Oito atrações gratuitas para aproveitar no feriado de Corpus Christi

Art Popular

Para contar a história do samba, o grupo apresenta a encenação ‘Os Bambas’, em que cada integrante representa um membro do grupo fictício. Canções de Agepê, Adoniran Barbosa e outros compositores ganham releituras. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (20), 21 e 22/6, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Badalababa – Arrasta-Pé Junino

Formado por Juliana Lima, Cacá Molgora e Ana Wick, o Trio Beijo de Moça apresenta um show de forró, xote e baião para crianças. O repertório inclui canções de compositores como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3190-0800. 4ª (26), 15h/16h30. Grátis.

Bicho de Pé

No show ‘Bicho de Pé, 20 anos’, o grupo apresenta repertório autoral e músicas de diversos compositores nordestinos, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. 5ª (20), 16h. Grátis.

História da Poesia Visual Brasileira

Com 213 obras do acervo de Paulo Bruscky, a mostra destaca materiais gráficos de diferentes artistas e movimentos, tais como Vicente do Rego Monteiro, ligado à poesia visual e experimental, e Wlademir Dias-Pino, do grupo Poema/Processo. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9h/21h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/9.

Jazz at Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis

Marsalis é o diretor artístico do grupo, que faz concertos em diversas unidades do Sesc. Na 5ª (20), há apresentação do concerto Vozes Visionárias: Mestres do Jazz, com a presença dos convidados Nailor Proveta (saxofone e clarinete) e Ari Colares (percussão). Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 5ª (20), 17h. Grátis.

O que os Olhos Alcançam – Cristiano Mascaro

Com cerca de 180 imagens, a mostra traça um panorama da produção do fotógrafo, lembrado, entre outros aspectos, pelo foco na arquitetura urbana. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (23).

Sófálá

Comandada pelo mestre de cerimônias Emerson Alcalde, a batalha de MCs chega à terceira edição do ano e conta com discotecagem da DJ Carlu. O evento também organiza um encontro de autoras independentes. Red Bull Station. Auditório. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (22), 16h30/19h. Grátis.

Vaivém

A presença de redes de dormir na arte brasileira inspira a exposição. Com curadoria de Raphael Fonseca, são exibidas mais de 300 obras, de nomes como Bené Fonteles, Bispo do Rosário, Claudia Andujar, Dalton Paulo, Djanira, Ernesto Neto, Tarsila do Amaral e Tunga. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 29/7.