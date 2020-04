Os adultos se divertem: jogos clássicos online para brincar com os amigos ou com a família

CONTEÚDO ABERTO A NÃO ASSINANTES

LEIA TAMBÉM > SP prorroga quarentena até o dia 22 de abril

Levy Teles

ESPECIAL PARA O ESTADO

A quarentena deixa a saudade dos amigos mais forte. Chamadas por vídeo ou áudio são algumas alternativas para manter a proximidade das pessoas queridas. Mas, ainda assim, algumas vezes, falta outro passatempo para manter o papo fluindo – ou desviar do assunto do momento, o novo coronavírus. E, para fazer o tempo passar, um jogo online pode ajudar na tarefa. “Eu passo duas horas jogando tranquilamente. Isso me ajuda a esquecer um pouco da quarentena e me sentir menos presa”, conta a comunicadora Marina Matos, de 23 anos.

Marina é uma das pessoas que não tinham o hábito de jogar online, coisa que mudou durante a quarentena. Jogar com seus amigos fez com que ela se aproximasse mais de pessoas que moram longe. “Antes, percebia que era muito difícil a gente conseguir um horário tranquilo para conversar, mas agora ninguém tem muita escolha”, diz.

Com os amigos, costuma jogar Stop Online, clássico da infância de muita gente (em versão no papel) e Gartic, que experimentou um aumento recorde de público em seus 12 anos de existência, de acordo com a Onrizon, empresa mineira desenvolvedora do jogo. O número de downloads diários do jogo, em sua versão para celular, aumentou em 1.600% – de 5 mil para 80 mil.

Gartic funciona de forma similar ao conhecido jogo Imagem & Ação: uma pessoa desenha e as outras têm de acertar o desenho. O jogo teve o número total da média de usuários, no mês de março, aumentado em 1.244% – no Gartic e no Gartic.io, plataforma multilíngue e versão mais simples. Antes, o número de 90 mil, dos dois somados, foi para 1,12 milhão de pessoas, aproximadamente – mesmo enfrentando restrições técnicas. De acordo com a empresa, o número de salas precisou ser limitado para evitar que o jogo saísse do ar.

A gama de jogos online é imensa – com opções para os mais dedicados e para os mais casuais. Para jogar com amigos, a dica é também usar algum recurso de conversa por vídeo ou áudio. Pode ser WhatsApp ou Skype, mais simples, ou o Discord, para quem procura soluções mais técnicas e de melhor qualidade. Separamos 11 jogos, todos disponíveis no celular e gratuitos, para passar o tempo sozinho ou com os amigos.

‘Imagem & Ação’ a distância

Você recebe algo para desenhar, faz a sua “arte”, e as pessoas tentam acertar o seu desenho para ganhar pontos. Assim é o Gartic – ganha quem faz 120 pontos primeiro. É possível jogar em diversas categorias (são várias, que podem ir de animais a bandeiras), além de criar salas fechadas, com categorias personalizadas, ou ainda apenas para amigos, com capacidade para até dez pessoas. Disponível para Android, iOS e computador em gartic.com.br ou gartic.io.

Mario, um clássico

Mario Kart, jogo da Nintendo, entreteve gerações e agora está disponível para celular. Você pode apostar corrida com seus amigos usando os personagens do universo do jogo Mario, com uma série de recursos malucos para tornar a corrida ainda mais divertida. Casca de banana para seu amigo – ou adversário, por um momento – escorregar, casco de tartaruga para frear o carro da frente e outras artimanhas podem ser usadas. Disponível para Android e iOS.

O velho e bom Stop

Adedonha, adedanha, salada de frutas, stop e por aí vai. Cada lugar do Brasil tem uma forma de chamar o jogo, que consiste em elencar várias coisas com uma letra inicial. O Stopots, a versão online, permite personalizar categorias para você poder jogar da mesma forma que jogava quando era criança. Disponível para Android, iOS e para computador em stopots.com.br.

Conquistadores do mundo

Dá para jogar War pelo tabuleiro, mas também pela tela do celular ou computador, no site da Grow. Também é possível jogar remotamente com os amigos. Vale a pena, antes, conectar todo mundo numa chamada por voz – já que o jogo não oferece o serviço –, porque War sem acordos e blefes não tem graça. Disponível para Android, iOS e para computador em growgames.com.br/Jogos/War.

Quem sou eu?

Assim como o War, o site da Grow também colocou à disposição uma versão online do Perfil. O jogo é como um “Quem sou eu?” e tem como objetivo, com as dicas dadas pelo jogo, descobrir que objeto, pessoa, ano ou lugar está em disputa. É possível disputar com pessoas do Brasil inteiro ou individualmente, com o pessoal de casa. Disponível para celular e para computador em: growgames.com.br/Jogos/Perfil.

Perguntas e respostas

Pode-se dizer que o Jetpunk é um “agregador de quizzes”. O site é em inglês, mas dá para filtrar conteúdo apenas em português. Tem quiz sobre países do mundo para resolver, elementos da tabela periódica, Estados do Brasil, 136 maiores cidades de São Paulo, e por aí vai. Disponível para celular e para computador em: jetpunk.com.

Onde está você?

Você tem cinco rodadas e é colocado num canto aleatório do mundo. Tudo o que tem à disposição é o acesso ao Google Street View. No Gueoguessr, sua missão é descobrir em que canto do mundo você está. Quanto mais preciso for o palpite sobre o destino em questão, mais pontos soma. Tem categorias específicas (lugares do Brasil, estádios de futebol, etc.). Disponível para celular e para computador no site geoguessr.com.

Decifra-me ou te devoro

Quer desafiar amigos para um duelo de quiz? O Perguntados oferece mais de 1 milhão de perguntas, divididas em seis categorias. O jogo funciona em 1 contra 1 e quem domina todas as seis vence. Disponível para Android, iOS ou para computador, pelo Faceebok, em: apps.facebook.com/triviacrack.

Conhecimentos gerais

O Wiki Game tem uma premissa simples: um artigo aleatório da enciclopédia online colaborativa Wikipedia é sorteado para ser o ponto de partida e outro artigo é definido aleatoriamente para ser o ponto de chegada. O objetivo é chegar ao artigo final apenas clicando nos hiperlinks dos artigos da enciclopédia online. Apenas em inglês, para Android e iOS. No computador, dá para improvisar com os amigos.

Pokémon #fiqueeemcasa

O Pokémon Go foi uma febre no seu lançamento, em 2016, e segue atraente, com constantes atualizações. Pensando no período de quarentena, a Niantic, empresa administradora do jogo, divulgou uma série de mudanças para incentivar os jogadores a permanecer em casa e seguir capturando seus pokémons. Disponível para Android e iOS.

Escape da sala… de casa?

Os jogos de escapada – em que amigos têm de decifrar, juntos, um enigma para escapar de uma sala física – viraram moda. Para quem está com saudade do programa presencial, a Escape60, de São Paulo, lançou seu primeiro jogo online gratuito, disponível para computador e celular, em escape60.com.br/e60play. É preciso descobrir em que lugar do mundo estão seis agentes. Para isso, você receberá pistas ligadas diretamente a essas cidades misteriosas, até chegar à missão final. Tente resolver rápido – os mais ágeis ganham vaga no ranking geral.