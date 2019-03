Oscar Niemeyer, Cristiano Mascaro e Ernesto Neto ganham exposições em São Paulo

Da arquitetura à fotografia, confira três boas inaugurações que apresentam trabalhos de importantes nomes da arte nacional

+ Com curadoria de Marcus Lontra e Max Perlingeiro, a exposição Oscar Niemeyer (1907-2012) – Territórios da Criação reúne desenhos, pinturas, esculturas e peças de mobiliário assinados pelo arquiteto brasileiro, que nunca se limitou a uma única linguagem.

Entre as obras, o público poderá conferir ‘Ruínas de Brasília’, duas pinturas de 1964, sendo uma delas inédita. Também será possível ver 25 desenhos que retratam locais como a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha; a Oca e o Parque Ibirapuera, em São Paulo; e seus famosos projetos de Brasília, como o Palácio do Planalto e o da Alvorada. Feitos em sua maioria em caneta hidrográfica sobre papel, os desenhos (foto) também incluem representações da figura feminina.

A produção de artistas que trabalharam com Niemeyer também ganha destaque, em uma seleção que inclui obras de nomes como Alfredo Volpi, Athos Bulcão, Bruno Giorgi, Candido Portinari, Maria Martins e Tomie Ohtake. A exposição ainda conta com uma seção com retratos do arquiteto feitos por grandes fotógrafos. Entre eles, Antonio Guerreiro, Bob Wolfenson, Nana Moraes e Walter Carvalho. Instituto Tomie Ohtake.R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (3). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 19/5.

+ Ernesto Neto: Sopro reúne 60 obras que contemplam os 40 anos de produção do artista. Por vários espaços da Pinacoteca, será possível conferir sua prática escultórica, em grandes instalações imersivas, feitas a partir de técnicas como o crochê. Praça da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (30), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis.). Até 15/7.

+ Com cerca de 180 imagens, a mostra O que os Olhos Alcançam – Cristiano Mascaro traça um panorama da produção do fotógrafo, lembrado, entre outros aspectos, pelo foco na arquitetura urbana. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Inauguração: 6ª (29). 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 23/6.