Olívio Bar lança carta de drinques inspirados em vários países do mundo; confira outras dicas

+ A nova carta ‘Drinks do Mundo’, do Olívio Bar, aposta em apresentações criativas, como a do ‘Cambodia Boat’ (R$ 80; foto), que serve quatro pessoas. A receita leva vodca com chá preto, limão, especiarias e leite. R. Delfina, 196, V. Madalena, 4680-2967. 12h/15h e 17h/0h (5ª e 6ª, 12h/15h e 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares:

NOVOS

Bar do Cofre

Aberto no lugar que abrigou o cofre do Banco do Estado de São Paulo, no atual Farol Santander, o espaço é comandado pelo bartender Fabio La Pietra, do SubAstor. Em homenagem ao ambiente tão bem escondido, o drinque ‘The Hidden’ (R$ 37) é o primeiro da carta, dividida por destilados como rum, cachaça e genever (variação do gim). A receita leva uísque, chá rooibos, vermute tinto e bitter, uma combinação doce e refrescante. Treze comidinhas compõem o menu, como o croquete de pupunha, queijo da Serra da Canastra e limão-siciliano (R$ 31, 8 unid.). Recomenda-se fazer reserva. R. João Brícola, 24, Centro. 17h/1h (fecha dom. a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: www.subastor.com.br

BOTECOS

Elídio Bar

Fotos antigas, como a da equipe do São Paulo que foi campeã paulista em 1949, lotam as paredes. Camisetas de time também fazem parte da decoração. Você pode montar um prato com, por exemplo, queijos, patês e azeitonas (R$ 9,80, 100 g). Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’ (R$ 30,50), é feito com filé mignon, queijo e vinagrete, acompanhado com batata frita. O chope Brahma (R$ 9, claro; R$ 9,20, black) vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28), servido com farofa, arroz, linguiça e ovo. R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 17h/0h (sáb., 11h30/1h; dom., 11h30/18h; fecha 2ª). Hoje (19), 11h30/17h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pé pra Fora

Despojado, o bar prepara ótimas porções de filé aperitivo, que podem ser cobertas por alho e cebola (R$ 73,30) ou por catupiry (R$ 81,70). Elas chegam à mesa em uma chapa de ferro bem quente. Para beber, há cerveja Heineken (R$ 16), Original (R$ 13), Bohemia, Brahma e Skol (R$ 11,50, cada). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb. e dom., 12h/19h). Fecha hoje (19). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 49,90), com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 49,90). Outra opção é a ‘Mineirinha’ (R$ 69,90), servida com costelinha de porco, bolinhos de arroz, mandioca frita, torresmo e polenta frita acompanhada de pimenta batida (R$ 67,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 10,50, claro). R. Vergueiro, 2.040, V. Mariana, 5081-4040. 11h30/últ. cliente (fecha dom.). Fecha hoje (19). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo da de pastel misto, que pode ser de carne, queijo e pizza (R$ 34,90, 9 unid.). Para beber, tem cerveja Original e Heineken (R$ 13,90, cada) e caipirinha de saquê (R$ 25,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb. e dom.). Fecha hoje (19). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Frank Bar

No lobby do Maksoud Plaza Hotel, o bar serve drinques inspirados pela coquetelaria japonesa, com opções como o ‘Bloodhound’ (R$ 36), de gim, folha de yuzu, vermute, framboesa e licor de cereja. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (2ª a 4ª, 18h/1h; fecha dom.). Fecha hoje (19). Cc.: todos. Cd.: todos.

VINHOS

Boccanera

Por R$ 79,90 (3ª a 5ª) ou R$ 89,90 (6ª e sáb.), o bar serve rodízio com 15 rótulos de vinhos, como brancos, tintos, rosés e vinhos de sobremesa. Do menu, as bruschettas têm opções como a ‘Clássica’ (R$ 26, 4 unid.), de tomate com parmesão e pesto de manjericão. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 18h/ 1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.