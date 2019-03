Oito shows para ver nesta semana por até R$ 60

3ª (19)

Diogo Nogueira

Em show do projeto Batukada Boa, o cantor convida Maria Rita. A noite é fechada com roda de samba do grupo Segunda Sem Lei. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (19), 21h (abertura). R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hamilton De Holanda

Celebrando o centenário de Jacob do Bandolim, o músico lança o box ‘Hamilton de Holanda toca Jacob do Bandolim’, com quatro discos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (19) e 4ª (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (20)

Hamilton De Holanda

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Mansa Fúria’ (2018). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (20), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

The Cinelli Brothers

Formada pelos irmãos italianos Marco (guitarra e voz) e Alessandro (bateria e voz), o duo faz apresentação que integra o festival The Blues Festival. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (20), 22h (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (21)

Kamau

Acompanhado pelo DJ Erick Jay, o rapper apresenta o show ‘Recap’, uma retrospectiva da carreira. Ele também mostra músicas inéditas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (21), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Nilze Carvalho

Em show com participação de Renata Jambeiro, a sambista interpreta canções de Dona Ivone Lara. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (21), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba

Para o carnaval deste ano, o artista lançou a música ‘Barato Pesado’. Esta e outras canções que farão parte do próximo álbum dele estão no show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (21), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Wilson Simoninha

Passando por soul, samba e bossa nova, o cantor faz show com Sabrina Parlatore. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.