Oito atrações gratuitas para o fim de semana em São Paulo

Circo Caravana

Da Caravana Tapioca, o excêntrico casal de artistas viajantes Cavaco e Nina apresenta um espetáculo de variedades circenses com atrações como um faquir encantador de serpentes, a mulher mais forte do mundo e a foca equilibrista. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (13), 18h. Grátis.

Distopia Brasil

Fruto de pesquisa sobre obras como ‘1984’ e ‘Matrix’, a peça imersiva Distopia Brasil, do Núcleo do Pequeno Ato, é inspirada em questões sociopolíticas atuais. Dir. Pedro Granato. 90 min. 12 anos. CCSP. Porão (100 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 21/4.

Entre

Com texto de Eloisa Elena e direção de Yara de Novaes e Carlos Gradim, a peça da Barracão Cultural parte de um encontro entre irmãos para abordar temas como os papéis de gênero. Nesta semana, o trabalho ocupa dois espaços da cidade. 55 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 20/4.

FingerFingerrr

Formado por Flavio Juliano e Ricardo Cifas, o duo lança o álbum ‘Mar’, transitando entre o punk e o eletrônico. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (14), 16h. Grátis.

O que os Olhos Alcançam – Cristiano Mascaro

Com cerca de 180 imagens, a mostra traça um panorama da produção do fotógrafo, lembrado, entre outros aspectos, pelo foco na arquitetura urbana. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 23/6.

Red Bull Ladeira Abaixo

Na Rua da Consolação, 70 equipes participam da Red Bull Ladeira Abaixo, competição com carros sem motor, decorados com homenagens a pontos turísticos de São Paulo, personagens de desenhos animados e até memes de internet. Os participantes descerão a ladeira, um de cada vez, para apresentar seus veículos estilizados, que serão avaliados por jurados no local. A equipe vencedora será anunciada no mesmo dia e, como prêmio, ganhará uma viagem à Inglaterra, com visita à fábrica da Red Bull Racing. R. da Consolação, s/nº, metrô Paulista. Dom. (14), 9h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/redbull2019

Tempo Mata – Imagem em Movimento na Julia Stoschek Collection

No Sesc Avenida Paulista, a exposição reúne vídeos e filmes de 17 artistas presentes no acervo da instituição sediada em Berlim, que contempla mais de seis décadas de produção neste suporte. Sob curadoria Rodrigo Moura, são exibidos trabalhos de nomes como Chris Burden, Dan Graham, Douglas Gordon, Eleanor Antin e Rachel Rose. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h/22h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/6.

Tiê

Em ‘Gaya’ (2017), seu quarto disco, a cantora e compositora aposta de vez na sonoridade pop, em faixas como ‘Mexeu Comigo’. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 16h. Grátis.