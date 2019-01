Oito atrações para aproveitar o feriado em São Paulo

BALADA

Poker Face

Pop e Rock dos anos 1990 e 2000 dominam a pista subterrânea do Alberta. Os organizadores prometem relembrar, por meio de uma viagem musical, o tempo em que a internet era discada e era preciso deixar o computador ligado a noite inteirar para baixar o hit do momento. Alberta#3. Av. São Luís, 272, Centro, 3214-5256. Sáb. (26), 22h/6h. R$ 10/R$ 60. Inf: www.facebook.com/PokerFaceSP

CRIANÇAS

Lucas Santtana

Com participação da cantora Silvia Machete, o artista faz show do projeto Pequenos Contemporâneos, cantando músicas do grupo infantil Trem da Alegria, sucesso na década de 1980. Sesc Avenida Paulista. Arte II (13º andar). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (25), 18h; sáb. (26) e dom. (27), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

EXPOSIÇÕES



Imagens Impressas: um Percurso Histórico pelas Gravuras do Itaú Cultural

Com mais de cem itens, a exposição mapeia seis séculos da produção gráfica europeia, incluindo trabalhos de nomes como Delacroix, Goya, Manet, Rembrandt e Toulouse-Lautrec. Além disso, ganham destaque duas obras incorporadas recentemente à coleção: a litogravura ‘David et Bethsabée’, de Pablo Picasso, e a xilogravura ‘Girls on the Bridge’, assinada por Edvard Munch. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-7777. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/2.

GASTRONOMIA

1900 Pizzeria

Para celebrar o aniversário da cidade, a rede leva ao forno a ‘San Paolo’ (R$ 86,20; foto). Inspirada no sanduíche de mortadela do Mercadão – um clássico paulistano –, a pizza leva muçarela, fatias de mortadela com limão-siciliano e pistache. A criação ficará no cardápio até 20/2. R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

MÚSICA

Paulinho Moska

Celebrando 25 anos de carreira solo, o cantor e compositor apresenta músicas do ‘Beleza e Medo’ (2018). As conhecidas ‘Pensando em Você’ e ‘A Seta e o Alvo’ também estão no repertório do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (25), 18h30; sáb. (26), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

PASSEIOS

Tour Guiado pelo Centro de São Paulo

Uma boa pedida para este fim de semana prolongado, que comemora o aniversário de 465 anos de São Paulo, é o passeio que percorre os principais pontos turísticos do centro histórico da cidade. Pelo caminho, lugares como Pateo do Collegio, Praça da Sé e Largo São Francisco. Pça. da Colmeia, s/nº, metrô São Bento. Sáb. (26), 11h e 14h. Grátis (retirar senha 20 min. antes).

QUITUTES

St. Chico

A padaria artesanal prepara um sanduíche especial para a comemoração de 465 anos da capital: o ‘Panini de Mortadela’ (R$ 14,50; foto), servido na foccaccia com mostarda dijon, rúcula e tomate. Também há a opção de trocar a base por ciabatta, baguete ou pão francês. O prato fica disponível até

4ª (30). R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, 3031-5096. 7h30/20h (sáb., 8h/18h; dom., 8h/12h). Cc.: todos. Cd.: todos.

TEATRO

Os Guardas do Taj

Reynaldo Gianecchini e Ricardo Tozzi vivem dois guardas imperiais, que têm como função proteger o Taj Mahal, mas são proibidos de olhar para a construção. As conversas entre os dois abordam questionamentos sobre as relações de poder. 75 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60/R$ 70. Hoje (25), grátis (é sugerida a doação de um livro). Até 17/2.