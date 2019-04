Oito shows para ver nesta 5ª (4)

5ª (4)

Dani Black

Gravado por Ney Matogrosso e Gal Costa, o cantor e compositor apresenta músicas antigas e canções inéditas que estarão no DVD ‘Frequência Rara’, ainda não lançado. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (4), 21h30 (abertura, 21h). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Hosoi

André Hosoi faz show da reedição do álbum ‘Junina’, em que mistura MPB e música oriental. O grupo que o acompanha na apresentação é o mesmo do disco, incluindo Luciana Alves (voz). Benjamin Taubkin e Helô Ribeiro participam. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (4), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Linn da Quebrada e Mc Tha

Nesta edição do projeto Frequências, as artistas se encontram. A cantora, bailarina e performer Linn da Quebrada interpreta músicas como ‘Bixa Travesty’. Com som pautado pelo funk, Já Mc Tha destaca ‘Rito de Passá’, que ganhou videoclipe. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (4), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newen Afrobeat

Formada há dez anos, a primeira orquestra de afrobeat chilena tem dois álbuns gravados e apresenta sua visão do estilo criado por Fela Kuti. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (4), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

St. Vincent

Na ativa desde 2003, a americana St. Vincent (foto acima) faz show do álbum ‘Masseduction’ (2017) e também interpreta hits da carreira. O show faz parte das Lolla Parties, que antecipam shows do Lollapalooza. Cine Joia (1.400 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (4), 22h. R$ 260 (2º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Snow Patrol e Lany

Com influência do indie rock, a banda Snow Patrol (foto acima) destaca as músicas do disco ‘Wildness’ (2018), em noite dividida com o trio Lany. O show faz parte das Lolla Parties, que antecipam shows do Lollapalooza. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (4), 21h (abertura). R$ 260/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Silvas

Nomes influentes do rock nacional, Toni Platão (voz), Liminha (guitarra), Dé Palmeira (baixo) e João Barone (bateria) formam o grupo. Eles celebram clássicos da surf music. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (4), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Tropicalista de primeira hora, o artista celebra os 50 anos do primeiro álbum. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (4), 21h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.