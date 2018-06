Oito novas exposições para ver a partir desta semana em São Paulo

Amar e Viver São Paulo

São 30 pinturas que retratam a capital paulista e suas transformações entre os anos de 1984 e 2018, sob o olhar da artista Nilda Luz. Entre os locais, estão pontos históricos e turísticos da cidade, como a Avenida Paulista e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Museu Anchieta. Cripta do Pateo do Collegio. Pça. Pateo do Collegio, 2, Centro, estação Sé, 3105-6899. Inaguração: 4ª (24). 9h/16h30 (fecha 2ª). R$ 8. Até 3/8.

Arte Koguei na Casa Brasileira

A mostra traz obras que reproduzem as 11 técnicas principais da arte milenar japonesa Koguei, que trabalha com os elementos da natureza em sua confecção. Para a criação de trabalhos, são usados água, fogo, madeira, vidro, cobre, seda, entre outros. Galeria Deco. R. dos Franceses, 153, Bela Vista, 3289-7067. Inauguração: hoje (19). 10h/18h (sáb. e dom., 11h/18h). Grátis. Até 2/2.

Chichico Alkmin

O fotógrafo, na primeira metade do século 20, fez diversos registros de Diamantina. Suas imagens mostram os habitantes e as paisagens da cidade mineira, após o auge da extração de diamantes. A mostra reúne 300 imagens (foto abaixo), além de negativos e objetos de laboratório. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. Inauguração: 4ª (24). 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/4.

Circonjecturas

Entre instalações interativas e cinéticas, pinturas e esculturas, o artista paranaense Rafael Silveira mostra diversos elementos da cultura underground, como os circos e a publicidade dos anos 1950. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 5ª (25). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.

Movimento Aparente

A exposição apresenta o trabalho do artista argentino Nicolás Bascal. Com a intenção de provocar questionamentos sobre o tempo e as emoções, as obras são compostas, em sua maioria, por máquinas e materiais industriais. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: 3ª (23). 10h/19 (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 24/2.

São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole

Imagens da chegada dos imigrantes no porto de Santos e o carnaval de rua da década de 1930 são alguns dos registros históricos feitos pelo fotógrafo alemão Theodor Preising (foto abaixo). São 61 obras expostas, que mostram o desenvolvimento de São Paulo. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 5ª (25).10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/3.

São Paulo

Com 35 anos de carreira, o artista Paulo von Poser exibe 26 obras que mostram sua relação com a capital paulistana. Entre as técnicas utilizadas por ele, destacam-se o acrílico sobre tela e as instalações.Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jardim Paulista, 2737-1249. Inauguração: 3ª (23). 10h/19h (11h/17h, sáb.; fecha 2ª). Grátis. Até 31/3.

Urubu Ka’apor

A mostra exibe artefatos produzidos por etnias indígenas brasileiras, como os Ka’por e os Karajás. Cocares, coifas e adornos de braço são alguns dos objetos que podem ser vistos na exposição, que tem como objetivo destacar a ancestralidade envolta dos artigos.Sala MAS. Metrô Tiradentes. Av. Tiradentes, 551, Luz, 3326-5393. Inauguração: 5ª (25). 9h/17h (fecha 2ª). Grátis aos usuários do metrô. Até 4/3.