Oito bibliotecas que você precisa conhecer em São Paulo

Elas têm acervos variados e ainda contam com atividades culturais. Confira bons motivos para visitar oito bibliotecas

Luciana Lino (especial para o Estado)

BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS

+ Finalista do prêmio de melhor biblioteca pública de 2018 da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA), o edifício tem três andares com mais de 27 mil itens de diversas categorias, incluindo DVDs e livros em braile. Localizado dentro do Parque Villa-Lobos, com muita luz natural, conta com poltronas, tomadas e mesas com computadores. Quer uma pausa para o café?

Uma lanchonete fica logo na entrada.

O local também recebe eventos culturais gratuitos – entre eles, o chamado Luau BVL, programa que apresenta a jovens temas como música e literatura, todas as quintas-feiras, das 16h às 17h. A programação completa pode ser consultada no site www.bvl.org.br. Pq. Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. 9h30/18h30 (fecha 2ª). Grátis.

BIBLIOTECA ROBERTO SANTOS

+ Para quem gosta de cinema, a biblioteca reúne cerca de 4 mil itens sobre o tema, que vão desde categorias como história e teoria até catálogos. No térreo, uma sala dedicada à sétima arte é decorada com objetos como claquetes e pôsteres de filmes (foto). Já o acervo geral, com livros de outros assuntos, localiza-se no 2º andar. Ali, não há computadores, então, quem precisar deve levar seu próprio notebook.

O local ainda exibe filmes a preços populares (R$ 4), como parte do Circuito SPCine. Geralmente são três sessões diárias, de terça-feira a domingo, e a programação está disponível no site (bit.ly/RSSPc). Também há eventos esporádicos gratuitos, como o show de mágica ‘Mágico Granado – Se Livrando de Confusões’, nesta 4ª (12), às 14h30. R. Cisplatina, 505, Ipiranga, 2273-2390. 10h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/13h). Grátis.

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

+ A segunda maior biblioteca pública do País concentra mais de 320 mil itens no acervo, dividido em oito seções. Os títulos da Circulante (8h/22h; sáb., dom. e fer., 8h/20h) e da Infantil (8h/ 19h) estão disponíveis para empréstimo. Seções como Artes, Coleção Geral, Coleção São Paulo e Hemeroteca são apenas para consulta local (2ª a 6ª, 8h/19h). Há ainda uma ala com obras raras e uma mapoteca, para as quais é necessário agendamento pelo site (bit.ly/BMASmc). O histórico edifício, datado de 1942, recebe diversos eventos, como a Feira de Livro da Mário, entre hoje (7) e domingo (9), com diversas editoras vendendo exemplares com desconto (7/12, 11h/22h; 8/12 e 9/12, 8h/20h). R. da Consolação, 94, República, 3775-0002. 8h/22h (sáb., dom. e fer., 8h/20h). Grátis.

BIBLIOTECA INFANTOJUVENIL MONTEIRO LOBATO

+ A biblioteca faz jus ao nome: antes de chegar ao salão colorido e cheio de pufes (foto), bonecos de personagens do ‘Sítio do Pica-pau Amarelo’ dão as ‘boas-vindas’. No acervo de quase 65 mil itens, destaque às obras infantojuvenis. Na gibiteca, há ainda DVDs que podem ser assistidos em computadores (disponíveis apenas para esta finalidade). No térreo, uma exposição conta a vida do escritor Monteiro Lobato e outra traz uma experiência lúdica com a turma do Sítio. De hoje (7) a domingo (9), o local ainda recebe a Mostra MOTIJ de Teatro Infância e a Juventude, com sete peças gratuitas – como ‘Mozart Moments’, com o grupo Sobrevento (9/12, 14h). R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/17h; dom., 10h/14h). Grátis. Inf.: bit.ly/BPMLbt

BIBLIOTECA PAULO SETÚBAL

+ Literatura policial é o forte da coleção – são quase 2 mil exemplares sobre o tema. Concentrados no térreo, estão rodeados por figuras de detetives (foto). Um fato interessante: lá, três prateleiras são dedicadas exclusivamente à escritora britânica Agatha Christie, um dos ícones do gênero. No piso superior, o acervo geral, com mais de 40 mil itens, reúne livros de várias categorias – incluindo uma divisão de leituras indicadas para o vestibular. Um telecentro ainda dispõe de computadores e impressoras, e exige cadastro à parte (também com RG e comprovante de residência). Feito isso, os usuários podem utilizar a sala e imprimir até três páginas por dia. Av. Renata, 163, V. Formosa, 2211-1508. 9h/18h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/13h; fecha 2ª). Grátis. Inf.: bit.ly/BPPSb

BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN

+ Soldadinhos de chumbo e castelos já indicam a proposta da biblioteca – que gira em torno dos contos de fada e da literatura infantil. Pufes e pequenas mesas completam a decoração (foto), que tem ainda carrinhos enfileirados que carregam livros de categorias como Lendas e Fábulas. A instituição conta com grande variedade de oficinas e atividades gratuitas, como a apresentação teatral ‘Eu, Alice?’, inspirada na história de Lewis Carroll, hoje (7), às 15h. E o espaço recebe público de todas as idades: no dia da visita do Divirta-se, um senhor de 79 anos contou, empolgado, à bibliotecária que frequenta o local desde sua inauguração, em julho de 1952. Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé, 2295-3447. 10h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/13h). Inf.: bit.ly/BPHCAd

BIBLIOTECAS DO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

+ Seis alas temáticas ocupam 5.835 m² do Centro Cultural São Paulo (CCSP). Ali, mais de 270 mil exemplares estão divididos entre bibliotecas como a Sérgio Milliet, que concentra a coleção geral, e a Alfredo Volpi, voltada às artes. Tem ainda gibiteca, sala infantojuvenil e o Laboratório de Línguas, com publicações em vários idiomas e horário distinto de funcionamento (3ª a 6ª, 10h/17h). Os visitantes com deficiência visual têm espaço exclusivo, com acervo de 9 mil títulos, entre livros em braile e audiolivros (3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/18h). Neste sábado (8) e domingo (9), às 14h30, o local recebe a contação de histórias ‘Contos da Selva’, com o artista Markito. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h). Grátis. Inf.: bit.ly/BCcSp

BIBLIOTECA CASSIANO RICARDO

+ Cerca de 3.500 itens relacionados a música são armazenados, em sua maioria, no Espaço Itamar Assumpção, que fica no piso superior. Lá, discos de vinil enfeitam a sala, com um acervo que vai desde biografias até partituras, apenas para consulta local. No térreo é que ficam os títulos disponíveis para empréstimo. Entre os destaques da biblioteca está o Acervo Sonoro, com quase 30 mil fonogramas gravados entre o começo do século 20 e os anos 1960, que podem ser ouvidos ali. A instituição ainda recebe oficinas e atrações culturais, como o show ‘Chico e Vinicius Para Crianças’, do cantor Carlos Navas, hoje (7), às 11h. Av. Celso Garcia, 4.200, Tatuapé, 2092-4570. 10h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 10h/14h). Grátis. Inf.: bit.ly/BPCRc