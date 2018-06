Ópera de Händel, ‘Alcina’ é um dos destaques de música clássica da semana

Alcina

A obra de Händel, é o segundo título lírico da temporada 2018 do Teatro São Pedro. A soprano Marília Vargas (foto) interpreta a protagonista, uma feiticeira que teve muitos amantes e domina uma ilha. A direção musical é de Luis Otavio Santos e a cênica, de William Pereira. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (22), 4ª (27) e 29/6, 20h; dom. (24) e 1º/7, 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Cavaleiro da Rosa

A ópera composta por Richard Strauss ganha montagem sob direção cênica de Pablo Maritano e musical do maestro Roberto Minczuk, que rege a Orquestra Sinfônica Municipal. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (23) e 2ª (25), 20h. R$ 40/R$ 150. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Coro da Osesp e Valentina Peleggi

Sob regência de Valentina Peleggi, o coro interpreta obras de Alfred Schnittke, John Tavener e outros compositores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (24), 19h. R$ 57. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geneva Camerata

O conjunto de câmara suíço se apresenta nesta temporada da Cultura Artística. Sob regência do maestro e pianista David Greilsammer, o concerto tem participação especial do violoncelista holandês Pieter Wispelwey (foto). Obras compostas por Mozart, Haydn e outros autores estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367- 9500. 3ª (26), 21h. R$ 150/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira do Auditório

Sob regência de Edson José Alves e de Nailor Proveta, o grupo formado por alunos da Escola do Auditório Ibirapuera interpreta composições de Dona Ivone Lara, Tom Jobim e outros nomes. O Coro da Escola do Auditório, regido por Daniel Reginato, participa. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (23), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Osesp: Alsop, Antonacci e Coro da Osesp

O Coro da Osesp e a soprano Anna Caterina Antonacci participam deste concerto, com obras de Debussy, Strauss, Ravel e Hector Berlioz. Marin Alsop rege. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (28) e 29/6, 20h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Thomson e Martino

Nesta apresentação da série Osesp 60, Neil Thomson rege a orquestra em concerto com o pianista Fabio Martino. Obras de Tchaikovski, Hector Berlioz e outros autores estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (22), 20h30; sáb. (23), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto da Cidade

O grupo de cordas celebra os 110 anos da Imigração Japonesa, em concerto com participação de Shen Ribeiro, o único especialista de sakuhashi (flauta tradicional do Japão) e do pianista Laércio de Freitas, responsável pelos arranjos. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (28), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.