‘Camarão à Grega’ (R$ 199, para três), com muito queijo, batata palha, camarões graúdos e arroz à grega. Outra opção é o camarão com Catupiry (R$ 177, para dois). Av. Conde Frontin, 450, Tatuapé, 2293-4437 (105 lug.). 11h30/23h

(6ª e sáb., até 23h30; dom., 11h30/21h; fer., 11h30/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Pizzaria

Cristal Pizza Bar & Grill

Bonita e animada, faz pizzas individuais de massa fina, como a ‘Cristal’, que combina champignons, parmesão e manjericão (R$ 85). Serve ainda a ‘Pizza do Edilson’, com salmão, alho-poró, muçarela e parmesão (R$ 100), e a ‘Parma’, com muçarela de búfala, tomate e presunto parma (R$ 85). R. Professor Artur Ramos, 551, Jd. Paulistano, 3031-0828 (320 lug.). 19h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Piola

A casa serve pizzas de massa fina em um ambiente moderninho. Entre as mais pedidas, está a ‘Odessa’ (R$ 79, grande; R$ 46, pequena), que combina muçarela, queijo de cabra, cebolas caramelizadas e presunto cru. Outra boa pedida é a ‘Carbonara’ (R$ 79, grande; R$ 46, pequena), que leva queijo muçarela, ovo, bacon, queijo grana padano e salsinha. Al. Lorena, 1.765, Jd Paulista, 3064-6570 (190 lug.). 18h/1h (6ª e sáb., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Speranza

A família Tarallo faz pizzas à maneira napolitana, sempre usando bons produtos. O proprietário do estabelecimento leva tão a sério seu ofício que a clássica pizza de margherita, que leva molho especial (R$ 72,90), não pode ser servida meio a meio com outro sabor. Outras opções oferecidas pela casa são a ‘Napolitana’ (R$ 72), de parmesão, alho cru, manjericão e orégano; e a boa ‘Cinghiale’ (R$ 79,90), com calabresa de javali e muçarela de búfala. R. 13 de Maio, 1.004, Bela Vista, 3288-8502 (300 lug.). 18h/1h (6ª e sáb., 18h/1h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

Alfama dos Marinheiros

Casa tradicional, com boas e fartas peixadas. O ‘Camarão à Moda do Jerônimo’ é flambado no uísque, feito com vinho tinto e servido com batata palha e arroz branco (R$ 220). Prepara também a ‘Bacalhoada Vila Real’, posta grelhada com alho, cebola, pimentão, grão-de-bico e batata com casca (R$ 378, para três). R. Pamplona, 1.285, Jd. Paulista, 3884-9203 (110 lug.). 12h/16h e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

A Figueira Rubaiyat

A enorme figueira no centro do salão é uma das atrações da casa, com menu assinado pelo chef Daniel Redondo. Entre as pedidas, o ‘Caixote Marinho’ traz robalo, camarões, vieira, polvo, batata-doce e risoto (R$ 187). Das carnes produzidas nas fazendas Rubaiyat prove o baby beef com batatas suflê (R$ 141).

R. Haddock Lobo, 1.738, Cerq. César, 3087-1399 (350 lug.). 12h/16h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Bistrô Charlô

O restaurante de Charlô Whately funciona em uma casa elegante e agradável. Seu menu apresenta clássicos franceses com toques brasileiros. O cardápio lista peixe do dia com farofa de camarão (R$ 108), e o entrecôte com molho de pimentas e batatas rústicas (R$ 82). R. Barão de Capanema, 454, Cerq. César, 3087-4444 (80 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (5ª, 19h/23h30; 6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.



La Frontera

A casa informal pertence aos mesmos donos do Martín Fierro. O nhoque de batata assada com queijo azul do bosque, creme fresco, alho-poró e amêndoas (R$ 59) é uma boa pedida. O menu também lista prime rib de porco, com batata-doce grelhada, repolho roxo amanteigado e molho de pimenta (R$ 63); e o ‘Ojo de Bife’ (R$ 87), com purê de batata e molho chimichurri de ervas frescas. R. Coronel José Eusébio, 105, Higienópolis, 3159-1197 (62 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Limonn

O menu variado, com acento ítalo-brasileiro, também tem toques que revelam a ascendência armênia dos proprietários. Os pratos principais agradam, como o ‘Bacalhau do Joaquim’ (R$ 79). Outra sugestão é o linguine com tiras de filé mignon e cogumelos frescos perfumado com manteiga de trufa branca

(R$ 68). Durante a semana, no almoço, serve menu executivo (R$ 49,90). R. Manuel Guedes, 545, Jd. Europa, 2533-7710 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Sirha

Aberta ao público, a Sirha – uma das maiores feiras de gastronomia e hotelaria do mundo – reúne mais de 60 produtos artesanais brasileiros, 250 expositores de equipamentos de cozinha, além de promover palestras, workshops e degustações nos três dias de evento. O lugar também será palco da etapa brasileira do tradicional concurso Bocuse D’Or, dia 16/3. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, V. Água Funda, (21) 2441-9319. 4ª (14), 5ª (15) e 16/3, 11h/20h. R$ 150 (grátis para profissionais da área credenciados no site: www.sirha-saopaulo.com).