Oito exposições para ver em galerias de arte na região de Pinheiros

Mário Cravo Neto

A mostra ‘O Estranho e o Raro’ exibe parte menos conhecida da produção do fotógrafo (1947-2009), incluindo esculturas, instalações e desenhos ligados ao imaginário religioso e místico. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/7.

Júlio Villani

O artista, que também tem obras exibidas na Galeria Raquel Arnaud, apresenta um conjunto de esculturas na mostra ‘Por um Fio’. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 27/7.

Eduardo Haesbaert

A luz e a escuridão são exploradas pelo artista em ‘Torrente’, exposição que reúne desenhos de pinturas de paisagens abstratas e conta com texto de Paulo Pasta. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 13/7.

Galeria Raquel Arnaud

A galeria apresenta um conjunto de telas de Carlos Zilio; desenhos, pinturas, bordados, entre outras obras, de Júlio Villani; e objetos bidimensionais produzidos em acrílico colorido por Raúl Díaz Reyes. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 24/8.

Samico

A Galeria Estação homenageia o artista pernambucano, morto em 2013, em mostra com 34 obras. Um núcleo destaca gravuras que revelam a influência de seus mestres; um segundo, a sua relação com as tradições populares da literatura; e um terceiro, o período em que produzia uma única gravura por ano, com inúmeros desenhos e estudos preparatórios. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 13/7.

Carlos Bevilacqua

A tensão entre instabilidade e equilíbrio marca a exposição ‘Reminiscências’, que reúne esculturas, aquarelas e uma instalação. Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/8.

Corpo Dado

Com curadoria de Lucas Pexão e Marcilia Brito, a mostra explora os desdobramentos contemporâneos do trabalho a partir de modelo vivo. Tendo como ponto de partida um desenho de Iberê Camargo (que representa um senhor nu), a exposição, recomendada para maiores de 18 anos, reúne obras de nomes como Mariana Poppovic, Rafael Coutinho e Helena Obersteiner. Galeria Aura. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/7.

Binho Ribeiro

Em ‘The Gang’, o artista apresenta 20 obras em grafite com diferentes personagens criados ao longo de seus quase 40 anos de carreira, caso de Dr. Barata e Tubarone. Espaço Cultural Alma da Rua. R. Gonçalo Afonso, 96, V. Madalena. 11h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/7.