Os destaques do Sesc Verão 2020, que reúne atividades esportivas gratuitas em São Paulo

A 25ª edição do Sesc Verão antecipa o clima de Olimpíada e leva atividades físicas gratuitas a 40 unidades. Confira, a seguir, o melhor da programação

+ Em todos os sábados, até 25/1, das 12h às 16h, o Sesc 24 de Maio promove Minitorneio de Tênis de Mesa (retirar ingresso 30 min. antes). Atualizado semanalmente, um ranking contará os pontos dos jogadores, levando em conta a participação e as vitórias nas partidas. No dia 26/1, das 15h30 às 17h30, a campeã brasileira Maíra Ranzeiro (foto acima) faz apresentação e participa de vivência com o público. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300.

+ O Sesc Santo Amaro promove aulas abertas de Ginástica com Movimentos de Lutas. A atividade consiste em uma prática aeróbica que conta com movimentos, socos, chutes e joelhadas originados de diferentes artes marciais, como caratê, boxe e tai chi chuan. Quadra 2. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb., 10h30/11h30. Até 18/1.

+ No Sesc Belenzinho, as crianças poderão participar de atividades de triatlo – composto por natação, bicicleta e corrida. Durante as vivências, que ocorrem na praça da unidade, os pequenos poderão se exercitar em modalidades adaptadas especialmente para eles. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 8, 9, 22, 23, 24 e 25/2, 10h/17h.

+ A experimentação de diferentes ritmos e estilos compõe as Aulas Abertas de Dança de Salão, no Sesc Pinheiros. A atividade ocupa o Ginásio Mosaico, no 4º andar, onde as inscrições devem ser realizadas a partir das 10h. 12 anos. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Dom., 16h15/17h45 (aulas extras: 24 e 25/2, 16h15/17h45). Até 1º/3.

+ O Sesc 24 de Maio tem atividades como hidroginástica (sáb. e dom., 12h30/13h, até 23/2, somente para credenciados; foto acima) e apresentação de badminton paraolímpico, com Leonardo Zuffo, Cintya Oliveira e Fábio Bento (12/1, 15h30/17h30). R. 24 de Maio, 109, 3350-6300.

+ Para aqueles que buscam o bem-estar do corpo e também da mente, o Núcleo Shivalaya, que possui espaço próprio no Itaim Bibi, promove aulas de ioga no Sesc Pinheiros. A proposta é que os participantes, com a ajuda de instrutores, realizem posturas e exercícios de respiração, unindo tonicidade, relaxamento e meditação. As inscrições devem ser feitas na hora. 12 anos. Ginásio Ônix (7º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. e dom., 10h30/11h30 (aulas extras: 24 e 25/2, 10h30/11h30). Até 1º/3.

+ Educadores de atividades físicas do Sesc Itaquera conduzem a Recreação de Basquete 3×3, que é voltada para iniciantes e praticantes de todas as faixas etárias. Jogos, brincadeiras e desafios auxiliam no aprendizado. Recomenda-se que os participantes estejam vacinados, há mais de dez dias, contra a febre amarela. Quadra externa. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 4ª a dom., 9h/17h. Até 1º/3.

+ Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrem em julho de 2020, o Sesc Consolação promove atividades dedicadas ao rugby, ao basquete e ao judô paralímpico. Ao longo do mês de janeiro, a atividade Experimenta Rugby propõe que o público conheça a bola, o formato do campo e as regras da modalidade. Ginásio Verde. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, 10h/13h30 (exceto de 14/1 a 26/1); sáb., 10h/13h30. Até 31/1.

+ No Sesc Bom Retiro, o ginásio da unidade será palco de atividades de badminton (foto acima). A modalidade, que une elementos do tênis e do vôlei de praia, faz uso de raquetes e petecas e demanda agilidade do jogador. 12 anos. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª e 6ª, 12h/12h30. Até 31/1.

+ O Sesc Avenida Paulista recebe a prática Consciência pelo Corpo. Nela, instrutores partem de princípios da ‘educação somática’, que usa movimentos do corpo para equilibrar o organismo. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb., 10h10/11h. Grátis. Até 25/1.

+ No Sesc Parque Dom Pedro II, educadores físicos da unidade conduzem o Programa de Ginástica Multifuncional, que conta com treinos de força, resistência aeróbica (foto ao lado), flexibilidade e velocidade, por meio de habilidades como corrida, salto, chute e arremesso. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. e dom., 10h30/12h30. Até 1º/3.

+ A ginástica de trampolim ganha destaque no Sesc Pompeia. De 2ª e 3ª (até 25/2) e também aos sábados e domingos (até 1º/3), sempre das 10h às 17h, o público de todas as idades pode participar de vivências ligadas à modalidade. No dia 26/1, das 14h30 às 15h30, a atleta da seleção brasileira Alice Hellen – que foi bronze na Copa do Mundo 2019, em Baku, no Azerbaijão – realiza uma apresentação com diferentes práticas desse esporte. Conjunto Esportivo (2º andar). R. Clélia, 93, 3871-7700.