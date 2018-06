Os destaques do Sesc Verão, que reúne cerca de 2 mil atividades esportivas

De sábado (6) até 28/2, a 23ª edição do Sesc Verão leva cerca de 2 mil atividades gratuitas a todas as unidades paulistas. Confira alguns destaques

André Carmona, Humberto Abdo, Júlia Corrêa e Renato Vieira

24 DE MAIO

As jogadoras da seleção nacional de handebol de praia participam de uma partida de exibição, seguida de bate-papo, no domingo (7), das 15h às 16h30. O Brasil é, atualmente, uma das principais potências no esporte. Além disso, a mais recente unidade do Sesc (foto abaixo) recebe, no dia 21/1, às 15h, as judocas Rafaela Silva e Raquel Silva e o experiente técnico Geraldo Bernardes. Eles conversam com o público sobre a modalidade. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300.

BELENZINHO

De sábado (6) a 28/2, das 9h30 às 19h (sábados e domingos, das 10h às 19h30), a unidade terá uma Praça de Esportes para a prática de diversas modalidades. No sábado (6), às 9h30, tem bate-papo sobre tênis com Flávio Saretta e Dadá Vieira. Mais tarde, às 11h, Marcos Ferrari tira dúvidas sobre atletismo de força. E, no domingo (7), às 9h30, a atacante Cristiane e a goleira Leticia realizam atividade lúdica de futebol. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700.

BOM RETIRO

Neste sábado (6), às 13h30, e 3/2, às 16h, a unidade recebe os atletas olímpicos Rodrigão (foto abaixo) e Fofão. Eles vão treinar duas equipes de vôlei, com jogadores amadores, que se enfrentarão depois. São apenas 50 vagas e as inscrições devem ser feitas na Central de Atendimento. Al. Nothmann, 185, 3332-3600.

CARMO

De 15/1 a 19/1, entre 10h e 19h, o público poderá experimentar a adrenalina do skate no simulador da unidade, que também dá destaque para o basquete 3×3 (29/1 a 2/2, das 10h às 19h). R. do Carmo, 147, 3111-7000.

CAMPO LIMPO

A charge de Gustavo Kuerten, assinada por Galvão (foto abaixo), integra a instalação ‘O Tênis Através da História’, que trilha a evolução da modalidade desde a década de 1910 até os dias atuais. A exposição fica em cartaz de sábado (6) a 28/2. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, 5510-2700.

CPF SESC

Caminhadas pautam as atividades no local. Em 13/1, às 9h30, há debate sobre mobilidade e depois um tour na Bela Vista. Em 20/1, às 10h, outro encontro é seguido de trilha no Centro. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600.

CONSOLAÇÃO

A instalação Esportes da Cidade (foto) vai reunir práticas como skate, parkour, basquete e futebol. No sábado (6), a partir das 16h, os atletas Lucas Xaparral e Gabi Mazzeto farão apresentações e vivências de street skate na unidade. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000.

FLORÊNCIO DE ABREU

O local terá uma estrutura adaptada para ‘miniarvorismo’, modalidade de caminhada entre copas de árvores. De 2ª (8) a 12/1, das 14h às 16h, realizará aulas abertas de Tai Chi de Leque, em que a arte marcial é combinada com o uso de leques. R. Florêncio de Abreu, 305, 3329-2800.

INTERLAGOS

Dois atletas participam de atividades da unidade neste sábado (6). Às 9h30, o ex-jogador de futebol Zé Roberto (foto) faz um bate-papo esportivo e joga em partida recreativa. Das 14h às 16h30, será possível ver o medalhista olímpico Vicente Lenílson, do atletismo, se apresentar em pista de velocidade. Av. Manoel Alves Soares, 1.100, 5662-9500.

IPIRANGA

No sábado (6), das 14h às 17h, vai promover jogos amistosos de futsal feminino e masculino. As partidas terão participação da goleira Thaís Ribeiro Picarte e da meia-atacante Rosana, jogadoras que já passaram pela seleção brasileira de futebol feminino. As inscrições devem ser realizadas no local a partir das 13h30. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000.

ITAQUERA

De 4ª (10) a 23/2, toda 4ª e 6ª, das 9h30 às 10h30, instrutores dão cursos como ‘Aprendendo a Nadar’ – na piscina da unidade (foto), para matriculados no Sesc maiores de 16 anos – e ‘Aprendendo a Correr’. A programação ainda inclui apresentações de praticantes de parkour (14/1, 13h/17h); e um bate-papo sobre o skate freestyle com Marcio Torres, Paulo Folha e Matheus Navarro (21/1, 13h/17h). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.

OSASCO

A programação da unidade inclui várias vivências esportivas com profissionais. Dia 13/1, às 14h, os atletas Tyrone e Alessandra participam de uma recreação de basquete com o público. No dia 20/1, às 15h, Talita Antunes apresenta o vôlei de areia. E, nos dias 17 e 18/1 (16h30 e 19h) e 20/1 (11h), o preparador físico José Elias Proença ensina a modalidade de treino funcional. Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3184-0900.

PQ. D. PEDRO II

Sandro Dias, conhecido como o ‘Mineirinho’, conversa com o público sobre sua carreira no skate e também faz uma apresentação – neste domingo (7), das 14h às 17h, na Praça Lúdica. A unidade terá várias instalações para práticas esportivas. E, no dia 20/1, das 11h às 15h, o Galpão recebe o ‘Espaço Correr É Saúde’, com serviços como Quick Massage e teste de flexibilidade e velocidade. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3311-9651.

POMPEIA

Em bate-papo, o maratonista Vanderlei Cordeiro (foto) divide suas experiências e dá dicas de treinamento – hoje (5), das 20h às 22h. No sábado (6), das 10h30 às 14h30, os jogadores Lenísio e Vinícius fazem uma apresentação de futsal. Também no sábado (6), a atleta Joana Costa conversa com o público e conduz uma vivência de salto com vara – das 14h às 16h30. R. Clélia, 93, 3871-7700.

PINHEIROS

No dia 13/1, das 15h às 17h, a unidade recebe Rosane Reis e Fernando Reis em vivência de levantamento olímpico. Nos dias 13 e 14/1, a partir das 11h30, o treinador Luiz Carlos Cardenuto comanda atividade de polo aquático e fala sobre o esporte. R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

SANTANA

No sábado (6), às 15h, Fernando Fernandes (foto) participa de conversa e vivência de handbike (pedalada com as mãos) e de paracanoagem. Para a prática desta atividade, que ocorre na piscina, deve-se estar matriculado no Sesc. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700.

SANTO ANDRÉ

O espaço cenográfico Esporte Fora da Caixa – criado a partir de caixas plásticas vazadas, com inspiração urbana – ocupa a área de convivência, estimulando práticas de modalidades como parkour. Neste sábado (6) e domingo (7), das 10h30 às 18h, há atividades com skate, bicicleta, patins e patinete. Nem precisa levar nada: a unidade tem tudo isso disponível. R. Tamarutaca, 302, 4469-1200.

SANTO AMARO

No dia 14/1, às 7h30, a unidade é ponto de encontro para passeio ciclístico (foto) ao longo da ciclovia da Marginal Pinheiros. A unidade também terá a instalação Trama Esportiva, com modalidades como o badminton. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000.

SÃO CAETANO

Na Rua de Lazer, o Sesc promove vivência com Arthur Zanetti e Hudson Miguel, da seleção brasileira de ginástica artística – a atividade será dia 14/1, entre 9h e 13h. Lá, aos domingos, entre 9h e 13h, há práticas de esportes como minifutebol e tiro com arco. Aos sábados, no mesmo horário, as atividades ocorrerão no Parque Espaço Verde Chico Mendes. Rua de Lazer. Av. Pres. Kennedy, 2.300. Inf.: 4223-8800.

VILA MARIANA

Lá, está montada a Arena Esportiva Sesc Verão, uma quadra de areia onde a prática do vôlei de praia será destaque. No sábado (6), entre 11h e 14h, a dupla de atletas Evandro e André participa de conversa e de demonstração da modalidade, ao lado de Giuliano Costa e Guto. O amistoso será narrado por Álvaro José e comentado pela ex-atleta Sandra Pires. R. Pelotas, 141, 5080-3000.

ESPAÇOS PÚBLICOS

A praça do Poupatempo, na Sé, recebe vivências de basquete 3×3 (de 29/1 a 2/2, 10h/19h). Em parceria com o Museu do Futebol, o Festival Ocupa Pacaembu ocorre na Praça Charles Miller, no dia 27/1, das 10h às 17h – futebol de rua e troca de livros estão entre as atrações.