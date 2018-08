Orquestra Filarmônica de Dresden é um dos destaques de música clássica da semana

Música Clássica

Banda Sinfônica do Exército

O trombonista italiano Peter Steiner participa da apresentação do grupo, regido pelo Tenente José Roberto Fabiano. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (31), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Orquestra Filarmônica de Dresden

A orquestra se apresenta na temporada 2018 da Cultura Artística. Regido por Michael Sanderling e na companhia do pianista Herbert Schuch, o grupo faz dois concertos com programas distintos, incluindo obras de autores como Beethoven e Mozart. Os músicos também participam de um concerto gratuito com alunos de escola de música ligada a uma associação comunitária, domingo (2), às 19h, no Teatro Paulo Eiró (Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (3) e 3ª (4), 21h. R$ 75/R$ 600. Cc. e Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, a orquestra homenageia Brahms. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (2), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica Municipal

João Carlos Martins rege a orquestra, em concerto dedicado a obras de Bach. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (31), 20h; sáb. (1º), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica da USP

Obras de Antonín Dvorák, Liszt e Villa-Lobos estão no programa do concerto, com regência de Roberto Tibiriçá. O Coral da USP participa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (1º), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp 60: Thomson e Stuerman

Neil Thomson rege a orquestra, em concerto da série Osesp 60 com participação do pianista Jean-Louis Steuerman. Obras de Mozart e Beethoven estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (31), 20h30; sáb. (1º), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Schumann ou os Amores do Poeta

Com participação da São Paulo Companhia de Dança, o espetáculo é dedicado a ciclos do compositor Robert Schumann. A soprano Carla Cottini, a mezzo Luciana Bueno, o tenor Daniel Umbelino e o barítono Johnny França também estarão no palco. A apresentação tem direção e cenografia de William Pereira, direção musical de Ricardo Ballestero e iluminação de Caetano Vilela. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (31) e sáb. (1º), 20h; dom. (2), 17h. R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.