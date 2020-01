Oscar 2020: confira os filmes indicados que estão em cartaz nos cinemas de São Paulo

ADORÁVEIS MULHERES – Melhor Filme, Melhor Atriz (Saoirse Ronan), Melhor Atriz Coadjuvante (Florence Pugh), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino e Melhor Trilha Original

(Little Women, EUA/2019, 135 min.0. Drama. Dirigido por Greta Gerwig. Com Com Noémie Merlant, Adèle Haenel e Luàna Bajrami. Quatro irmãs adolescentes com personalidades distintas ? Jo, Beth e Meg e Amy ? estão amadurecendo e se tornando adultas durante a Guerra Civil norte-americana e enfrentando os desafios da turbulenta época. Confira salas e horários

O CASO RICHARD JEWELL – Melhor Atriz Coadjuvante (Kathy Bates)

(Richard Jewell, EUA/2019, 131 min.). Drama. Dirigido por Clint Eastwood. Com Olivia Wilde; Sam Rockwell; Jon Hamm. O filme é inspirado na história real do segurança norte-americano Richard Jewell, acusado de ter plantado uma bomba no Centennial Park, durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, de 1996. O filme mostra como a imprensa, o FBI e a sociedade afetaram a vida de Jewell enquanto tentava desvendar a autoria do atentado. Confira salas e horários

CORINGA – Melhor Filme, Melhor Ator (Joaquin Phoenix), Melhor Direção (Todd Phillips), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Edição, Melhor Trilha Original, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som

(Joker, Estados Unidos/2019, 121 min.). Drama. Dirigido por Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos. Após ser demitido, reage mal à provocação de três homens em pleno metrô e provoca um movimento popular contra a elite de Gotham City. Confira salas e horários.

DOIS PAPAS – Melhor Ator (​Jonathan Pryce), Melhor Ator Coadjuvante (Anthony Hopkins) e Melhor Roteiro Adaptado

(The Two Popes, Reino Unido-Itália-Argentina-Estados Unidos/2019, 125 min.). Drama. Dirigido por Fernando Meirelles. Com Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin. Buenos Aires, 2012. O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. Confira salas e horários

ERA UMA VEZ EM…HOLLYWOOD – Melhor Filme, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Ator Coadjuvante (Brad Pitt), Melhor Diretor (Quentin Tarantino), Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Trilha Original, Melhor Design de Produção e Melhor Mixagem de Som

(Once Upon A Time… in Hollywood, Estados Unidos/2019, 161 min.). Drama. Dirigido por Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Rick Dalton é um ator de TV que, com seu dublê, está decidido a fazer seu nome em Hollywood e evitar o declínio de sua carreira. Enquanto isso, seus vizinhos, a atriz Sharon Tate e o diretor Roman Polanski, vivem uma realidade de puro glamour na Los Angeles de 1969. Confira salas e horários.

ENTRE FACAS E SEGREDOS – Melhor Roteiro Original

(Knives Out, Estados Unidos/2019, 130 min.). Suspense. Dirigido por Rian Johnson. Com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas. Logo após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey é encontrado morto. O detetive Benoit Blanc é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários e a família, todos podem ser considerados suspeitos. Confira salas e horários

O ESCÂNDALO – Melhor Atriz (Charlize Theron), Melhor Atriz Coadjuvante (Margot Robbie) e Melhor Cabelo e Maquiagem

(Bombshell, EUA/2019, 109 min.). Biografia. Dirigido por Jay Roach. Com Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes tem seu poder questionado quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho. Confira salas e horários

O FAROL – Melhor Fotografia

(The Lighthouse, EUA, Canadá/2020, 110 min.). Terror. Dirigido por Robert Eggers. Com Robert Pattinson; Willem Dafoe. No começo do século 20, Ephraim Winslow (Robert Pattinson) é contratado pelo misterioso Thomas Wake (Willem Dafoe) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias de manutenção de um farol em uma ilha isolada. Curiosamente, o acesso ao farol é vedado ao novato, que fica cada vez mais obcecado com o prédio. Confira salas e horários

O IRLANDÊS – Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Al Pacino e Joe Pesci), Melhor Direção (Martin Scorsese), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Design de Produção

(The Irishman, Estados Unidos/2019, 209 min). Drama. Dirigido por Martin Scorsese. Com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Frank Sheeran é um veterano de guerra que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel da máfia. Quando um famoso líder sindical desaparece misteriosamente, ele se torna o principal suspeito. Confira salas e horários

PARASITA – Melhor Filme, Melhor Direção (Bong Joon Ho), Melhor Roteiro Original, Melhor Edição e Melhor Filme Internacional

(Parasite, Coreia do Sul/2019, 132 min.). Suspense. Dirigido por Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam. A família de Ki-taek vive desempregada em um porão. Quando o filho mais velho começa a dar aulas particulares à garota de uma família rica, todos eles enxergam uma oportunidade única para ganhar mais dinheiro. Confira salas e horários.

STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER – Melhor Trilha Original, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Edição de Som

(Star Wars: The Rise of Skywalker, Estados Unidos/2019, 142 min.). Aventura. Dirigido por J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac. Último episódio da saga que começou há 42 anos, traz de volta o poderoso Imperador Palpatine, derrotado por Darth Vader no filme ‘O Retorno do Jedi’. Para derrotá-lo, Rey terá de enfrentar seu passado para se tornar uma Jedi completa e ajudar a Resistência. Confira salas e horários